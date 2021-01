Tarot gratis para hoy 12 de enero ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Tarot gratis para hoy 11 de enero ¿Cómo te irá según el horóscopo? ¡Descúbrelo!

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 12 de enero de 2021 en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

En el amor, das prioridad a la política del avestruz, amigo. Ante el autoritarismo ambiente que simboliza el Emperador, tú prefieres encerrarte en ti mismo. El Ermitaño te aconseja no entrar en conflicto con los que quieran imponer sus puntos de vista. Calma y serenidad eliges discreción antes que discusión. ¡Bien hecho!

En el trabajo, tu entorno profesional te impone una severa gestión de tareas. Bajo la influencia del Emperador, tus compañeros de trabajo o clientes se muestran muy autoritarios y rigurosos, lo que tiene tendencia a frenar tu audacia y tus iniciativas. No te tomes a mal esta crisis de autoridad y haz lo que te dicen sin quejarte demasiado, a pesar de todo, esto es positivo, contribuye a estabilizar tu situación.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Tus relaciones afectivas se fundan antes que nada en la reflexión y la perspicacia, amigo. Bajo la influencia de la Sacerdotisa y la Emperatriz, puedes contar doblemente con tu inteligencia para hacerte valer frente a los demás. Tu encanto es más intelectual que sensual, lo que no estropea nada, no te preocupes.

En el trabajo, la reflexión vence a la acción. Das prioridad al análisis, la estrategia y la sabiduría, pasas horas a solas reflexionando sobre las opciones que se te ofrecen. Este comportamiento, que puede parececer negativo a los ojos de tus compañeros de trabajo, contribuye a garantizar el éxito de tus negocios. Además, no te dejes influenciar por los que te piden que tomes decisiones rápidas.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy tus amores están situados a la vez bajo el signo del dinamismo y de la reflexión, amigo. Te abres a los demás, pero debes pensarte las cosas siete veces antes de hablar. La Sacerdotisa vela por ti. Todo esto crea una jornada afectiva bastante equilibrada que te permite satisfacer cierta necesidad de contacto sin caer sin embargo en la exuberancia y el exceso.

Con respecto a tu vida profesional, lo tienes todo en tus manos para progresar. La Emperatriz te ofrece una bonita espontaneidad en tus relaciones con el exterior, mientras que el Mago te empuja hacia la novedad y las iniciativas originales. Resultado: un día enriquecedor a nivel de relaciones de negocios. Serás escuchado/a y apreciado/a por tus compañeros, clientes, compañeros de trabajo e incluso por tus superiores. ¡ Es tu turno!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

En el amor, hoy eres la incarnación de la fuerza tranquila, amigo. Sin excentricidad ni futil entusiasmo, impones tu punto de vista a los que amas. Tu poder en el otro es casi magnético, el o ella te escucha sin pegas. Es el momento ideal para acabar con los pequeños conflictos de pareja o para acercarte a la persona deseada, si todavía eres soltero(a).

En tu vida profesional, tu vitalidad y entusiasmo deslumbran a tus compañeros. Lleno/a de energía por la asociación del Sol y la Fuerza, eres capaz de vencer una montaña de trabajo sin perder la sonrisa y tu disponibilidad para los demás. Tus cualidades profesionales son evidentes y el éxito que sin duda conoces hoy es bien merecido. ¡Qué poder!

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy asombrarás a todo el mundo con tu dinamismo, amigo. Bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna, tu espontaneidad es muy enérgica y puede sorprender a un entorno afectivo un poco demasiado aferrado a sus principios. Bajo la influencia del Emperador, las personas que amas no son necesariamenta las más cariñosas, pero no están menos dispuestas a unirse a ti en tu locura. De todas maneras, no les cambies demasiado sus costumbres.

En el trabajo, hoy no te sientes seguro/a de ti mismo/a. Los Enamorados te hacen dudar de cada una de tus iniciativas o decisiones. Por suerte, el Emperador que representa este contexto es, por el contrario, estable y tranquilizador. No tienes por tanto de qué preocuparte, pues puedes construir este día sobre sólidas bases. ¡Olvida tus preopaciones y avanza!

Virgo, así es tu lectura del tarot

Si últimamente te sientes solo(a), el divertido Mago hace lo posible por servirte de consuelo. Con un estado de ánimo marcado por el Ermitaño, el ambiente no es precisamente festivo. Tienes tendencia a encerrarte en ti mismo(a), a aislarte para huir de las dificultades. Frente a esto, tu entorno hace lo posible por sacarte de tus problemas. Hay programa antiestrés en casa de los que te aprecian.

Con respecto a tu vida profesional, lo tienes todo en tus manos para progresar. La Emperatriz te ofrece una bonita espontaneidad en tus relaciones con el exterior, mientras que el Mago te empuja hacia la novedad y las iniciativas originales. Resultado: un día enriquecedor a nivel de relaciones de negocios. Serás escuchado/a y apreciado/a por tus compañeros, clientes, compañeros de trabajo e incluso por tus superiores. ¡ Es tu turno!

