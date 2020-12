Tarot gratis para hoy 12 de diciembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Conoce cómo te irá el día de hoy sábado 12 de diciembre en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 12 de diciembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy, a pesar de un contexto afectivo dinámico, no conseguirás deshacerte de un sentimiento de soledad y tristeza interior. Bajo la influencia del Ermitaño, sentirás la necesidad de aislarte, de reflexionar y poner en cuestión cada situación. Evidentemente, eso no contribuye al avance en tus relaciones, sobre todo si estás "a prueba" con un/a pretediente. ¡Sé positivo(a)!

En el trabajo, puede un acontecimiento ajeno a tu voluntad y fuera de tu control retrase la puesta en marcha de un proyecto que tenía luz verde. La asociación del Sol y el Ermitaño muestra que tus deseos se ven contrariados. Un ascenso muy deseado se hace esperar, hay un acuerdo que no llega a firmarse. Mantén la confianza y ten paciencia. La situación va a desestancarse.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy tómate un tiempo para reforzar los lazos con tus viejos amigos o con tu familia, amigo. El Juicio te invita a cultivar tus antiguas relaciones, incluso si el Mundo provoca encuentros con nuevas personas. Instaura un equilibrio entre tus flechazos y la fidelidad. No solo por conocer a alguien has de meter a los demás en el armario.

En tu área profesional, este es un día ideal para adquirir conocimientos en todos los aspectos. Bajo la influencia del Juicio y el Sumo Sacerdote, tu curiosidad te abre nuevas perspectivas intelectuales o profesionales. Con calma y lucidez, podrás desarrollar un nuevo proyecto y ganar libertad de acción, especialmente si tu situación se encuentra en cierto estancamiento.

Géminis, así es tu lectura del tarot

¡Sal hoy de tu casa! La alianza de la Rueda de la Fortuna y de la Luna indica que te esperan fuera encuentros llenos de emoción, entusiasmo y alegría, amigo. Una fuerza irresistible te empuja hacia los demás, te saca de tu retraimiento y te ayuda a concretar tu ideal amoroso. Ya no hay más dudas y encuentras la confianza en ti y en la otra persona.

Cuando se trata de tu carrera, pase lo que pase, nunca es sufriente para ti. A pesar de la voluntad de tu entorno profesional, sigues encontrando dificultades. ¡Haz un poco más de esfuerzo! Si no quieres cargar con el mundo a tus espaldas, intenta adoptar una postura más positiva y constructiva a cada situación. ¡Todo el mundo sacará provecho, y tú más que nadie!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy entras en el Mundo después de un periodo de relativa soledad simbolizada por la Muerte, quién aquí te representa. Un impulso dinámico e irresistible te empuja para que seas emprendedor, tanto en el amor como en amistad, y para que contagies a todos tu buen humor, amigo. Vives una verdadera liberación que te conduce hacia la felicidad.

Por otra parte, tu jornada de trabajo se desarrolla agradablemente. Tus proyectos avanzan, tus méritos son reconocidos, tu sociabilidad te permite ganarte la simpatía de tu entorno. La alianza de la Estrella y el Mundo abre tus horizontes y aumenta tus posibilidades de éxito en todos los aspectos. Si trabajas en un proyecto que tiene relación con el extranjero, vas a encontrar sólidos apoyos. ¡Ten altas aspiraciones!

Virgo, así es tu lectura del tarot

Decir que hoy estás muy romántico/a sería un eufemismo, amigo. Bajo la influencia de la Estrella y el Sumo Sacerdote, puede que vivas un verdadero cuento de hadas con dulces palabras. Dulzura, sinceridad, fidelidad. Son tus palabras del día. Aprovecha para mejorar tus relaciones con tu pareja, tus amigos, tus hijos.

En el trabajo, la suerte te acompaña a lo largo de todo el día. Bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna y la Estrella, habrá oportunidades de éxito y cambio... Si buscas trabajo, por ejemplo, es el momento ideal para lanzarte. Si estás en contacto con algunos clientes, tienes los medios para pactar acuerdos y contactos. ¡Qué suerte!

