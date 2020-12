Tarot gratis para hoy 18 de diciembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Conoce cómo te irá el día de hoy viernes 18 de diciembre en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 18 de diciembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Tus amores se sitúan hoy bajo el signo de la ternura, amigo. La dulce Estrella y la Sacerdotisa te proponen espléndidos momentos de amistad, bellos encuentros llenos de encanto y confianza. Sabes perfectamente cómo guiar tu pensamiento y meditar de forma positiva sobre tu vida. Aquí estás, en perfecta armonía contigo mismo/a y tu entorno afectivo.

QUIZÁ QUIERAS LEER:Significado de las cartas del Tarot “LA JUSTICIA”

En el terreno profesional vas remontando la pendiente. El periodo de vacas flacas ha terminado e inicias nuevos proyectos. La alianza de la Muerte y de la Estrella anuncia bellas iniciativas que aportarán sus frutos en un futuro no muy lejano. Inicias el ascenso de la montaña con valor, confianza y entusiasmo. ¡Bravo!

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy vas deprisa en el amor, ¡demasiado, quizá! Ese es el mensaje de la Justica. Calma tus ardores y controla tu impulsividad para evitar cometer errores de juicio. El contexto afectivo podría parecerte un poco frustrante, un poco demasiado tranquilo para tu gusto, pero de hecho, todo lo que pueda frenarte un poco será positivo. Tu entorno te calmará y protegerá la armonía de tu vida sentimental.

En tu área profesional, la tirada de la Estrella y la Justicia es señal de la firma de un acuerdo, de la oficialidad de un contrato, de la conclusión de un proceso legal. Te sientes liberado/a por la seguridad adquirida y llevas tus asuntos con serenidad e inteligencia. Sigue tu buena estrella, ella te indica el camino de un éxito bien merecido y ganado limpiamente.

Tauro, Así es tu lectura del Tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Todo el mundo te quiere hoy, amigo. La tirada del Sumo Sacerdote y la Templanza es indicio de un carisma que atrae la simpatía de todo el mundo. Tus impulsos de afecto son sinceros y recíprocos. Das sin preocuparte de recibir en las relaciones, y las personas cercanas son conscientes de que se trata de un amor desinteresado. Resultado: te lo devuelven multiplicado por cien.

Profesionalmente hablando, intentas estar lo más activo/a posible. Bajo la influencia de la Fuerza, tienes la voluntad de ir hacia delante y hacer que las cosas se muevan, pero el contexto socio-profesional está representado por el Sumo Sacerdote, que tiende a moderar tales impulsos. Tú propones acción y te garantizan serenidad. Con un poco de inteligencia y saber hacer, esta combinación podría ser muy eficaz.

Géminis, Así es tu lectura del Tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

En el amor, bailarás hoy el vals de los sentimientos, amigo. Influenciado/a por el Ermitaño que tiene tendencia a aislarte de tu entorno afectivo, oscilas entre las ganas de participar en la euforia del ambiente y la de salir corriendo. Necesitas calma y serenidad, y esta dinámica de grupo iniciada por la Rueda de la Fortuna puede parecerte desfasada en comparación con tus profundas aspiraciones.

Tu vida activa se acelera bajo el impulso del Diablo y la Rueda de la Fortuna. La suerte está de tu parte y muchas oportunidades te permiten ir más deprisa de lo esperado o aumentar tu margen de maniobra. Tienes una bonita carta para jugar, así que no dudes en aceptar nuevas responsabilidades o una proposición inesperada. ¡Avanza directo hacia el éxito!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy buscas nuevos espacios de libertad para vivir más intensamente tu amor, amigo. El Loco y la Emperatriz te predisponen a la ligereza en los sentimientos. Aquí estás, listo/a para caer en la frivolidad y marcar tu independencia. Es inútil decir que este comportamiento puede tener malas consecuencias en tu relación si tienes pareja. ¡No vayas demasiado lejos!

En tu vida profesional, el Loco anuncia muchas complicaciones ligadas a un exceso de despreocupación y mala gestión ya se de unos u otros. El Ahorcado que te representa a ti, te incita a huir de tus responsabilidades frente a estas dificultades y a encerrarte en ti mismo/a para analizar la situación. No tienes ni el valor ni la confianza en ti suficiente para luchar, se trate de lo que se trate.

Leo, Así es tu lectura del Tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

En el amor, tienes tendencia a actuar como un bulldozer en un campo de amapolas, amigo. Resultado: todo el mundo huye de ti. Ese es el mensaje del Ermitaño para hoy. No des rienda suelta a tu pasión, calma tu ardor y tu impulsividad si no quieres encontrarte solo/a delante de la televisión.

Por otro lado, una repentina toma de conciencia profesional podría hacer tambalear tu carrera. La tirada de la Torre y el Ermitaño sugiere fragilidad en tu situación, especialmente debido a tu dificultad actual para trabajar en equipo. Deberás reconstruir la confianza perdida de tus compañeros y demostrar a los demás tu voluntad para colaborar en próximos proyectos.

