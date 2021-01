Tarot gratis para hoy 14 de enero ¿Cómo te irá según el horóscopo? ¡Descúbrelo!

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 14 de enero de 2021 en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy tendrás sin duda cierto brillo interior, amigo. Es hora de aprovechar la meditación que te ofrece la Sacerdotisa para hacer evolucionar tu estado de ánimo. El Sol te otorga los medios psicológicos para dar un poco de brillo a tu vida sentimental. por ejemplo, para encontrar o redescubrir el amor. ¡Aprovecha!

Tu vida profesional te aporta mucha satisfacción. Tus méritos se ven reconocidos, tus compañeros confían en ti, y no se excluye una gratificación. Bajo la influencia de la Templanza y el Sol, unes diplomacia e inteligencia, éxito y modestia. Gracias a tu flexibilidad para adaptarte y a tu espíritu abierto, sabrás recuperarte en caso de imprevistos.

Tauro, así es tu lectura del tarot

¡Hoy solo hay felicidad en el amor, amigo! Bajo la doble influencia de la Estrella y la Rueda de la Fortuna, evolucionas en un clima afectivo caluroso y agradable. Das lo mejor de ti mismo/a en tus relaciones, y te lo devuelven multiplicado por cien. Ternura, afecto y armonía son las palabras clave del día, ¡aprovecha!

En el trabajo, brillas por tu autocontrol a lo largo del día. La Estrella tranquiliza el fuego interior que te impulsa bajo la influencia del Emperador. Menos exigente y conciliador/a que de costumbre hacia tu persona, diriges tu barco con eficacia y seriedad con un ambiente de confianza que facilita la realización de tus objetivos. ¡Si sigues así llegarás lejos!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Tienes hoy tendencia al retiro, amigo, y tu aire reservado mantiene alejado a tu entorno. La Sacerdotisa y el Juicio te invitan a un viaje introspectivo. Buscas en tu interior una respuesta a tus preguntas y das prioridad a la meditación frente a la vida social. Intelectualizas demasiado tus sentimientos, lo que perjudica tu espontaneidad emocional.

En el trabajo, el Mago y la Sacerdotisa te proponen actuar con mucho cuidado y reflexión. Estarás en posición de alcanzar tus objetivos del día canalizando tu energía, a veces desbordante, y tomándote el tiempo necesario para analizar cada problema. ¡Bravo!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

La presencia de la Muerte y los Enamorados es señal de crisis hoy en tu vida sentimental, amigo. Es posible que aspectos superficiales o incertidumbres en el amor te decepcionen y provoquen una separación momentánea o una ruptura. Conviene que tomes distancia antes de decidir pasar la página. Deja pasar un poco de tiempo, todo puede volver a su orden a partir de mañana, ¿quién sabe?

En el trabajo, el la Muerte es el indicio de que hoy comienza una transformación. Cambio de lugar de trabajo, de compañeros de trabajo, de métodos. Las cosas evolucionan con o contra tu voluntad. Desconfía de los impulsos que este cambio podría provocar en ti. Cálmate y juega la carta del negociador en vez de la del combatiente, será mejor para tu futuro profesional.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hay felicidad en el aire en el amor, amigo. La Estrella te guía hacia la alegría, y el Carruaje te lleva. Te sientes en muy buena forma, demuestras tu entusiasmo y tu entorno afectivo responde con un cariño sincero. Ya estés soltero/a o vivas en pareja, has de saber que esta jornada está cargada de esperanza y armonía sentimental.

Cuando de trabajo se trata, se presenta un día de lo más agradable. Bajo la benéfica influencia de la Estrella, tus proyectos y ambiciones del día se realizan sin dificultad aparente. No eres ni muy activo/a ni muy ambicioso/a, pero hay factores externos que no controlas que te apoyan en tus proyectos y te permiten avanzar con paso sereno hacia la realización de tus objetivos. ¡Es casi magia!

Virgo, así es tu lectura del tarot

Sientes un enorme peso sobre tus hombros hoy, como muestra la tirada del Ermitaño con la Muerte, y sientes una inmensa soledad, amigo. Incluso rodeado/a de gente, tienes la impresión de estar solo/a en el mundo. Sin duda, sientes el golpe de una ruptura o decepción. Tranquilízate y mira hacia tu futuro con otros ojos.

