Tarot gratis para hoy 10 de febrero ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 10 de febrero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy se te promete felicidad y armonía. El Sumo Sacerdote y el Sol te ofrecen relaciones serias y fluidas. No necesitas grandes cosas para ser feliz, amigo. Te bastan pequeñas atenciones de las personas cercanas para sentirte querido/a y devolver toda la ternura de la que eres capaz.

Tu día laboral irá con calma y eficiencia. Si atraviesas dificultades en tus tareas cotidianas, alcanzarás tus objetivos con total serenidad. Tu energía y poder de análisis te ayudarán a saber cómo y cuándo actuar para acabar con los problemas y aprovechar las oportunidades. ¡Perfecto!.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy no vivirás momentos muy eufóricos en lo relativo al corazón. Sin embargo, tus amigos, tus padres, tus hijos y tu pareja están ahí para apoyarte y guiarte. ¿No sientes todo ese amor a tu alrededor, amigo? Abre los ojos y aprecia esta ternura que te ofrecen. No, no estás solo/a y no está lejos la esperanza de amar todavía más.

En tu vida profesonal, no tienes nada que demostrar. La gente se complace en reconocer tus talentos y tu ego va creciendo. El Mundo y la Estrella aumentan tu carisma y consigues obtener casi lo que quieres de tus socios. Tus negocios dan resultado y tus proyectos avanzan satisfactoriamente.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida afectiva está marcada por sentimientos sólidos y duraderos. Bajo la influencia del Emperador y la Estrella, dispensas tu ternura con generosidad, y no eres avaro/a con las afecciones y los besos, amigo. Si no te atreves a comprometerte en una seria relación, has de saber que tu pareja, representada por el Emperador, tendrá la voluntad de acelerar tu paso.

Profesionalmente, dominas los acontecimientos del día con autoridad, pero también con dulzura y diplomacia. Gracias a su sabiduría, el Sumo Sacerdote calma los ardores del Emperador, quién te ofrece poder espiritual. Te impones sin herir a los demás y resuelves los conflictos con buen sentido y generosidad. ¡A buena hora!.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy te cuesta sentirte cercano/a y tierno/a hacia las personas que amas, amigo. La alianza de la Justicia y la Muerte marca un alejamiento afectivo que tu entorno tomará, con razón y por frialdad. Si no es esa la impresión que quieres dar, date prisa en corregirla. Diles simplemente que necesitas estar solo/a para reflexionar.

En el trabajo, tu acción y dinamismo concuerdan mal con el rigor de tu entorno profesional. Marcados por la Justicia, tus colaboradores no comprenden tu entusiasmo y tus iniciativas. Demuestran su necesidad de reflexionar y sopesar los pros y los contras antes de lanzarse, mientras que tú tienes tendencia a dejar que gire la rueda del destino sin hacerte demasiadas preguntas. ¡Cuidado con los malentendidos!.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Tus amores se caracterizan hoy por lo insólito, amigo. Bajo la doble y dinámica influencia de la Rueda de la Fortuna y del Carruaje, vas por delante y decides dar a tus relaciones afectivas un toque de originalidad. Esta mezcla de fogosidad y fantasía puede llevarte lejos, pero cuidado con los encuentros sin futuro que pueden privarte de tu libertad a corto plazo.

Por otra parte, ¿te tienta el trabajar en el extranjero? La alianza del Mundo y el Carruaje indica que podrían proponerte un viaje de negocios o cambiarte de país. Si sale adelante este proyecto, acepta con los ojos cerrados, pues todos los negocios que decidas hacer hoy, se sitúan bajo el signo del éxito. Es una excelente jornada en el plano profesional.

Leo, así es tu lectura del tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

La pena de corazón no mata, pero esa es la impresión que tienes hoy donde no ocurre nada bueno en tu vida afectiva, amigo. La alianza del Ahorcado y la Torre es señal de una renuncia necesaria. Para reconstruir tu relación o encontrar fuera el amor, tendrás que hacer sacrificios y concesiones. ¡Ten valor, mañana todo irá mejor!.

En cuanto a tu vida profesional, los acontecimientos que tendrán lugar reforzarán tu sentimiento de desánimo. Por más que te esfuerzas al máximo por hacer evolucionar tu situación o avanzar tus proyectos, tus peticiones no obtienen la respuesta deseada. La pareja formada por el Juicio y el Ahorcado indica que a tu entorno le cuesta tener confianza en ti. ¡Insiste!.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

A nivel afectivo, tu tirada del día muestra que atraviesas un periodo difícil. Tus sentimientos son profundos y sinceros (la Luna), pero un acontecimiento exterior (la Torre) va a hacer que tu vida sentimental se tambalee. Discusiones, revelaciones dolorosas, separación temporal o ruptura, te imaginas lo peor, amigo. Para algunos, esta jornada marcará un punto sin retorno.