Virgo, Así es tu lectura del Tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Es un día excelente para cultivar el amor y la amistad, amigo. La Estrella y la Emperatriz te hacen perder conciencia de lo que es importante en tus relaciones afectivas. Estás atento(a), siempre a la escucha de las dificultades de tu pareja, y estas cualidades que hoy desarrollas son importantes armas de seducción. Las vibraciones son por tanto favorables a las reconciliaciones, pero también, a nuevos encuentros.

En el aspecto profesional, se instala la confianza. Asociado con el Loco, la buena Estrella vela por ti y desarrolla tus cualidades creativas. Trabajas con alegría y buen humor, feliz de poder comenzar tus proyectos. Invierte un poco de tiempo en una actividad personal que te apasione, sobre todo si es artística. Te sorprenderá la belleza del resultado.

Libra, Así es tu lectura del Tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Variados estados de ánimo y demasiadas preguntas hoy en tu vida sentimental, amigo. Bajo la influencia de los Enamorados, no estás seguro/a de nada: Soltero(a), pones en tela de juicio tu soledad. Si tienes pareja, te preguntas sobre lo positivo de la vivir juntos. Lo más grave de todo es que la Sacerdotisa no te exige comunicación. Te guardas las dudas para ti y la melancolía se instala.

En cuanto a tu actividad, serás el motor del cambio y las iniciativas. Pero cuidado, pues existe el riesgo de que tu entorno haga freno. Bajo la analítica influencia de la Sacerdotisa, ni tus colaboradores ni compañeros tendrán tu dinamismo. Pedirán sin cesar un tiempo de reflexión antes de lanzarse en una u otra aventura. Y sí, es un poco frustrante, pero la Rueda de la Fortuna te lleva a ti, no a ellos.

Escorpio, Así es tu lectura del Tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

En el amor tienes tendencia a dejarte llevar por los sueños, con el riesgo de caerte desde muy arriba si no tienes cuidado. Desconfía de la Luna y el Emperador, amigo. No confundas sueño y realidad, y sobre todo, no intentes imponer los sueños a los demás. Tus relaciones afectivas necesitan elementos concretos para consolidar su equilibrio y lo sabes bien, así que, ¡pon los pies en la tierra!

En el trabajo, la alianza de la Templanza y la Luna indica un periodo de desánimo o una fase de creatividad intensa. Sea lo que sea, no tienes las ideas muy claras sobre el seguimiento de tus proyectos. Hay mucha incertidumbre contra la que luchas a tu manera, ya sea con acción o con pasividad.

Sagitario, Así es tu lectura del Tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy decides controlar la marea de tus sentimientos. El Emperador te da la voluntad para concretar tus proyectos personales y echar el ancla en tus relaciones, mientras que la Luna desarrolla tu sensibilidad e imaginación. Para seducir, no dudas en mostrarte original, amigo. Pero bajo tu aparente fantasía, se presiente que tu corazón late con sinceridad y que busca una relación sólida.

En el trabajo, el Mago y el Emperador te proponen actuar con mucha más autoridad y dinamismo. Dispones de las armas necesarias para que las cosas y los métodos evolucionen en la buena dirección. Con iniciativas originales y un gran control, dominarás los acontecimientos de la jornada.

Capricornio, Así es tu lectura del Tarot

Acuario, así es tu carta del tarot

Hoy tienes que arriesgar, amigo. Adelántate, toma la palabra, ve por delante de los demás. La alianza de la Sacerdotisa y el Mundo te invita a dar prioridad a la acción frente la reflexión, a la comunicación frente el retraimiento. La palabra clave del día ha de ser la comunicación, tanto en tu vida amorosa como en la social. ¡Muestra de qué madera está hecho(a)!

Por otra parte, tu vida profesional activa se ve amenazada por algunos retrasos o contrariedades que tendrán el don de impacientarte. No te pongas nervioso/a inútilmente y busca la ocasión de sopesar los pros y los contras de cada proyecto que emprendas. Es el mensaje de la Sacerdotisa y el Emperador: los obstáculos y retrasos engendran la paciencia creada por la reflexión.

Acuario, así es tu carta del tarot

TE PUEDE INTERESAR:Significado de las cartas del Tarot “EL DIABLO”

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy estás un poco tímido/a en el amor, amigo. La influencia del Mago y la Sacerdotisa no te empuja a ir hacia delante en tu vida amorosa. Aunque esto no sea un drama, no hay muchas posibilidades de que las cosas evolucionen positivamente hoy.

En cuanto a tu actividad, serás el motor del cambio y las iniciativas. Pero cuidado, pues existe el riesgo de que tu entorno haga freno. Bajo la analítica influencia de la Sacerdotisa, ni tus colaboradores ni compañeros tendrán tu dinamismo. Pedirán sin cesar un tiempo de reflexión antes de lanzarse en una u otra aventura. Y sí, es un poco frustrante, pero la Rueda de la Fortuna te lleva a ti, no a ellos.

Piscis, así es tu lectura del tarot

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021. Síguenos en Google News y mantente informado.