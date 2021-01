Tarot gratis para hoy 13 de enero ¿Cómo te irá según el horóscopo? ¡Descúbrelo!

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 13 de enero de 2021 en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Esta es una jornada tensa, y te falta flexibilidad para vivir tus relaciones con calma y serenidad, amigo. La asociación de la Torre y el Juicio te hace borde, incluso agresivo y, en todo caso, poco inclinado/a a hacer la mínima concesión. La atmósfera está eléctrica y estás avisado(a), no provoques la chispa.¡la explosión está garantizada!

En tu área profesional, un torbellino de influencias negativas pone de manifiesto la precariedad de tu equilibrio. La jornada es complicada, y a veces te resulta difícil escapar de relaciones conflictivas. No te dejes ganar por la agresividad del ambiente y rechaza tu instinto de destrucción. La Torre y el Mago te piden conservar lo que has construido y no olvidar el respeto que les debes a todos.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Decir que hoy estás muy romántico/a sería un eufemismo, amigo. Bajo la influencia de la Estrella y el Sumo Sacerdote, puede que vivas un verdadero cuento de hadas con dulces palabras. Dulzura, sinceridad, fidelidad. Son tus palabras del día. Aprovecha para mejorar tus relaciones con tu pareja, tus amigos, tus hijos.

Por otra parte, la Estrella protege tu vida laboral, todo lo que puedas imaginar. Si te entra la duda debido a los Enamorados, también hay que decir que el contexto socio-profesional es excelente durante todo el día, portador de esperanza para el futuro. Has de saber contrastar las incertidumbres que solo retrasan la buena marcha de tus negocios. ¡El futuro es prometedor y no deberías sentirte culpable por creerlo así!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy vives sin duda una gran alegría en tu vida amorosa, amigo. El Sol, en asociación con el Mago, te garantiza encanto y buen humor a tu alrededor. Si estás soltero/a, puede que un nuevo encuentro haga vibrar tu corazón con un sentimiento nuevo. Si vives en pareja, cuenta con estas dos láminas para hacerla brillar con fuegos artificiales. ¡El ambiente es muy positivo!

Tu vida profesional te aporta mucha satisfacción. Tus méritos se ven reconocidos, tus compañeros confían en ti, y no se excluye una gratificación. Bajo la influencia de la Templanza y el Sol, unes diplomacia e inteligencia, éxito y modestia. Gracias a tu flexibilidad para adaptarte y a tu espíritu abierto, sabrás recuperarte en caso de imprevistos.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy reina la incomprensión en el amor, amigo . Tu magnetismo natural no obtiene el éxito habitual y eso te hace dudar, como si esta frustración pasajera supusiera un fracaso personal. En este contexto, es mejor que ocultes tu orgullo y recuerdes que no se le puede gustar siempre a todo el mundo.

En tu área profesional, es posible que el Ahorcado haga nacer en ti el desánimo o la frustración a lo largo del día. Con la iniciativa del Mago, no te faltarán ideas ni espíritu de iniciativa, pero no alcanzarás el éxito esperado. Tu buena voluntad no tendrá igual y sin duda tendrás que someterte a las contigencias de tu entorno socio-profesional. No te decepciones, mañana será otro día.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy te espera un flechazo, amigo. La claridad resplandeciente del Sol asociado al Juicio atravesará vuestros dos corazones con una misma flecha. Vais a vivir fantásticos momentos, intensos, exaltantes, que te llevarán a las más altas cimas de la felicidad. Qué bueno es tener un corazón ligero. eres un ser solar y magnético en este día.

En el trabajo, ¡hay euforia en el aire! Bajo la influencia conjunta del Sol y el Sumo Sacerdote, estás resplandeciente y todo te parece posible. Éxito, felicidad, ascenso, son la clave de tu jornada. No tienes más que tender la mano para recoger los frutos de tu paciencia y tu trabajo. ¡Felicidades!

Virgo, así es tu lectura del tarot

El Carruaje, asociado con el Mundo, te lleva hoy en un impulso a una vida mundana y social desenfrenada. Habrá muchos encuentros en el programa, especialmente con desconocidos. Sumergido/a en el remolino de la vida, te arriesgas a embalarte con una fogosidad desbordante y sin prudencia. No olvides, amigo, que la pasión es un licor que hay que consumir con moderación.