Libra, así es tu lectura del tarot

La intensidad de tus sentimientos es tal bajo la influencia del Diablo que intentas dominar tu entorno afectivo, amigo. Pero la tirada del Emperador indica que las personas cercanas no son hoy muy maleables. De ahí las relaciones de fuerza, los rechazos a obedecer o hacer concesiones. Utiliza tu energía amorosa con mayor delicadeza y obtendrás lo quieras de los demás.

En el trabajo, el Mago y el Emperador te proponen actuar con mucha más autoridad y dinamismo. Dispones de las armas necesarias para que las cosas y los métodos evolucionen en la buena dirección. Con iniciativas originales y un gran control, dominarás los acontecimientos de la jornada.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

¡Felicidad asegurada en tu vida sentimental, amigo! La pareja real Emperatriz-Emperador te protege y te confiere un aurea de seducción estabilizante. Si tienes pareja, tendrás excelentes relaciones con la persona amada. Soltero(a), posees suficiente encanto para acercarte a la persona que te interesa. Buena suerte y que tengas un buen día.

Profesionalmente, dominas los acontecimientos del día con autoridad, pero también con dulzura y diplomacia. Gracias a su sabiduría, el Sumo Sacerdote calma los ardores del Emperador, quién te ofrece poder espiritual. Te impones sin herir a los demás y resuelves los conflictos con buen sentido y generosidad. ¡A buena hora!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

En el amor, el Mundo y el Emperador dinamizan tu vida relacional, amigo. Hoy vas a conocer gente y tendrás la oportunidad de reforzar relaciones ya iniciadas también. La vibración de esta alianza es muy positiva para aquellos cuya vida amorosa vive momentos de mucha comunicación e intercambio. Si eres charlatán/a por naturaleza, vas a tener la posibilidad de dar rienda suelta a tu ocupación favorita.

Tendrás un buen día en el trabajo, especialmente en lo relativo a tu desarrollo personal. Bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna y del Mundo, haces lo posible para dejar una huella positiva y ganar más oportunidades para expresarte. Esta expansión será más representativa si tienes la oportunidad de desplazarte o emprender un viaje de negocios.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

En el amor, no hay euforia en el aire, amigo. Hay que confesar que la pareja Ermitaño-Sacerdotisa te predispone más a la soledad que a la apertura al mundo. Ya se trate de aislamiento forzado o deseado, deberás aprovechar este día de silencio e introspección para analizar tu situación afectiva. No te dejes llevar por la melancolía y trata de ver el lado bueno de las cosas.

Por otro lado, una repentina toma de conciencia profesional podría hacer tambalear tu carrera. La tirada de la Torre y el Ermitaño sugiere fragilidad en tu situación, especialmente debido a tu dificultad actual para trabajar en equipo. Deberás reconstruir la confianza perdida de tus compañeros y demostrar a los demás tu voluntad para colaborar en próximos proyectos.

Acuario, así es tu carta del tarot

Ternura, alegría, dulzura. Hoy vas a conquistar el mundo, amigo . La Templanza se asocia maravillosamente con la energía de la Fuerza para ofrecerte un día idílico en el aspecto sentimental y amistoso. Lo tendrás todo en tus manos para seducir y ser seducido/a por tu pareja, tu pretendiente, tus padres, tus hijos, amigos. En resumen, no hay más que felicidad en el ambiente.

En cuanto a tu vida de trabajo, tu lema es "de casa al trabajo y del trabajo a casa". Con la Templanza a tu lado, no esperes un día de trabajo especialmente activo. Al contrario, se trata de una rutina muy tranquila. Nada perturbará tu serenidad en el entorno socio-profesional. Si has tenido dificultades últimamente, has de saber que desaparecerán, como por arte de magia.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy sientes una gran pena en tu corazón, amigo. La alianza del Sol y de la Muerte te pide que traces una línea sobre una situación que te entristece, la pérdida de un amor, un/a amigo/a, una ruptura. Sea cual sea la causa de tu desasosiego, sólo volverás a sonreir si crees en el futuro.

En el trabajo, ¡hay euforia en el aire! Bajo la influencia conjunta del Sol y el Sumo Sacerdote, estás resplandeciente y todo te parece posible. Éxito, felicidad, ascenso, son la clave de tu jornada. No tienes más que tender la mano para recoger los frutos de tu paciencia y tu trabajo. ¡Felicidades!