Libra, así es tu lectura del tarot

¡Hay mucho movimiento a tu alrededor, amigo! Sales, entras, vas con amigos, tienes encuentros inesperados, cenas sorpresa con tu pareja. Ya no sabes donde parar con la Rueda de la Fortuna y el Mago que influyen en tu vida sentimental. Te toca hacer malabarismos entre unos y otros para intentar satisfacer a todo el mundo. Las sorpresas no se han acabado, pero cuidado con el cansancio a final del día.

En el trabajo, tienes tendencia a ver las cosas negras, cuando, por el contrario, son muy positivas. No dejes de lado las oportunidades que te ofrece el Mago. Puede que obtengas los resultados o el éxito que llevas tanto tiempo esperando. Sal de tu madriguera y aprovecha este hermoso día.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

¡Cuidado hoy con la impulsividad en el amor, amigo! Por más que la Sacerdotisa intenta frenar los impulsos del Carruaje, tu te lanzas sin reflexionar en nuevas aventuras. Si estás soltero(a), eso podría darte hermosas satisfacciones al final del día. Pero si vives en pareja, tómate tu tiempo para hacerte una pregunta esencial: ¿está el(la) otro/a dispuesto/a a seguirte en tus arrebatos?

En tu área profesional, hoy tienes tendencia a ir por el mal camino pero con cara de santo/a. Bajo la doble influencia del Carruaje y los Enamorados, vas avanzando, pero no sabes bien hacia dónde, pues tus objetivos no está bien definidos. Transtornado/a por los acontecimientos, puede que te encuentres en el lado opuesto al que deberías estar. ¡Cuidado con las distracciones!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy eres la seducción personificada, amigo. El magnetismo del Diablo asociado al poder de actuación del Mago hace que corra sangre caliente por tus venas. Deseas ardientes amores y una excitante vida afectiva y social. De esto a imponer a tu entorno tus ideas festivas no hay más que un paso que tu darás rápidamente.

Con respecto a tu vida profesional, lo tienes todo en tus manos para progresar. La Emperatriz te ofrece una bonita espontaneidad en tus relaciones con el exterior, mientras que el Mago te empuja hacia la novedad y las iniciativas originales. Resultado: un día enriquecedor a nivel de relaciones de negocios. Serás escuchado/a y apreciado/a por tus compañeros, clientes, compañeros de trabajo e incluso por tus superiores. ¡ Es tu turno!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy no estás de humor compasivo, amigo, ni tampoco las personas que te rodean. La alianza de la Fuerza y la Torre echan leña al fuego y avivan las brasas de incomprensiones recíprocas. Pon al mal tiempo buena cara y acepta soltar un poco las riendas. Llegado el caso, los llantos marcarán la tónica en tus relaciones afectivas y amorosas.

Por otra parte, tu vida profesional se beneficia del impulso de la Fuerza y los hábitos del Loco. Inicias nuevos proyectos con entusiasmo y confianza en tus capacidades. Te reafirmas en tu papel y demuestras a tu entorno que tienes la capacidad de asumir nuevas responsabilidades.¡Sorprendes a todo el mundo!

Acuario, así es tu carta del tarot

Hoy eres la seducción personificada, amigo. El magnetismo del Diablo asociado al poder de actuación del Mago hace que corra sangre caliente por tus venas. Deseas ardientes amores y una excitante vida afectiva y social. De esto a imponer a tu entorno tus ideas festivas no hay más que un paso que tu darás rápidamente.

En el trabajo, te muestras muy abierto/a a las sugerencias de unos y otros para avanzar. La Fuerza te llena de una extraordinaria energía y te da más receptividad ante las invitaciones del Mago. ¡Los demás proponen, tú actúas! Fuerza, método, resistencia, éstas son tus armas para alcanzar estos nuevos objetivos. ¡Felicidades!

Piscis, así es tu lectura del tarot

En el amor, vives hoy según tus impulsos, amigo. Y como estos prontos no son lógicos bajo la influencia de los Enamorados, desconfía de lo que digas o hagas. Es el momento de pensarte las cosas siete veces antes de hablar. Tu desafío del día: controlar tus impulsos y canalizar tus energías hacia lo que te parece constructivo para el futuro.

En tu área profesional, posees una gran voluntad y capacidad de trabajo. Bajo la influencia de la Justicia y el Carruaje, que te apoyan, debes aprovechar esta energía para estabilizar tu situación. Es el día ideal para limar asperezas con tus compañeros de trabajo, para enterrar definitivamente las diferencias que tienen como profesionistas, para ordenar tus papeles. Puede que no suene muy emocionante, pero da seguridad a la larga.

