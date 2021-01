Tarot gratis para hoy 11 de enero ¿Cómo te irá según el horóscopo? ¡Descúbrelo!

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 11 de enero de 2021 en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy predomina una actitud reservada en el amor, amigo. Son el Sumo Sacerdote y la Sacerdotisa los que te empujan hacia este estado de ánimo. Te haces el(la) tímido/a cuando no huyes para evitar un enfrentamiento con tu entorno. Si tienes pareja, esta vibración es positiva, te reafirmas en lo que es más importante para ti: ¡tu pareja!

En el trabajo, un desacuerdo profesional retrasa tus proyectos. La tirada de la Torre asociada a la Sacerdotisa indica que te cuesta comunicarte con tu entorno. Se siente cierto malestar nacido de una recíproca incomprensión. No intentes que tus ideas se tengan en cuenta a la fuerza, no te sale bien. Toma distancia y busca soluciones alternativas.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Bajo la influencia de la Muerte y del Diablo, hoy te transformas en una boa. En otras palabras, amigo, podría decirse que ahogas a los que amas con tu comportamiento celoso y posesivo. Resultado: en vez de retenerles, puede que huyan. respeta la libertad de los demás o te dirigirás directamente hacia una separación.

En el trabajo, puede que sufras una transformación u optes por un cambio radical en tus costumbres laborales. Bajo la influencia de la Muerte, es hora de cambios, ya sean deseados o no. Puede tratarse de una ruptura con un antiguo compañero, o del abandono de un proyecto que ya no te interesa. Todo esto no será fácil de llevar, necesita adaptarte, pero sobre todo darle vuelta a la página.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Avanzar en el amor es una cosa, pero ir demasiado deprisa otra, amigo. Entre el entusiasmo y el exceso de optimismo, solo hay un paso que la Sacerdotisa evita que des. Tu pareja, tu entorno afectivo o simplemente las circunstancias te frenan en tus impulsos amorosos. Se te pide que te tomes tiempo para reflexionar y evitar las decepciones.

En el trabajo, un desacuerdo profesional retrasa tus proyectos. La tirada de la Torre asociada a la Sacerdotisa indica que te cuesta comunicarte con tu entorno. Se siente cierto malestar nacido de una recíproca incomprensión. No intentes que tus ideas se tengan en cuenta a la fuerza, no te sale bien. Toma distancia y busca soluciones alternativas.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Cuidado con la soledad en tu vida sentimental, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño y el Sumo Sacerdote, tienes cierta tendencia a mirarte el ombligo. No eres desagradable, no, porque estas dos cartas despliegan amabilidad por todas parte, pero estás demasiado centrado/a en tus dudas e incertidumbres. Necesitas aislarte y estar en paz contigo mismo(a), lo que otros no podrán entender.

Hoy podrías cerrar la puerta de tu despacho, buscando con urgencia calma y soledad para reflexionar sobre tus proyectos, elaborar una estrategia, tratar un asunto delicado. La alianza de la Templanza y el Ermitaño indica que a tus compañeros de trabajo les costará comprender este mutismo repentino. No escatimes razones a la hora de explicarles tu necesidad de tranquilidad, es mejor que lo digas.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy, tu despreocupación afectiva no recibe la respuesta que esperabas, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño, tus impulsos amorosos encuentran un freno: te dan la espalda en plena declaración, no acuden a tus citas, no te devuelven las llamadas. Todas estas desilusiones te dan la impresión de estar un poco solo/a. Sin embargo, tu sabes que no es cierto.

En el trabajo, no es el momento ideal para expresar tus ideas y deseos. El Sumo Sacerdote y el Ermitaño te invitan a poner orden en tu situación, a reflexionar para buscar soluciones a tus eventuales dificultades. Si tienes la oportunidad, intenta aislarte hoy. Cierra la puerta de tu oficina y cuelga este cartel: "No molestar, estoy reflexionando".

Virgo, así es tu lectura del tarot

Es momento de rencuentros, de pasión y aceleración en los latidos de tu corazón. El dinamismo del Carruaje y la dulzura de la Templanza aumentan tus amistades y amores. Sientes un impulso que te empuja a acercarte a los demás, a demostrarles tu afecto, a expresar tus emociones. Si te vas de viaje puede que te espere un flechazo, amigo.

En cuanto a tu profesión, priman la determinación y la acción a lo largo del día. Llevado/a por el Carruaje y la Rueda de la Fortuna, dejas actuar a tus ganas de hacer que las cosas se muevan en todos los aspectos. Propones nuevos métodos de trabajo o nuevos proyectos, y consigues convencer a tus colaboradores del buen fundamento de tus ideas. Todo el mundo avanza hoy. ¡y en tu misma dirección!

