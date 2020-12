Tarot gratis para hoy 17 de diciembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Conoce cómo te irá el día de hoy jueves 17 de diciembre en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 17 de diciembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy, la buena Estrella asociada al Juicio vela por tu vida afectiva. Te llena de alegría de vivir, de curiosidad y ternura para compartir con las personas que amas. Si estás enfadado/a con alguien, amigo, tendrás ganas de dar el primer paso para una reconciliación sincera y sin segundas intenciones. ¡Bravo!

En el frente laboral, no te sientes muy seguro/a de ti mismo/a, pero la situación tiene tendencia a mejorar un poco bajo la influencia de la Estrella. Tus compañeros de trabajo, clientes y superiores te apoyan y te guían por el buen camino. No necesitas ambición ni audacia para conseguir ciertos resultados. Es suficiente con que te dejes llevar por la corriente positiva a la que te arrastran los demás. Déjate llevar, el éxito llegará solo en su momento.

Aries, así te irá según el Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

En el aspecto amoroso, este día podría estar marcado por una ruptura más o menos definitiva con un elemento del pasado afectivo, amigo. Ruptura con un lugar, un objeto o una persona, provocada por tu firme voluntad de estabilizar tu situación sentimental. El la Muerte te provoca la necesidad de cortar por lo sano, mientras que el Emperador te da la voluntad para hacerlo. Puede que seas firme, demasiado quizá, frente a las decisiones determinantes en el amor.

En tu área profesional, tu situación evoluciona, lo hayas decidido o no, algunas cosas llegan a su fin, mientras que otras empiezan. Bajo la influencia de la Muerte, deberás enfrentarte a los cambios en tu contexto de trabajo y tomar las decisiones que se imponen para comenzar sobre nuevas bases. La Justicia que te representa, te ayudará a reaccionar mejor y cambiar de página.

Tauro, así te irá según el Tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

La alianza de las cartas del tarot de Fuerza y la Luna indica que hoy controlas a la perfección tus emociones, amigo. Estás tan seguro/a de tus sentimientos como de los de tu pareja y esta unión perfecta de sus corazones hace que su relación crezca en poder. Les espera un nuevo nivel, el de un lazo fuerte que les permitirá mirar con serenidad en la misma dirección.

Tienes tendencia a distraerte en tu área profesional. Tu curiosidad se dirige en todas direcciones para terminar por despistarte y hacerte dudar. Necesitarás toda la perseverancia y coraje de tu entorno para volver al buen camino y recuperar la confianza en ti mimos/a. Escucha los consejos de los que te acompañan en las tareas cotidianas: no cambies de rumbo sin razón objetiva.

Géminis, así te irá según el Tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy las relaciones afectivas te resultan un poco cansinas, amigo. El Emperador y la Sacerdotisa te ofrecen una autoridad que puede amenazar el equilibrio de tu vida sentimental. Debes adoptar una actitud más tranquila y abrirte a los demás si no quieres terminar con una escena de enfado.

En el trabajo, tienes necesidad de calma y discreción. El Sumo Sacerdote y la Sacerdotisa te invitan a actuar solo/a a lo largo del día. Si trabajas en equipo, esta actitud reservada no será necesariamente mal interpretada, pues dispones de una gran facultad de transmitir tus mensajes con dulzura. "No te preocupes, necesito estar solo/a hoy.", será tu frase del día.

Cáncer, así te irá según el Tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

La pena de corazón no mata, pero esa es la impresión que tienes hoy donde no ocurre nada bueno en tu vida afectiva, amigo. La alianza del Ahorcado y la Torre es señal de una renuncia necesaria. Para reconstruir tu relación o encontrar fuera el amor, tendrás que hacer sacrificios y concesiones. ¡Ten valor, mañana todo irá mejor!

En tu área profesional, es posible que el Ahorcado haga nacer en ti el desánimo o la frustración a lo largo del día. Con la iniciativa del Mago, no te faltarán ideas ni espíritu de iniciativa, pero no alcanzarás el éxito esperado. Tu buena voluntad no tendrá igual y sin duda tendrás que someterte a las contingencias de tu entorno socio-profesional. No te decepciones, mañana será otro día.

Leo, así te irá según el Tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

¿Por qué está celoso/a del pasado de tu pareja, aunque se trate de una persona que acabas de conocer? Haz hoy callar a tus demonios interiores, amigo . La alianza de la Rueda de la Fortuna y del Diablo te sumerge en un torbellino de encuentros. Pero no dejes que la pasión te devore. Esto sólo funcionará si respetas la libertad de tu pareja.

En el trabajo, tendrás la sensación de que las cosas avanzan, ¡y que lo hacen más bien a tu favor! Arrastrado/a por una corriente dinámica y positiva bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna y el Sumo Sacerdote, tomas todas las oportunidades que se te presentan. Necesitas que tu situación evolucione y confías a la suerte la llave de tu destino profesional.

