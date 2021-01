Tarot gratis para hoy 15 de enero ¿Cómo te irá según el horóscopo? ¡Descúbrelo!

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 15 de enero de 2021 en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

¡Hoy tendrás muchos encuentros excitantes, amigo! Llevado por el Carruaje en un remolino de vida, tus relaciones se iluminan con el Sol que refleja miles de facetas de tu personalidad y te hace más seductor/a que nunca. Pero cuidado con parecer demasiado exuberante; la exageración acabará con la sinceridad en tus relaciones. Controla los impulsos y no abuses.

Profesionalmente, rencuentras la confianza haciendo que desparezcan las diferentes barreras que había hasta ahora. La alianza de la Muerte y el Carruajeindica un nuevo punto de partida para tus asuntos después de un periodo de cierto estancamiento. No hace falta nada más para devolverte a tu camino. Tus objetivos están al alcance de tu mano y sólo necesitas un empujón para alcanzarlos.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hay renuncia en el aire, si creemos en la asociación del Ahorcado y el Juicio. Si tu vida afectiva no satisface todos tus deseos, amigo, podrías plantearte seriamente acabar con una de tus relaciones amistosas o amorosas para liberarte de ese sentimiento de frustración que te produce. Tendrás que sacrificarte.

Profesionalmente, vas hacia una verdadera desmotivación bajo el impacto del Loco y el Ahorcado. Tus proyectos están bloqueados, no avanzan como se preveía y sientes que el desánimo se instala en ti. No te rindas. No por tener un mal día hay que abandonar la idea de alcanzar tu objetivo. ¡Ánimo!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy la Luna te robe toda tu energía, amigo . Impulsado/a por una Justicia muy eficaz, el influjo de tu entorno afectivo te parecerá demasiado pesado como para tomar la mínima iniciativa. En este ambiente perturbador es muy difícil actuar, conviene que tengas mucha sangre fría. Haciendo uso de tu capacidad de análisis, conseguiras acabar poco a poco con el pesimismo.

Sientes inseguridad sobre tu ambición profesional. La tirada del Diablo y de la Luna indica una situación turbulenta, un intento de manipulación, acuerdos fundados en una mentira. Desconfía de las falsas promesas que puedan hacerte, o de las que puedas hacer tu mismo/a a un cliente o colaborador. En el fondo nadie es tonto. Por ello ha de tratarse de juegos sinceros.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Bajo la influencia del Ahorcado, eres hoy más desconfiado/a en tus relaciones, amigo. ¡Y tu tienes la culpa! Pues la Fuerza que representa el contexto afectivo puede ayudarte a sacarte de la madriguera en la que te has encerrado, y de manera desinteresada. Apóyate en las personas que te quieren, dales tu confianza, pueden ayudarte a pesar de tus exigencias.

Profesionalmente, obtienes más responsabilidades y ganas puntos con tus superiores o clientes. La energía positiva y segura del Juicio y la Fuerza indica que tus habilidades son reconocidas y recompensadas en su justa medida. Se presiente una gratificación, y por qué no, un ascenso.

Leo, así es tu lectura del tarot

Si sientes el deseo de cambiar tu vida sentimental, puede que hoy empiece una nueva historia, amigo. La tirada del Juicio y del Diablo indican un feliz acontecimiento que hará impacto en tu situación afectiva. Ha llegado el momento de compartir ese pequeño paraiso que se llama felicidad.

En el trabajo, el Juicio y la Sacerdotisa se esfuerzan para traerte una sorpresa inesperada capaz de transtornar positivamente tu estado de ánimo. Un sueldo, un cambio o un encuentro podrían empujarte a revisar tu forma de enfrentarte a tu situación profesional o asociativa. Puede que el trabajar de otra manera sea parte de tus planes para el futuro.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy, hay Fuerza en ti y tienes el Mundo a tus pies, amigo. Tu encanto funciona a las mil maravillas y nadie puede resistirse al magnetismo sensual que desprende tu persona. Puedes sentirte tentado/a de abusar de tu poder de seducción para obtener lo que quieras de tus amigos y relaciones. Si funciona, ¡pues mejor para ti!

