Tarot gratis para hoy 17 de enero ¿Cómo te irá según el horóscopo? ¡Descúbrelo!

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 17 de enero de 2021 en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Tus relaciones afectivas están hoy especialmente tranquilas, amigo. Tanto que puede que te sientas vencido/a por un sentimiento de gran serenidad y confort al final de la jornada. La Templanza, en asociación con la Sacerdotisa, anuncia sociabilidad en las relaciones, armonía y paz a tu alrededor. Déjate ganar por esta dulzura de los sentimientos y aprovecha mientras dure.

En el trabajo, posees un magnetismo y un valor fuera de lo normal para alcanzar los objetivos que te has fijado. Además, tu camino se ve facilitado por la dulce Templanza que lima las asperezas y los puntos de vista de cada uno. Hoy llegarás lejos, mucho, y tomarás decisiones que satisfacerán a muchos. ¡Felicidades!

Tauro, así es tu lectura del tarot

Las personas cercanas a ti te quieren pero pasan el día intentando encontrar las palabras para convencerte de ello, amigo. Influenciado por el Carruaje, a tu entorno no le falta afecto hacia ti: te miman, te escuchan, te apoyan. Pero, trastornado/a por la influencia del Ahorcado, eres todo dudas y te sientes bloqueado/a.

En tu área profesional, posees una gran voluntad y capacidad de trabajo. Bajo la influencia de la Justicia y el Carruaje, que te apoyan, debes aprovechar esta energía para estabilizar tu situación. Es el día ideal para limar asperezas con tus compañeros de trabajo, para enterrar definitivamente las diferencias que tienen como profesionistas, para ordenar tus papeles. Puede que no suene muy emocionante, pero da seguridad a la larga.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy el la Muerte y la Sacerdotisa te predisponen a cierto cambio en tu manera de abordar tu vida afectiva, amigo. Sientes la necesidad de ordenar las cosas y puede que la reflexión te lleve a acabar con cierto confort material para ir sólo a por lo esencial. Es hora de una positiva revisión.

Por otra parte, tu vida profesional es la escena de un cambio de organización o estrategia que no te conviene necesariamente. El Mundo asociado con el la Muerte presagia que esta modificación de tus condiciones de trabajo hará su intervención a corto plazo y puede que te coja por sorpresa. Tienes que decidir si quieres seguir en esta línea o buscar suerte fuera.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Es una jornada nostálgica la que te propone el la Muerte y el Loco, amigo. Estas dos láminas te invitan a pasar la página de tu pasado sentimental, para reconstruir un amor totalmente nuevo. Pero antes de volver a empezar, quizá haya que sufrir las angustias de una ruptura. Ten el valor de pensar en esta solución, aunque te asuste.

En cuanto al trabajo, puede que ciertas cosas evolucionen en tu manera de enfrentarte a la rutina: cambio de actividad o de compañeros, reorganización del horario, cambios, acensos. ¡Nada es imposible bajo la influencia de la Muerte! Por suerte, la Emperatriz será tu guía a lo largo del día y te permitirá enfrentarte a esta evolución con habilidad.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy estás un poco tímido/a en el amor, amigo. La influencia del Mago y la Sacerdotisa no te empuja a ir hacia delante en tu vida amorosa. Aunque esto no sea un drama, no hay muchas posibilidades de que las cosas evolucionen positivamente hoy.

En el trabajo, una bella perspicacia te permite progresar rápidamente a lo largo del día. La Sacerdotisa y la Emperatriz desarrollan tu inteligencia y te predisponen a tener ideas claras. Es el momento de superar las pequeñas trampas que te esperan cada día o de poner fin a los conflictos con tu entorno que pueden frenarte en tu desarrollo.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Nudos en el estómago, vuelcos de corazón; la Rueda de la Fortuna y la Fuerza estimulan hoy tu apetito sexual, amigo. Si tienes pareja, te empuja hacia la persona amada una verdadera atracción magnética. Soltero/a, puede que tu corazón se te salga del pecho por una persona que vayas a conocer. Es posible que tengas un flechazo, abre los ojos.

En tu área profesional, puedes confiar en tu entorno, que te apoyará y abrirá nuevas expectativas. Influenciado por la Fuerza, el contexto profesional es favorable, siempre que aceptes bajar las armas y despejar tus dudas. No tengas miedo a hacer una pausa, tienes derecho a un poco de descanso. Busca a quién acudir para compartir esto, el hablar te ayudará.

