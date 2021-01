Tarot gratis para hoy 09 de enero ¿Cómo te irá según el horóscopo? ¡Descúbrelo!

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 09 de enero de 2021 en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Bajo los rayos de un Sol muy luminoso, tu corazón palpita hoy, amigo . No te contentas con sentimientos a medias ni relaciones sosas. Lo que tu quieres es algo concreto en tu vida amorosa, plenitud en la pareja. Tu voluntad es enorme, como tu encanto y nada ni nadie puede hacer que te desvíes del camino que has decidido explorar.

En tu actividad profesional, te sientes realizado/a. El Mundo te toma bajo su protección para abrirte las puertas del éxito, mientras que el Sol descubre tu talento y te dota de un carisma irresistible. Te esperan glorias, reconocimientos y agradecimientos, pero no dejes que el éxito se te suba a la cabeza. Sé humilde y comparte tus victorias con tus compañeros de trabajo.

Tauro, así es tu lectura del tarot

El Carruaje te lleva hacia amores apasionados, amigo. Así, bajo la influencia del Ahocado, debes tener cuidado con que tu vehículo no se encuentre un gran piedra en el camino. No te faltarán hoy obstáculos. Cálmate y reflexiona antes de iniciar de nuevo la marcha.

Por otra parte, parece que tus proyectos profesionales están bloqueados por el momento. La alianza de la Estrella y del Ahorcado indica una situación de espera muy frustrante. No te faltan ideas, pero no dispones de los medios para ponerlas en marcha. Tu margen de maniobra es reducido y no confían en ti como mereces. No te desesperes y sigue esforzándote.

Géminis, así es tu lectura del tarot

¡Hay movimiento en el amor, amigo! Si sufres cierta soledad estos últimos tiempos, el Mundo se encarga de hacerte salir de ese aislamiento. Tu vida relacional se enriquece, llaman personas nuevas a tu puerta. Es hora de cambios, tan numerosos como enriquecedores. ¡Se acabaron las cenas en solitario!

Por otra parte, si no tienes miedo a caer, podrías subir de dos en dos las escaleras hacia el éxito profesional. Tu problema es que el Mundo y sus promesas te dan vértigo. Los Enamorados no te dan la confianza en ti necesaria y te incitan a dudar ante las peticiones del exterior. Tómate tu tiempo antes de lanzarte, ¡pero lánzate!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Jornada perturbada en el amor, amigo. Los Enamorados te hacen dudar de tu éxito sentimental, mientras que el Loco te ofrece los placeres de la independencia. Resultado: tienes tendencia a huir de tus responsabilidades con tu pareja, si la tienes, o a ir de flor en flor si estás soltero(a). Cuidado con el rechinar de dientes en tu entorno.

En el trabajo, la asociación del Sol y el Loco te da unas ideas geniales. Todo está cambiando, hasta el punto de costarte ver las cosas claras y canalizar tu energía en una única dirección. Así, puede que se te escape la solución más simple. Otro riesgo: trabajar hasta tan tarde que pierdas el último metro que te lleva a casa.

Leo, así es tu lectura del tarot

La tentación de la fruta prohibida es hoy el gusano de la manzana, que es tu espíritu. La tirada de los Enamorados y el Diablo es símbolo de un violento deseo por dos personas, con la imposibilidad de elegir una u otra, amigo. ¿Será suficiente el sentimiento de culpabilidad para mantenerte alejado/a de las infidelidades?

Por otra parte, debes de confiar en tus cualidades profesionales si quieres hacer evolucionar tu carrera. El Sol te empuja a lo alto, a afirmarte, mientras que los Enamorados despiertan todas tus dudas. No tengas miedo de no estar a la altura de lo que se espera de ti. Posees las cualidades y habilidades necesarias para tal posición. ¡Sitúate por delante!

Virgo, así es tu lectura del tarot

Desconfía hoy de tu alto concepto del amor, amigo. La pareja formada por el Loco y la Luna indica que tus esperanzas se verán frustradas. Tienes tendencia a idealizar a las personas que amas, pero la realidad te enseñará que has puesto demasiadas esperanzas en ellos o en tu relación. De ahí el riesgo al desencanto. Nadie es perfecto.

En el trabajo, hoy te caracteriza tu comportamiento inestable bajo la influencia del Loco y los Enamorados. Da igual lo que emprendas hoy, parece que no crees en ello y tienes tendencia a huir de tus responsabilidades. Estos errores de juicio podrían hacer que no se te tome en serio cuando se trata de negocios. Conviene que te concentres más.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy la Muerte y la Sacerdotisa te predisponen a cierto cambio en tu manera de abordar tu vida afectiva, amigo. Sientes la necesidad de ordenar las cosas y puede que la reflexión te lleve a acabar con cierto confort material para ir sólo a por lo esencial. Es hora de una positiva revisión.

