Tarot gratis para hoy 16 de diciembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Conoce cómo te irá el día de hoy miércoles 16 de diciembre en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 16 de diciembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy buscas la armonía y equilibrio en tus relaciones, amigo, y rechazas toda discusión con personas cercanas y amigos. Bajo la influencia de la Justicia y la Estrella, te comunicas con sinceridad absoluta, actitud que contribuye a reforzar el sentimiento de bienestar que provoca tu presencia. ¡Es un buen día para pedidas de mano!

QUIZÁ QUIERAS LEER:Significado de las cartas del Tarot “LA LUNA”

En tu área profesional, es el momento de aprovecharte de tu carisma para poner las cosas a punto, y por qué no, de arreglar los desacuerdos. Es hora de discutir las cosas con tu entorno asociativo o profesional. El Emperador y la Justicia refuerzan tus bases psicológicas. Haz uso de tus influencias para hacer valer tus argumentos y estabilizar tu situación.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy te sientes muy familiar, amigo. La cariñosa Luna y la Justicia, llenas de rectitud, refuerzan tus sentimientos afectivos "legítimos". Tienes ganas de compartir tus actividades creativas con tus hijos, de ayudar a tus padres a resolver un conflicto, de intervenir en la vida de las personas cercanas para mostrarles que te preocupas por su bienestar. Sin embargo, cuidado con mostrarte demasiado indiscreto/a.

En el trabajo, tu acción y dinamismo concuerdan mal con el rigor de tu entorno profesional. Marcados por la Justicia, tus colaboradores no comprenden tu entusiasmo y tus iniciativas. Demuestran su necesidad de reflexionar y sopesar los pros y los contras antes de lanzarse, mientras que tú tienes tendencia a dejar que gire la rueda del destino sin hacerte demasiadas preguntas. ¡Cuidado con los malentendidos!

Tauro, Así es tu lectura del Tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy, a pesar de un contexto afectivo muy prometedor bajo la influencia de la Fuerza, no conseguirás superar tus dudas y preguntas, amigo. ¡Qué pena! Tu entorno está ahí para afirmar tu amistad y tu amor. ¿Por qué no escuchar las palabras tiernas que te dirigen? Necesitarás la perseverancia de tu entorno para recuperar hoy la confianza.

En el trabajo, te parece que los que te rodean están más dispuestos que tú a realizar proezas. ¡Y sin duda tienes razón! Llevado por la Fuerza, tu entorno socio-profesional dispone de una energía y una tenacidad que no tenías antes. El Ermitaño que te representa te invita, por el contrario, a dejarte guiar por los otros, a seguir el movimiento sin intentar iniciarlo.

Géminis, Así es tu lectura del Tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy reina la incomprensión en el amor, amigo . Tu magnetismo natural no obtiene el éxito habitual y eso te hace dudar, como si esta frustración pasajera supusiera un fracaso personal. En este contexto, es mejor que ocultes tu orgullo y recuerdes que no se le puede gustar siempre a todo el mundo.

En cuanto a la vida activa, echa el freno de mano frente a toda iniciativa y evita correr el más mínimo riesgo. El día se encuentra bajo la espada de Democles que es la alianza de la Muerte y del Ahorcado y no se inclina por un nuevo proyecto. Por otra parte, tu situación parece estar bloqueada y tu futuro comprometido. En lugar de deprimirte, ve al parque a descansar, todo te parecerá menos negro mañana.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Con el Loco tirándole de la cola al Diablo, te arriesgas a pasar un día sentimental situado bajo el signo de la inconstancia, amigo. Las promesas de fidelidad que le has hecho a tu pareja te resultan hoy molestas, y puede que las pases por alto.Cuidado con empezar una complicada historia.

En tu área profesional, posees excelentes armas para tener un día muy ambicioso. El Diablo y la Fuerza son especialmente eficaces en el trabajo y te ofrecen la posibilidad de superarte para alcanzar el éxito. Es el momento ideal para lanzar desafíos: muestra a los demás que tus cualidades profesionales no son cualquier cosa.

Leo, Así es tu lectura del Tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy apareces como una persona simpática y abierta, amigo. Eres de trato fácil y tu encanto, aumentado por el dúo positivo formado por la Estrella y el Mundo, crea un ambiente de alegría y bienestar alrededor de ti. Tus viejos amigos, así como los más recientes, se alegran de pasar algún tiempo en tu compañía. ¡Y es recíproco!

En el aspecto profesional, sabes acabar con los conflictos y superar las dificultades con diplomacia. La tirada de la Templanza y la Estrella muestra que tu serenidad y confianza te sitúan en la posición de un líder conciliador. Tienes el don de motivar a tu entorno para que cada uno, a su manera, contribuya para que avance un proyecto común.