Virgo, así te irá según el Tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

En el amor, intenta no desenterrar hoy el hacha de guerra, amigo. La Torre y los Enamorados te ponen en una situación afectiva tensa donde se mezclan las dudas y la agresividad. No tienes confianza en ti, ¿es esa una razón para no creer en el otro? Cuidado con los conflictos que puedan crear los malentendidos. Es posible que, bajo tales auspicios, tenga lugar una ruptura momentánea o una separación.

En tu área profesional, un torbellino de influencias negativas pone de manifiesto la precariedad de tu equilibrio. La jornada es complicada, y a veces te resulta difícil escapar de relaciones conflictivas. No te dejes ganar por la agresividad del ambiente y rechaza tu instinto de destrucción. La Torre y el Mago te piden conservar lo que has construido y no olvidar el respeto que les debes a todos.

Libra, así te irá según el Tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy, tu rigor y tu sentido de la responsabilidad encuentra respuesta en tu entorno, amigo. Las vibraciones del Sumo Sacerdote son benévolas, bajo su influencia, las personas cercanas comprenden tu necesidad de seguridad y hacen lo que pueden para tranquilizarte. Dándote muestras de su amor, consiguen calmar tus dudas e inquietudes del día.

En el trabajo, hoy eres maestro/a en el arte de la negociación. Tu análisis riguroso pero justo te lleva a la diplomacia y a la comprensión sea cual sea el problema planteado. Eres la persona a la que se le pide consejos. Esta en camino de volverte un verdadero gurú del saber.

Escorpio, así te irá según el Tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Es posible que vivas hoy momentos difíciles en el amor, amigo. Cierto descaro por tu parte, o por lo menos algo que se le parece, provocara la ira de la persona amada. Ten cuidado con tu impulsividad o ligereza si quieres evitar una querella que podría tener graves consecuencias. Mantente al margen de los conflictos y, si es posible, repliégate en ti mismo/a.

No olvides que no estás solo/a en el mundo, y menos en tu trabajo. Entonces, ¿por qué llevas esos aires de superioridad? La Torre y el Diablo te advierten que tu orgullo podría aislarte de tus compañeros e incitarles a que intriguen para hacer fracasar tus proyectos. Hay que contar con los demás y no pensar siempre en primer lugar en tus intereses personales.

Sagitario, así te irá según el Tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Bajo la influencia del Loco en el amor, todo te parece más difícil y complicado que de costumbre, amigo . Incluso si la Rueda de la Fortuna te aporta cierto dinamismo, tienes la impresión de querer pero con trabas, de que te falta libertad para expresarte, de no ser comprendido/a como mereces. En resumen, no estás satisfecho/a. Si exiges menos, el ambiente se aligerará.

En el trabajo, tu desbordante imaginación puede jugarte malas pasadas, pues tienes tantas ideas que puede que te disperses en muchas direcciones. El Mundo te abre nuevos horizontes, pero el Loco hace nacer en ti la duda. Para dos minutos y tómate tiempo para reflexionar sobre la dirección que quieres darle a tu carrera.

Capricornio, así te irá según el Tarot

Acuario, así es tu carta del tarot

Hoy el clima afectivo no es el mejor del mundo, amigo. La tirada de la Muerte y la Templanza señala una ruptura, un abandono que te dejará el amargo sabor del fracaso. Antes de intentar retener a alguien cercano que desea alejarse, ordena tus propios deseos. Te darás cuenta sin duda de que un periodo de separación es necesario.

En el trabajo, corres el riesgo de enfrentarte a profundas transformaciones en tu universo profesional. La Muerte es señal de que las cosas van a cambiar. Puede que todo esto te perturbe, incluso te bloquee momentáneamente, pero ten confianza en el futuro. Las situaciones cambian y evolucionan para abrir nuevas perspectivas.

Acuario, así te irá según el Tarot

Piscis, así es tu lectura del tarot

Mantén hoy el control de ti mismo/a en tu vida sentimental, amigo. El Diablo y la Emperatriz tienen tendencia a aumentar la posesividad y los celos en relación con la persona amada. Tu pasión y emociones deben ser reguladas y tienen que pasar por la criba antes de ser expresadas. Sino, cuidado con los conflictos en el hogar. Pueden volar platos esta noche en la cocina.

En el aspecto profesional, la tirada de la Luna y del Diablo indica que tienes mucha capacidad creativa, pero que un compañero o competidor intenta dominarte y, a lo mejor, apropiarse del fruto de tu trabajo. Si tienes una buena idea, no dejes que otro presuma de haberla tenido él. Si no defiendes tu talento, puede que corten la hierba bajo tus pies.

Piscis, así te irá según el Tarot