En el trabajo, la presencia de la Muerte y los Enamorados es señal de dificultades pasajeras y puestas en tela de juicio. Es posible que un proyecto termine prematuramente o que no se firme un contrato. Sin embargo, ¡eso no significa que sea el final de todas tus oportunidades! Conviene que aproveches estas contrariadas iniciativas para recuperarte, en vez de quedarte con dudas.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Tu popularidad alcanza hoy la cima, amigo. Tu dulzura, tu sensibilidad, tu apertura de espíritu te aseguran unas relaciones ricas y profundas, incluso si son más intelectuales que carnales. Atraes la simpatía de todo el mundo, incluso de los que no te conocen. Aprovecha la dinámica feliz de la alianza del Mundo y de la Estrella para entablar nuevas amistades.

En tu área profesional, tendrás la oportunidad de estar en el lugar oportuno con las personas adecuadas. En un contexto socio-profesional simbolizado por el Mundo, has de saber que te ayudarán, te apoyarán, te dirán "sí". Es el momento de hacer valer tus ideas y proyectos. La Justicia te regala la clarividencia para poner en práctica lo que te propongas.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy no confías en nadie. Ni en ti, ni en las personas cercanas, amigo. Si crees que es este un estado de ánimo constructivo, te equivocas. La tirada de los Enamorados y la Muerte te sitúan ante una difícil elección, pues pisas terreno desconocido. Da crédito a las palabras de los demás, te ayudará a tomar una buena decisión.

Puede que haya algunas oportunidades en tu área profesional, pero no te atreves a hacer lo necesario para atraparlas. Los Enamorados te empujan hacia la incertidumbre y las dudas y te impiden emplear mejor el dinamismo y la espontaneidad que te ofrece la Emperatriz. ¡Qué pena! Intenta superarte y haz lo posible para aprovechar las oportunidades que se te presenten.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Tienes hoy tendencia al retiro, amigo, y tu aire reservado mantiene alejado a tu entorno. La Sacerdotisa y el Juicio te invitan a un viaje introspectivo. Buscas en tu interior una respuesta a tus preguntas y das prioridad a la meditación frente a la vida social. Intelectualizas demasiado tus sentimientos, lo que perjudica tu espontaneidad emocional.

En tu área profesional, no te falta dinamismo ni voluntad para avanzar bajo la influencia del Carruaje. Pero la Sacerdotisa frena esta necesidad de acción pidiéndote tiempo para reflexionar. Ponle el freno, es una oportunidad para no meter la pata. Dejando hablar a tu impulsividad, no verás todos los problemas que debes solucionar.

Acuario, así es tu carta del tarot

El bienestar de tu pequeña familia es hoy para ti lo más importante, amigo, y estás preparado/a para recibir a amigos de tus hijos o de tu pareja en casa, aunque no te apetezca mucho. La alianza de la Luna y la Templanza simboliza un comportamiento más o menos hipócrita, ¿pero qué no harías tú por la felicidad de los tuyos?



Tu energía para imaginar soluciones creativas para los problemas profesionales se ve limitada por la alianza de la Torre y la Luna. Esta tirada indica que eres pasivo/a y te desanimas rápidamente con el primer obstáculo. En vez de darle vueltas al asunto, invierte en el trabajo en equipo. La unión hace la fuerza, y el entusiasmo de tus compañeros de trabajo te sacará de tu torpeza.

Piscis, así es tu lectura del tarot

En el aspecto amoroso, tendrás hoy la necesidad de romper con tu pasado afectivo, amigo. El la Muerte te incita a liberarte de ciertas obligaciones impuestas por un/a compañero(a), o a reducir tus ambiciones en cuanto a una relación estable. Por suerte, la Emperatriz te abre su corazón y te propone actuar con inteligencia y benevolencia para evitar toda ruptura definitiva o brutal.



En el trabajo, la presencia de la Muerte y los Enamorados es señal de dificultades pasajeras y puestas en tela de juicio. Es posible que un proyecto termine prematuramente o que no se firme un contrato. Sin embargo, ¡eso no significa que sea el final de todas tus oportunidades! Conviene que aproveches estas contrariadas iniciativas para recuperarte, en vez de quedarte con dudas.