En tu área profesional, el contexto es favorable a la evolución y las iniciativas, pero a tu ánimo le faltan propósitos. El Ermitaño te bloquea en tus elecciones, te incita a reflexionar antes de actuar y te quita toda espontaneidad. Las ideas y los proyectos florecen a tu alrededor, pero pides tiempo para reflexionar antes de lanzarte. Cuidado, puedes perder la oportunidad o acumular retrasos al final del día.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy evolucionas en un universo afectivo alentado por los rayos del Sol y las llamas del Diablo, amigo. La pasión está a la orden del día. Cultivas grandes sentimientos, declaraciones apasionadas, intercambios tiernos y sensuales. Nada puede estropear los momentos de amor o intimidad que compartirás con personas cercanas. Por lo tanto, multiplica esos momentos.

En el trabajo, hoy no es el mejor de los días, aunque el contexto profesional sea de lo más positivo. El Ahorcado te impide sentir y aprovechar las buenas vibraciones que te rodean bajo la influencia del Sol. ¿Por qué no te arriesgas hoy y te dejas llevar? Tu entorno te apoya. Venga, un poco de audacia, no te arrepentirás.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Sé hoy más enrollado(a), amigo. La alianza de la Justicia y el Loco te invita a cultivar el arte de la tolerancia en tus relaciones afectivas y para ello, has de reforzar tu compromiso hacia la persona amada. Si tienes una relación en secreto, es el momento de hacerla oficial. Eso te quitará un peso de encima. ¡Tírate al agua y luego a su cuello!

En el aspecto profesional, la alianza de la Torre y la Justicia es señal de un litigio que podría terminar ante los tribunales. La denuncia de un contrato, la anulación de un acuerdo, incompatibilidades de humor con tus superiores, no te libras de un conflicto que podría desembocar en ruptura. Trata de evitar las reacciones violentas y coléricas porque eso no haría más que agravar la situación.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

En el aspecto amoroso, tendrás hoy la necesidad de romper con tu pasado afectivo, amigo. El la Muerte te incita a liberarte de ciertas obligaciones impuestas por un/a compañero(a), o a reducir tus ambiciones en cuanto a una relación estable. Por suerte, la Emperatriz te abre su corazón y te propone actuar con inteligencia y benevolencia para evitar toda ruptura definitiva o brutal.

En cuanto al trabajo, tus proyectos y tu evolución están estancados. Estás esperando que te den luz verde o que tenga lugar un cambio de organización, pues ahora no te permiten tomar la mínima iniciativa. ¡Esta espera es muy frustrante! La alianza de la Templanza y el la Muerte muestra que sabrás mostrarte paciente y sabrás adaptarte a la nueva situación.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy reina la incomprensión en el amor, amigo . Tu magnetismo natural no obtiene el éxito habitual y eso te hace dudar, como si esta frustración pasajera supusiera un fracaso personal. En este contexto, es mejor que ocultes tu orgullo y recuerdes que no se le puede gustar siempre a todo el mundo.

En el trabajo, deberás mostrarte muy paciente y con mucha voluntad para superar los obstáculos con los que te encontrarás hoy. El Ahorcado actúa como freno para tus ambiciones. Te impide aumentar tus éxitos, perturba la gestión de tus tareas cotidianas con retrasos. Sé valiente, ya que posees una gran destreza con la Rueda de la Fortuna como aliada.

Acuario, así es tu carta del tarot

La dulzura de la Templanza y el poder de la Fuerza te prometen hoy éxito en tus relaciones afectivas y amorosas, amigo. Despliegas un encanto loco, pues sabes seducir con tu amabilidad y vencer con tu sonrisa. No caigas en la manipulación, podría ser peligroso.

En el trabajo, aférrate a tu experiencia para reaccionar de manera constructiva frente a un acontecimiento inesperado que podría anunciar cambios de infraestructura. La alianza entre el la Muerte y la Fuerza indica una brutal evolución de la situación pero también de tu control de la situación, lo que te permitirá adaptarte sin problemas a la nueva tirada.

Piscis, así es tu lectura del tarot

¡Hoy tendrás muchos encuentros excitantes, amigo! Llevado por el Carruaje en un remolino de vida, tus relaciones se iluminan con el Sol que refleja miles de facetas de tu personalidad y te hace más seductor/a que nunca. Pero cuidado con parecer demasiado exuberante; la exageración acabará con la sinceridad en tus relaciones. Controla los impulsos y no abuses.

Por otra parte, ¿te tienta el trabajar en el extranjero? La alianza del Mundo y el Carruaje indica que podrían proponerte un viaje de negocios o cambiarte de país. Si sale adelante este proyecto, acepta con los ojos cerrados, pues todos los negocios que decidas hacer hoy, se sitúan bajo el signo del éxito. Es una excelente jornada en el plano profesional.

