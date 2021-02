Tarot gratis para hoy 09 de febrero ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 09 de febrero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

¡Todo va muy bien, Señora Emperatriz! Hoy, la dama del Tarot se asocia con el Mundo para duplicar tu encanto y hacer de ti el ser más simpático de la tierra, amigo. Conversas mucho, quieres saberlo todo de las personas cercanas, entenderlo todo sobre el amor, y , sobre todo, seducir con inteligencia al mundo que te rodea.

En el trabajo, tienes la energía y la fogosidad necesaria para hacer avanzar tus proyectos. La Emperatriz, quien simboliza el contexto socio-profesional, parece abierta a toda proposición. No te queda más que mostrar tu coraje y determinación para hacer valer tus argumentos y llevar tu Carruaje hacia donde te conviene. Has de saber en todo caso, que posees los medios necesarios para poner a tus interlocutores de tu parte.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy es hora de romper provisionalmente o definitivamente con un elemento de tu pasado afectivo. Tu lo sabes bien, hay algo que no te conviene y sientes la necesidad de cortar esa rama muerta de tu jardín del Edén. Para ello posees una energía y una voluntad sin tacha que roza la impulsividad. En estas circunstancias, más vale evitar la crisis de autoridad, amigo. ¡Opta por la liberación!.

En tu área profesional, tendrás que mostrarte muy tenaz para acabar con las situaciones difíciles. Para ello, tendrás que aceptar ciertos cambios en los métodos o en los comportamientos. No dudes en jugar todas tus cartas con tus compañeros o clientes. Si algunas cosas no funcionan, hay que decirlo y corregir el tiro lo antes posible para evitar mayores problemas.

Géminis, así es tu lectura del tarot

En el amor, vives hoy según tus impulsos, amigo. Y como estos prontos no son lógicos bajo la influencia de los Enamorados, desconfía de lo que digas o hagas. Es el momento de pensarte las cosas siete veces antes de hablar. Tu desafío del día: controlar tus impulsos y canalizar tus energías hacia lo que te parece constructivo para el futuro.

En el trabajo, darás muestras de tener un dinamismo y un saber específico con el cuál llegas a tus objetivos. El Carruaje y la Emperatriz te apoyan en todo lo que hagas relacionado a negocios. Tus iniciativas están protegidas, tu creatividad exacerbada, y todo ello debe permitirte ir más lejos. ¿Por qué no te lanzas a planear un nuevo proyecto una vez acabes con el trabajo del día?.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy estás preparado/a para para cerrar de un portazo la puerta de la Torre para salir a descubrir Mundo, amigo. Un impulso de sociabilidad te empuja a multiplicar tus iniciativas para conocer gente y salir de tu unverso rutinario. Ahí está el estado de ánimo positivo, pero desconfía de todas maneras de la superficialidad que sobrevuela cierta relaciones iniciadas demasiado deprisa.

Por otra parte, tu jornada de trabajo se desarrolla agradablemente. Tus proyectos avanzan, tus méritos son reconocidos, tu sociabilidad te permite ganarte la simpatía de tu entorno. La alianza de la Estrella y el Mundo abre tus horizontes y aumenta tus posibilidades de éxito en todos los aspectos. Si trabajas en un proyecto que tiene relación con el extranjero, vas a encontrar sólidos apoyos. ¡Ten altas aspiraciones!.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy confías en tu poder de seducción, amigo, pero la tirada de la Sacerdotisa y la Estrella hace pensar que, a pesar de todo, te costará expresar tus sentimientos amorosos. Cierto pudor te impide confesar lo más profundo de tus pensamientos y, sobre todo, de tu corazón. No dejes que tu timidez limite tus iniciativas afectivas.

En el trabajo, un desacuerdo profesional retrasa tus proyectos. La tirada de la Torre asociada a la Sacerdotisa indica que te cuesta comunicarte con tu entorno. Se siente cierto malestar nacido de una recíproca incomprensión. No intentes que tus ideas se tengan en cuenta a la fuerza, no te sale bien. Toma distancia y busca soluciones alternativas.

Virgo, así es tu lectura del tarot

¿Por qué está celoso/a del pasado de tu pareja, aunque se trate de una persona que acabas de conocer? Haz hoy callar a tus demonios interiores, amigo . La alianza de la Rueda de la Fortuna y del Diablo te sumerge en un torbellino de encuentros. Pero no dejes que la pasión te devore. Esto sólo funcionará si respetas la libertad de tu pareja.

Por otra parte, tu vida profesional toma un nuevo impulso. Tu dinamismo, impulsado por la alianza del Juicio y la Rueda de la Fortuna, aporta rápidos y beneficiosos cambios. Tus iniciativas personales obtienen recompensa y si la idea de montar tu propia empresa te obsesiona, has de saber que el día para ello se acerca. Hoy obtendrás una mayor independencia en el trabajo.

