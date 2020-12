Tarot gratis para hoy 14 de diciembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Conoce cómo te irá el día de hoy lunes 14 de diciembre en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 14 de diciembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy, amigo, está todo negro. Te encuentras sentimentalmente en una situación a la que no le ves más salida que la soledad y el sufrimiento. La tirada del Ahorcado y de la Muerte marcan un sentimiento de desánimo que rápidamente se transformará en depresión. O aceptas hacer enormes sacrificios, o partes de cero. Tienes que decidir.

En el trabajo, deberás mostrarte muy paciente y con mucha voluntad para superar los obstáculos con los que te encontrarás hoy. El Ahorcado actúa como freno para tus ambiciones. Te impide aumentar tus éxitos, perturba la gestión de tus tareas cotidianas con retrasos. Sé valiente, ya que posees una gran destreza con la Rueda de la Fortuna como aliada.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy vives sin duda una gran alegría en tu vida amorosa, amigo. El Sol, en asociación con el Mago, te garantiza encanto y buen humor a tu alrededor. Si estás soltero/a, puede que un nuevo encuentro haga vibrar tu corazón con un sentimiento nuevo. Si vives en pareja, cuenta con estas dos láminas para hacerla brillar con fuegos artificiales. ¡El ambiente es muy positivo!

Todo irá bien en el trabajo bajo la influencia del Sol y la Emperatriz. Dispondrás de una gran vivacidad fuera de lo normal que te permitirá superar los problemas cotidianos. Por otra parte, es un día excelente para hacer valer tu creatividad, pues tus innovadoras ideas tendrán efectos duraderos y positivos.

Tauro, Así es tu lectura del Tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Bajo la influencia de los Enamorados, te haces hoy muchas preguntas, amigo. ¿Es razonable dudar del amor cuando la Justicia te dice que todo va bien? Con tus dudas, puede que hieras la sensibilidad de los que tienen las ideas más claras que tu. Debes creer en el otro y en ti mismo(a).

En tu área profesional, la tirada de la Estrella y la Justicia es señal de la firma de un acuerdo, de la oficialidad de un contrato, de la conclusión de un proceso legal. Te sientes liberado/a por la seguridad adquirida y llevas tus asuntos con serenidad e inteligencia. Sigue tu buena estrella, ella te indica el camino de un éxito bien merecido y ganado limpiamente.

Géminis, Así es tu lectura del Tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

En el amor, no sabes ya a qué santo rezarle par recuperar tu serenidad, amigo. Eres desconfiado(a), indeciso(a), y prefieres ser reservado/a en cuanto se trata de comprometerte en lo sentimental. Desconfía de la alianza de los Enamorados y el Sumo Sacerdote, no puedes establecer un ambiente de confianza en las relaciones afectivas con esta actitud reservada.

Por otro lado, tu profesión está sometida a influencias contradictorias. Por una parte, el Mundo te abre puertas, te llena de ambición y te ofrece el éxito. Pero por otra parte, los Enamorados ponen en tu cabeza una bomba de retardo. Te hace dudar de ti, del futuro, de tu capacidad para manejar tus proyectos. ¡No te dejes desanimar!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

En el amor, habrá muchas divergencias en las opiniones, muchas discusiones. No te fíes de la asociación de la Torre y el Emperador en el terreno sentimental, amigo. Hay tendencia a la intransigencia y la ruptura, así que no presumas de flexibilidad ante tus interlocutores. El lazo que te une a tu pareja puede romperse de tanto tirar de él, por muy flexible que sea.

En el trabajo, la Torre no te ayuda demasiado trayéndote problemas en las relaciones interpersonales, malentendidos y contratiempos a lo largo de todo el día. Necesitarás toda la perseverancia y tenacidad de la Fuerza para no abandonarlo todo. Un contexto tan desestabilizante te exige una mayor implicación, sentido de la organización y rigor.

Leo, Así es tu lectura del Tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy aparecerán obstáculos en tu vida sentimental, amigo. Por suerte, el Sumo Sacerdote suaviza la violencia de la Torre y te permite abordar las dificultades con sabiduría y filosofía. Esta serenidad evita que inicies discusiones sin fin o conflictos con personas a las que quieres. No dramatices y deja que las cosas evolucionen a su ritmo.

En el trabajo, tu entorno pone obstáculos y trabas a tu libertad de movimiento. Tus colaboradores están agresivos debido a la influencia de la Torre y tienen tendencia a buscar conflicto con temas sin importancia. Te molestan, te agobian... En este ambiente delicado, conviene que te aísles lo más que puedas y no caigas en el juego de los que intentan desestabilizarte.