Libra, así es tu lectura del tarot

Menos agradable que de costumbre, tu entorno afectivo te desestabiliza hoy, amigo. Bajo la influencia agresiva de la Torre, los que te rodean no dudan en volver a temas susceptibles que provocan discusiones. Tu pareja te reprocha antiguas disputas, tus amigos te agobian con cuestiones que te irritan. ¡No entres en ese círculo infernal! Huye, es la única manera.

En el frente profesional, un cambio estructural inevitable o un acontecimiento inesperado y perturbardor te pone de nervios. La alianza del Juicio y la Torre indica que reaccionarás con impulsividad y agresividad, y podrías oponerte a las decisiones de tus jefes. No vayas demasiado lejos, pues tu actitud solo agravará una situación que, a priori, no te es favorable.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy el Mago y la Justicia te provocan la necesidad de estabilidad, seguridad, incluso de legalizar una situación, en tu vida afectiva. Tendrás más necesidad que de constumbre de estar tranquilo/a en el amor, amigo. Cuidado con ser demasiado exigente con la persona a la que amas. No olvides que Roma no se hizo en un día.

En tu área profesional, es el momento de aprovecharte de tu carisma para poner las cosas a punto, y por qué no, de arreglar los desacuerdos. Es hora de discutir las cosas con tu entorno asociativo o profesional. El Emperador y la Justicia refuerzan tus bases psicológicas. Haz uso de tus influencias para hacer valer tus argumentos y estabilizar tu situación.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy, un gran optimismo caracteriza tus amores, amigo. Impulsado/a por las favorables influencias del Sol y del Carruaje, avanzas con valentía hacia el éxito amoroso, hacia el encuentro de alguien interesante si estás soltero(a), hacia el amor radiante si vives en pareja. Reina una atmósfera muy estimulante en tu entorno afectivo, te toca aprovecharte de tu suerte y vivir esta jornada con pasión y locura.

En tu área profesional, esta jornada se presenta bajo los mejores auspicios. El Sol y la Justicia trabajan juntos para darte una voluntad y una eficacia a prueba de bombas. No dudas en hacer valer tus ideas y decisiones. Quieres algo concreto, éxito, con el riesgo que conlleva de presionar a las personas de tu alrededor. Todo esto contribuye a que muestres lo mejor de ti mismo/a.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes la sensación de que tus intercambios afectivos van en un solo sentido, amigo. Das sin recibir nada a cambio y, a pesar del afecto que profesas por las personas que quieres, te invade cierto cansancio. La alianza del Ahorcado y la Estrella indica que no te interesa demasiado el contar con los demás.

En tu área profesional, es posible que el Ahorcado haga nacer en ti el desánimo o la frustración a lo largo del día. Con la iniciativa del Mago, no te faltarán ideas ni espíritu de iniciativa, pero no alcanzarás el éxito esperado. Tu buena voluntad no tendrá igual y sin duda tendrás que someterte a las contigencias de tu entorno socio-profesional. No te decepciones, mañana será otro día.

Acuario, así es tu carta del tarot

La Estrella es símbolo de esperanza y fe, los Enamorados de incertidumbre y falta de confianza. Decir que debes creer más en el otro y en el futuro hoy es un eufemismo, amigo. Todo indica que a tu alrededor las cosas mejoran, tus perspectivas son buenas, la suerte te acompaña, conquistas tu entorno afectivo. Entonces, ¿por qué tienes dudas?

En tu vida activa, ponte del lado del más fuerte, es decir, adopta el punto de vista de la jerarquía. La tirada de la Torre y la Estrella muestra que la diplomacia trae consecuencias y un comportamiento flexible te permitirá salir del apuro, sean cuales sean los cambios anunciados en la organización o en los métodos de trabajo.

Piscis, así es tu lectura del tarot

¡Hay movimiento en el amor, amigo! Si sufres cierta soledad estos últimos tiempos, el Mundo se encarga de hacerte salir de ese aislamiento. Tu vida relacional se enriquece, llaman personas nuevas a tu puerta. Es hora de cambios, tan numerosos como enriquecedores. ¡Se acabaron las cenas en solitario!

En el trabajo, vas a tener, a tu pesar, muchas relaciones con el mundo exterior. El Mundo, que simboliza el contexto socio-profesional del día, es señal de apertura, mientras que el Ahorcado que te caracteriza refleja retraimiento. En una situación tan contradictoria, conviene que te liberes del yugo de tus propios bloqueos y te dejes llevar por las oportunidades propuestas por los demás. ¡Ánimo, abrirse es progresar!