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy confías en tu poder de seducción, amigo, pero la tirada de la Sacerdotisa y la Estrella hace pensar que, a pesar de todo, te costará expresar tus sentimientos amorosos. Cierto pudor te impide confesar lo más profundo de tus pensamientos y, sobre todo, de tu corazón. No dejes que tu timidez limite tus iniciativas afectivas.

Cuando a trabajo se refiere, te sitúas de golpe en una posición de retiro. El Ahorcado es reflejo de lentitud en tu proceso activo: te falta audacia y sobre todo confianza en ti mismo/a. La Sacerdotisa revela mucha austeridad en el comportamiento de tu entorno profesional. Hay poca comunicación, poco compromiso. En este contexto restrictivo, conviene esperar días mejores para dar más de ti mismo/a.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Tu vida amorosa se bloquea, frena, se estanca, amigo . Bajo la influencia de la Torre, no hay descanso en tus relaciones con las personas amadas. Los obstáculos se suceden. Por suerte, dispones de una tenacidad y un coraje a prueba de bombas bajo la influencia de la Fuerza. Es el momento de mostrar que tu ternura y sinceridad son más fuertes que todo eso.

En el trabajo, no es el día ideal para polemizar sobre asuntos que te molestan. La Torre y el Carruaje difunden un perfume de conflicto en tu entorno socio-profesional. Conviene dejar pasar las discusiones estériles y no intentar defender con uñas y dientes tu posición frente a personas no muy inteligentes. Opta por la retirada en solitario en vez de por la batalla, si es que puedes.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy, te podrías dar cuenta de que el futuro con tu pareja podría pasar por una separación temporal, al hacer un balance de tu situación con tu pareja amigo. El dúo formado por la Emperatriz y la Muerte te da valor para atravesar esta prueba necesaria para reencontrar la complicidad en tus relaciones íntimas. No te lo tomes como un castigo, sino como una oportunidad de reconciliación duradera.

En tu área profesional, priman hoy la inteligencia y el saber hacer las cosas bien. Bajo la influencia de la Fuerza y la Emperatriz, te muestras muy tenaz y con gran talento para la persuasión. Es el día ideal para negociar una mejor posición y/o un aumento, o para hacer una solicitud frente un organismo público o administrativo. A fuerza de coraje y voluntad, conseguirás convencer hasta a los más necios.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy confías en tu poder de seducción, amigo, pero la tirada de la Sacerdotisa y la Estrella hace pensar que, a pesar de todo, te costará expresar tus sentimientos amorosos. Cierto pudor te impide confesar lo más profundo de tus pensamientos y, sobre todo, de tu corazón. No dejes que tu timidez limite tus iniciativas afectivas.

En el terreno profesional, te es un poco difícil el comunicar tus ideas. Por una u otra razón, el ambiente no favorece el entendimiento y el espíritu de equipo. Se trata de un cada uno a lo suyo, encontrarás tu trabajo poco gratificante. Tómatelo con paciencia. La alianza de la Muerte y de la Sacerdotisa anuncia una salida inminente de esta situación.

Acuario, así es tu carta del tarot

¡Cuánta autoridad y fuerza hay hoy a tu alrededor, amigo ! Bajo la influencia de la Fuerza, tu entorno afectivo siempre se opone a ti e intenta convencerte para adoptar tal o tal actitud. No te dejes vencer, pues la dulzura del Ermitaño que te representa no te permite luchar en igualdad de condiciones. Conténtate con encerrarte en tu caparazón y deja a los demás la responsabilidad de sus palabras.

En el trabajo, el enfrentamiento de la Justicia y la Fuerza provoca cuestiones de naturaleza práctica. Más fiel que nunca a tus principios, te enfrentas a difíciles elecciones para restablecer cierta igualdad en tus tareas. Estas decisiones no incluyen necesariamente a todos los individuos de tu equipo y algunos se enfadan. Cuidado con los conflictos de interés y con el ego de cada uno si trabajas en equipo.

Piscis, así es tu lectura del tarot

En el amor, eres sólido/a como una roca, amigo. Eres la persona con la que se puede contar, el hombro donde lloran los demás. El Emperador y el Sumo Sacerdote tranbajan juntos para traerte esta autoridad sólida y tranquilizadora que te llevará hoy al éxito. Arreglas las diferencias de los unos y los otros para una actitud más positiva. ¡Bravo!

En el trabajo, no te falta ni dinamismo ni seguridad para alcanzar tus objetivos del día. Bajo la doble influencia del Emperador y el Carruaje, dispones de los medios necesarios para llevar con éxito cualquier negocio que te encuentres haciendo. Sin embargo, deberías tener cuidado y no provocar relaciones demasiado impulsivas con tu entorno profesional. Evita las relaciones de fuerza con tus superiores y todo irá mejor.