Virgo, Así es tu lectura del Tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Tu vida social y afectiva se enriquece con nuevas amistades y encuentros. La Templanza y el Mundo te ofrecen un ambiente alegre, feliz y lleno de armonía. Se favorecen las relaciones con el extranjero previendo un viaje, pero también puede que un encuentro con un/a desconocido/a que venga de fuera. Do you speak english, my dear amigo?

En cuanto al trabajo, has de ir sin prisa pero sin pausa, ese es el consejo del Sol y la Templanza. Progresas a tu propio ritmo sin encontrar mayor obstáculo y sabes que el éxito recompensará tus empresas. La ausencia total de dudas sobre los resultados es un factor de motivación suplementario para tus compañeros. Tus esfuerzos serán recompensados a largo plazo, así que puedes seguir tranquilamente tu camino.

Libra, Así es tu lectura del Tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Si tu relación llega a un punto crítico, amigo, la tirada de la Justicia y la Torre indica que puede presentirse la idea de una separación o divorcio. Si no quieres que la situación se envenene o alcance un punto sin retorno, habrás de ser más flexible y tolerante.

En tu área profesional, es el momento de aprovecharte de tu carisma para poner las cosas a punto, y por qué no, de arreglar los desacuerdos. Es hora de discutir las cosas con tu entorno asociativo o profesional. El Emperador y la Justicia refuerzan tus bases psicológicas. Haz uso de tus influencias para hacer valer tus argumentos y estabilizar tu situación.

Escorpio, Así es tu lectura del Tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy quieres que haya movimiento en tu vida sentimental, amigo. Bajo la influencia del Juicio y la Emperatriz, no dudas en dejarte llevar por un torbellino de encuentros y placeres. Con fogosidad y entusiasmo, aceptas las invitaciones y las salidas de todo tipo. Esto presagia encuentros, éxito y, quien sabe, amor.

En el ámbito profesional, el éxito te invita a su mesa bajo la forma de una feliz noticia que te trae la tirada del Sol asociado al Juicio. Todo se conjuga en tu vida activa para favorizar la concretización de tus proyectos, la conclusión de tus planes y el éxito de tus empresas. Pon champán a enfriar, puede que celebres una gran victoria.

Sagitario, Así es tu lectura del Tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy te beneficias de miles de atenciones por parte de tu pareja y personas cercanas, amigo, y estas pruebas de amor te dan seguridad. El dúo formado por el Sumo Sacerdote y el Loco protege tu independencia, reforzando tus lazos afectivos. Consecuencia: volverás a confiar en ti y en el otro, lo que es sin duda signo de realización.

Profesionalmente, parece que hoy estás preparado/a para firmar un contrato o finalizar un acuerdo. El Juicio y el Sumo Sacerdote rivalizan en sabiduría para cuidarte las espaldas y te ponen en situación para terminar un negocio en tu beneficio. En caso de un acontecimiento imprevisto, conseguirás encontrar los argumentos pertinentes para tranquilizar a tus socios y conseguir que acepten tu proposición.

Capricornio, Así es tu lectura del Tarot

Acuario, así es tu carta del tarot

Hoy te espera un día encantador lleno de imprevistos en el aspecto amoroso, amigo . El Juicio te trae muchas sorpresas y buenas noticias que apreciarás como se merecen. La Fuerza te ofrece la ocasión de aprovechar estas oportunidades, especialmente si vives solo/a.

En el trabajo, es posible que tenga lugar un encuentro o noticia inesperada, provocada por el Jucio, que puede hacer callar las dudas e incertidumbres engendradas por los Enamorados. Sólo tú puedes aprovechar las oportunidades que se te presenten. Todo es posible. Es el momento de actuar y mostrar tu confianza en el futuro. Si dudas o dejas hablar a tus inquietudes, no hay más que decir.

Acuario, así es tu carta del tarot

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy, tu rigor y tu sentido de la responsabilidad encuentra respuesta en tu entorno, amigoamigo. Las vibraciones del Sumo Sacerdote son benévolas, bajo su influencia, las personas cercanas comprenden tu necesidad de seguridad y hacen lo que pueden para tranquilizarte. Dándote muestras de su amor, consiguen calmar tus dudas e inquietudes del día.

En tu área profesional, te falta seguridad y te tomas mucho tiempo antes de tomar las decisiones que se te imponen. Los Enamorados te hacen dudar e instalan la incertidumbre en tu estado de ánimo. Sin embargo, puedes contar con los apoyos que te ofrece el Sumo Sacerdote. Este último te garantiza sinceras amistades y apoyos en tu entorno socio-profesional. Es el momento de confiar y escuchar los consejos que te den.

Piscis, así es tu lectura del tarot