Libra, así es tu lectura del tarot

Bajo los rayos de un Sol muy luminoso, tu corazón palpita hoy, amigo . No te contentas con sentimientos a medias ni relaciones sosas. Lo que tu quieres es algo concreto en tu vida amorosa, plenitud en la pareja. Tu voluntad es enorme, como tu encanto y nada ni nadie puede hacer que te desvíes del camino que has decidido explorar.

En el terreno de la profesión, la palabra "imposible" ha sido desterrada de tu vocabulario. Gracias a la luminosa alianza de la Luna y el Sol, tienes miles de ideas para un éxito arrollador. Esta tirada te permite brillar en tu entorno socio-profesional y vivir un periodo de éxito propicio a la concretización de tus proyectos. ¡Se huele un ascenso!.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

No te fies hoy de falsos rostros en tus relaciones afectivas, amigo. El Diablo y la Sacerdotisa no llenan de franqueza y claridad tus relaciones. Puedes temer que haya intrigas a tu alrededor, lo que exige vigilancia por tu parte. Cuidado, pues con algunos, la confianza parece ingenuidad.

En el trabajo, vuelves a tus posiciones, fijas las bases de tus próximos negocios. La magia del Loco y el Diablo podría reaccionar y darte una idea genial para obtener nuevos clientes o iniciar un proyecto que te motive. Con aparente calma, rebosas creatividad e inteligencia. Tu carisma te abre hoy muchas puertas.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hay tanta luz y alegría hoy en tu vida sentimental, amigo que ¿cómo no te vas a dejar llevar? El taciturno Ermitaño que te representa no te invita a expresar tu buen humor natural, pero el contexto afectivo es tan cálido a tu alrededor bajo la influencia del Sol, que no aguantarás mucho tiempo una actitud retraida. Déjate guiar por la luz que desprenden los que te aman.

Todo irá bien en el trabajo bajo la influencia del Sol y la Emperatriz. Dispondrás de una gran vivacidad fuera de lo normal que te permitirá superar los problemas cotidianos. Por otra parte, es un día excelente para hacer valer tu creatividad, pues tus innovadoras ideas tendrán efectos duraderos y positivos.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

En el amor, bailarás hoy el vals de los sentimientos, amigo. Influenciado/a por el Ermitaño que tiene tendencia a aislarte de tu entorno afectivo, oscilas entre las ganas de participar en la euforia del ambiente y la de salir corriendo. Necesitas calma y serenidad, y esta dinámica de grupo iniciada por la Rueda de la Fortuna puede parecerte desfasada en comparación con tus profundas aspiraciones.

En tu ambiente profesional, tu vida activa se vuelve hoy hiperactiva. La alianza de la Templanza y la Rueda de la Fortuna es señal de aceleración en tus proyectos, lo que te devuelve el entusiasmo. Tu margen de maniobra aumenta y sientes que has alcanzado el punto más alto. ¡Bravo! Es hora de que recojas los frutos de tu perseverancia. Puede que obtengas una gratificación.

Acuario, así es tu carta del tarot

Puede que hoy te falte energía en tus relaciones afectivas, amigo. Ya sea por una bajada de tono o por la simple necesidad de un poco de libertad, pero te costará muchísimo avanzar. El Loco y la Sacerdotisa te incitan a evitar la insoportable levedad del ser, a retraerte en ti mismo/a para enfrentarte mejor a tu destino. En resumen, el ambiente es pesado y más bien solitario en el amor.

Profesionalmente hablando, sueñas con volar con tus propias alas, con montar tu propia estructura, con no depender de nadie. La alianza de la Templanza y el Loco aumentan esta necesidad de autonomía. Comienza por tomar distancia para juzgar tus posibilidades de éxito. Roma no se hizo en un día, no servirá de nada querer precipitar los acontecimientos.

Piscis, así es tu lectura del tarot

En el amor, la Rueda de la Fortuna te prepara algunas buenas sorpresas, amigo. ¿Pero estás preparado/a para recibirlas como merecen? Nada es menos seguro que con los Enamorados, que te hacen dudar más que nunca. No te faltarán salidas, diversiones. Tienes que hacer callar tus dudas y aceptarlas con entusiasmo. ¡No dudes, avanza!.

En el aspecto profesional, das la vuelta alrededor del Mundo, impulsado/a por la suerte de la Rueda de la Fortuna. Un viaje al extranjero, la conquista de un mercado lejano. A todo le dices que sí, sin perder el tiempo en reflexiones. Esta vez, es lo mejor, pues tu sentido de la comunicación es señal de éxito.