En el frente profesional, un cambio estructural inevitable o un acontecimiento inesperado y perturbardor te pone de nervios. La alianza del Juicio y la Torre indica que reaccionarás con impulsividad y agresividad, y podrías oponerte a las decisiones de tus jefes. No vayas demasiado lejos, pues tu actitud solo agravará una situación que, a priori, no te es favorable.

Libra, así es tu lectura del tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

El ambiente no está de humor para el amor. Por más que das muestras de tu voluntad y autoridad en tus relaciones, el contexto afectivo continúa siendo sombrío. Bajo la influencia del Ermitaño, tu entorno no decide abrirse. Tus muestras de ternura y tus dulces atenciones no encuentran respuesta. Ánimo, mañana será otro día, y todo lo que des hoy te será devuelto más tarde, amigo.

En el aspecto profesional, te cuesta soportar a tus compañeros y superiores empujado/a por el deseo de independencia y soledad que te otorga la tirada del Loco y el Ermitaño. En consecuencia, estás de mal humor. Intenta ser más cooperativo/a si quieres que las cosas progresen y quieres sentir menos frustración en tu profesión.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy confías en el poder del amor, amigo, pues tu encanto magnético te hace brillar, tanto en tu interior como en el exterior. La gente te cuenta sus confidencias, sabes reconfortar a las almas en pena y proporcionar preciosos consejos a tus amigos. Guiado/a por tu buena Estrella, emana de ti una Fuerza tranquila que atrae. Eres la luz, los demás las mariposas.

En tu área profesional, puedes confiar en tu entorno, que te apoyará y abrirá nuevas expectativas. Influenciado por la Fuerza, el contexto profesional es favorable, siempre que aceptes bajar las armas y despejar tus dudas. No tengas miedo a hacer una pausa, tienes derecho a un poco de descanso. Busca a quién acudir para compartir esto, el hablar te ayudará.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Si nace hoy la duda en tus amores, los Enamorados y la Sacerdotisa no van a ayudarte a verlo más claro, amigo. No remuevas inútilmente las aguas del pasado y estropees el futuro. Puede que se establezca una gran indecisión asociada a cierta melancolía a lo largo de la jornada. Tómate tiempo para reflexionar, pero no te entretengas con los recuerdos.

Tal parece que las decisiones profesionales que tomas hoy parecen destinadas al fracaso, como indica la tirada de la torre y los Enamorados. Se está llevando a cabo una reorganización y te cuesta asumir el papel que te darán en esta nueva estructura. En vez de enfrentarte a este cambio, toma distancia y deja pasar un tiempo.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Acuario, así es tu carta del tarot

Hoy habrá Justicia en tu vida afectiva, amigo. Respaldado/a por el Juicio y la Justicia, le juras fidelidad a tu pareja, haces oficial una relación, encuentras el equilibrio. No impones tus exigencias a la fuerza, sino con inteligencia y paciencia. ¡Nuestros mejores deseos de felicidad!.

En tu área profesional, prestas atención a todas las situaciones en las que se debe respetar el derecho. Te interesan los procesos, los litigios y los conflictos interpersonales. Bajo la influencia conjunta de la Justicia y el Sumo Sacerdote, darás muestras de rigor y sabrás hacer para poner fin a las ambigüedades que pueden subsistir en el universo socio-profesional.

Acuario, así es tu carta del tarot

Piscis, así es tu lectura del tarot

La Estrella que hoy te representa favorece el equilibrio interior y el brillo exterior, amigo. Asociada a la Rueda de la Fortuna que simboliza la suerte, tu buena Estrella te indica que has de tomar las oportunidades de felicidad que se te presentan y acoger con benevolencia todo nuevo encuentro, sentimental o amistoso. Será en el intercambio donde te desarrollarás, así que sal de tu casa y avanza hacia nuevas experiencias.

En tu área profesional, se favorecen los cambios de ambiente y/o los desplazamientos. La Rueda de la Fortuna aporta un soplo de aire nuevo en tus tareas cotidianas, tu libertad de acción e independencia son más amplias y la confianza en ti mismo/a es total. Es hora de organizar más citas para conseguir más clientes o socios para seguir adelante, haciendo que las cosas avancen.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia?Síguenos en Twitter y mantente informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!