Por otra parte, tu vida profesional se beneficia del impulso de la Fuerza y los hábitos del Loco. Inicias nuevos proyectos con entusiasmo y confianza en tus capacidades. Te reafirmas en tu papel y demuestras a tu entorno que tienes la capacidad de asumir nuevas responsabilidades.¡Sorprendes a todo el mundo!

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy pueden hacerte o decirte cualquier cosa, amigo. ¡Eres la indulgencia personificada! La alianza del Papa y la Estrella indica una gran clemencia, salpicada de benevolencia y generosidad. Gracias a tu flexibilidad, te adaptas a todas las situaciones y personalidades. Esto te hace simpático/a, pero a lo mejor demasiado pasivo/a.

En el trabajo, llevarás una jornada con precisión y rigor. Influenciado/a por el Sacerdote y el Emperador, examinas todas las situaciones con circunspección, sin hacerte demasiadas preguntas sobre el buen fundamento de tus actos. Te sientes más seguro/a de tus decisiones y elecciones y todo esto te permite avanzar eficazmente hacia la realización de tus objetivos. ¡Felicidades!

Escorpio, así es tu lectura del tarot

En el amor, el Loco te despista un poco, amigo. La inestabilidad del ambiente y la faceta a veces irresponsable de los que te rodean tiene tendencia a influir sobre ti a pesar de que la Fuerza te protege y evita que hagas cualquier cosa. Sé prudente en tus relaciones afectivas, no dejes que las personas a las que amas tengan demasiada libertad. ¡Podrían abusar de tu generosidad!

Por otra parte, te invadirá cierta melancolía relacionada con tu vida activa laboral. El Loco te hará dudar de ti mismo/a y prefieres tomarte un tiempo para reflexionar, aunque la aventura te espere a la vuelta de la esquina. Esta es la actitud que pide el Sumo Sacerdote: resignarte con tranquilidad ante las incertidumbres que te provoca el Loco, antes de huir hacia nuevos horizontes.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy estás a gusto contigo mismo/a en el amor, amigo. Bajo la infuencia conjunta de la Estrella y el Emperador, puedes estar seguro/a de tus sentimientos, pues la suerte te acompaña en tu deseo por hacerte querer. Brillas con un áurea de sinceridad y autoridad que te promete relaciones caracterizadas por el mutuo respeto y serenidad.

En lo profesional, avanzas con confianza y control en tus actividades del día. La Estrella y la Fuerza te permiten concretar tus aspiraciones más profundas y obtener tranquilidad. Las eventuales dificultades que has podido sufrir estos últimos días se ven ahora superadas, lo que te permite recuperar la confianza en ti mismo/a.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Acuario, así es tu carta del tarot

¡Espíritu de contradicción en tu vida afectiva, amigo! El Emperador y la Sacerdotisa desarrollan un espíritu de crítica y ponen distancia entre tú y los demás. No puedes impedir oponerte a las ideas y maneras de tu entorno. Autoritario y de mal humor, puede que provoques las iras de tu pareja o un/a pretendiente. Un consejo: mantente al márgen de las discusiones.

En el trabajo, el Mago y el Emperador te proponen actuar con mucha más autoridad y dinamismo. Dispones de las armas necesarias para que las cosas y los métodos evolucionen en la buena dirección. Con iniciativas originales y un gran control, dominarás los acontecimientos de la jornada.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy brillas desde tu interior, amigo. La alianza del Sol y la Templanza es símbolo de armonía, de seducción y felicidad. Estás seguro/a de los sentimientos de los que te rodean y eso te permite expresar los tuyos sin miedo. Parece que nada puede ensombrecer tu mirada, eres feliz y se nota.

Todo irá bien en el trabajo bajo la influencia del Sol y la Emperatriz. Dispondrás de una gran vivacidad fuera de lo normal que te permitirá superar los problemas cotidianos. Por otra parte, es un día excelente para hacer valer tu creatividad, pues tus innovadoras ideas tendrán efectos duraderos y positivos.