En tu área profesional, posees una gran voluntad y capacidad de trabajo. Bajo la influencia de la Justicia y el Carruaje, que te apoyan, debes aprovechar esta energía para estabilizar tu situación. Es el día ideal para limar asperezas con tus compañeros de trabajo, para enterrar definitivamente las diferencias que tienen como profesionistas, para ordenar tus papeles. Puede que no suene muy emocionante, pero da seguridad a la larga.

Libra, así es tu lectura del tarot

En tus relaciones afectivas, tu originalidad y dinamismo se encuentran hoy con cierta frialdad. Marcado por la Justicia, tu entorno no comprende tu entusiasmo y necesidad de movimiento, amigo. No estás precisamente en la misma onda que las personas que te rodean. Cuando te piden rigor y claridad en tus sentimientos, tu respondes con una fantasía desconcertante. ¡Cuidado con los malentendidos!

En tu profesión, se confirma un acuerdo, se firma un contrato o te cae una proposición del cielo que te hace mirar el futuro con confianza. La Justicia y el Juicio son símbolo de seriedad, de compromiso y de una evolución ascendente en tu carrera. Tus proyectos se desarrollan sin mayores problemas y tus métodos de trabajo se revelan eficaces. Vas superando tranquilamente pero con seguridad los escalones del éxito.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

A pesar de tu pequeña tendencia a las dudas y a la indecisión , amigo, el contexto afectivo es más bien tranquilizador. El Emperador protege tus relaciones con el entorno: te apoyan, te respaldan, te protegen. Te sientes querido/a hoy, y todo esto te permite atenuar la importancia de las eternas preguntas que te haces.

En lo profesional, la transformación de un proyecto en el que trabajas te provoca ansiedad. Sin embargo, la alianza de la Muerte y del Emperador indica un cambio a tu favor. Una vez pasada la tormenta, te darás cuenta de que el paisaje que se abre ante ti refuerza tu posición y te asegura un futuro más sereno.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

¡Hoy solo hay felicidad en el amor, amigo! Bajo la doble influencia de la Estrella y la Rueda de la Fortuna, evolucionas en un clima afectivo caluroso y agradable. Das lo mejor de ti mismo/a en tus relaciones, y te lo devuelven multiplicado por cien. Ternura, afecto y armonía son las palabras clave del día, ¡aprovecha!

En el trabajo, brillas por tu autocontrol a lo largo del día. La Estrella tranquiliza el fuego interior que te impulsa bajo la influencia del Emperador. Menos exigente y conciliador/a que de costumbre hacia tu persona, diriges tu barco con eficacia y seriedad con un ambiente de confianza que facilita la realización de tus objetivos. ¡Si sigues así llegarás lejos!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Acuario, así es tu carta del tarot

Con tu temperamento despistado y un poco disperso de hoy, no comprendes la frialdad excesiva de tu entorno, amigo. Te apetece distraerte, salir a ver mundo, pero tu entorno te responde con una imagen seria y poco inclinada al movimiento. Bajo la influencia de la Sacerdotisa, parece que tu universo afectivo está bloqueado, nada avanza ni se mueve. Qué pena que no puedas aprovechar tu dinamismo.

En el trabajo, el Mago y la Sacerdotisa te proponen actuar con mucho cuidado y reflexión. Estarás en posición de alcanzar tus objetivos del día canalizando tu energía, a veces desbordante, y tomándote el tiempo necesario para analizar cada problema. ¡Bravo!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy te apetece conocer gente nueva, incluso irte de viaje para cambiar de aires, amigo. La dinámica de la asociación del Carruaje y la Estrella te impulsa hacia nuevos horizontes afectivos y sensuales. Tus conversaciones se presentan apasionantes pues tendrás la sensación de vivir aventuras totalmente inéditas.

En el trabajo, posees una bella energía que te permite progresar en tus tareas cotidianas. Bien influenciado/a por el Mago y el Carruaje, te muestras abierto/a a las novedades y dispuesto a alcanzar tus objetivos. Eso esta bien, puede llevarte a tener un pequeño éxito al final del día.