Virgo, Así es tu lectura del Tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Hay mucha soledad en tu vida privada, amigo. Bajo la influencia conjunta del Ermitaño y la Justicia, necesitas seguridad y calma para inclinar la balanza hacia el lado del amor. Tomas la decisión de encerrarte en ti mismo/a para poner orden en tu situación. Tranquilízate, no pierdes nada con el cambio, de todas maneras, el contexto afectivo no es muy alegre y no favorece relaciones muy abiertas.

En lo que a tu vida profesional se refiere, eres un Ferrari pero te obligan a conducir por una carretera secundaria. No puedes hacer nada, la energía que desprendes bajo la influencia el Carruaje es formidable pero encuentra obstáculos frente al Ermitaño. Este te pide que bajes el tono, que te tomes un tiempo para mirar el paisaje. Debes reflexionar antes de actuar.

Libra, Así es tu lectura del Tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

La presencia de la Muerte y los Enamorados es señal de crisis hoy en tu vida sentimental, amigo. Es posible que aspectos superficiales o incertidumbres en el amor te decepcionen y provoquen una separación momentánea o una ruptura. Conviene que tomes distancia antes de decidir pasar la página. Deja pasar un poco de tiempo, todo puede volver a su orden a partir de mañana, ¿quién sabe?

En tu área profesional, tendrás que mostrarte muy tenaz para acabar con las situaciones difíciles. Para ello, tendrás que aceptar ciertos cambios en los métodos o en los comportamientos. No dudes en jugar todas tus cartas con tus compañeros o clientes. Si algunas cosas no funcionan, hay que decirlo y corregir el tiro lo antes posible para evitar mayores problemas.

Escorpio, Así es tu lectura del Tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hay hoy mucha tensión en tu vida sentimental, amigo. Bajo la influencia del Emperador, tu entorno afectivo es un poco demasiado autoritario para tu gusto, y esto tiende a bloquearte. Hay cierto alejamiento en tus relaciones. Un consejo: no entres en el juego de discusiones que te irritan; si tienes la posibilidad, mantente al margen.

Profesionalmente, dominas los acontecimientos del día con autoridad, pero también con dulzura y diplomacia. Gracias a su sabiduría, el Sumo Sacerdote calma los ardores del Emperador, quién te ofrece poder espiritual. Te impones sin herir a los demás y resuelves los conflictos con buen sentido y generosidad. ¡A buena hora!

Sagitario, Así es tu lectura del Tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Nostalgia, dudas, hoy te dejas sumergir en emociones hasta el punto de ser incapaz de hacer una petición o tomar una decisión. La asociación de los Enamorados y la Luna hace vibrar tu sensible cuerda. Es fácil hacerte dudar de ti y tus sentimientos. El mínimo reproche te desestabiliza, amigo. Ten un poco de confianza en ti mismo/a.

Por otra parte, no habrá más cambios. Los acontecimientos se encadenan, te piden que hagas elecciones, que tomes decisiones y tú te quedas ahí, con la boca abierta, incapaz de pronunciar ni una palabra definitiva. El Juicio y los Enamorados que te ponen en ese estado de pasividad, podrían hacer que te pierdas una buena oportunidad. ¡Reacciona!

Capricornio, Así es tu lectura del Tarot

Acuario, así es tu carta del tarot

Hoy reina la incomprensión en el amor, amigo . Tu magnetismo natural no obtiene el éxito habitual y eso te hace dudar, como si esta frustración pasajera supusiera un fracaso personal. En este contexto, es mejor que ocultes tu orgullo y recuerdes que no se le puede gustar siempre a todo el mundo.

En el trabajo, tienes la impresión de ser el punto de todas las críticas y agresiones. El duo bastante negativo que forman la Torre y el Ahorcado marca un periodo de ruptura, de renuncia y sobre todo, de desánimo. Ten fe en ti mismo/a. Conseguirás animarte.

Acuario, así es tu carta del tarot

TE PUEDE INTERESAR:Significado de las cartas del Tarot “EL SOL”

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy te sientes conciliador/a, al igual que tu entorno. Nadie duda en satisfacer a los demás, en cumplir sus deseos, en suscitar su admiración. La Estrella y la Templanza unen sus energías benéficas para ofrecerte relaciones sinceras y ternura compartida. Evolucionas en un universo afectivo idílico que te reconciliará, si es necesario, con la idea de que el amor da la felicidad, amigo.

Hoy, el trabajar será un placer que dará gusto, debido a la energía positiva de la alianza del Diablo y la Estrella. La pasión te anima en todo lo que haces. Presenta tus proyectos, buscas clientes, diriges a tu equipo. El éxito está al final del camino porque tus métodos de trabajo motivan a tus compañeros. Conserva esta confianza y llegarás lejos.

Piscis, así será tu tirada del tarot

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.