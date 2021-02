Tarot gratis para hoy 08 de febrero ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 08 de febrero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy no estarás tímido/a en el amor, amigo. La influencia del Mago y la Emperatriz te empuja hacia los demás con encanto y espontaneidad. Evolucionarás en tu pareja hacia la realización afectiva. Si estás soltero(a), este día es el indicado para dejarte llevar un poco.

En tu vida activa, la diplomacia no es tu fuerte, como indica la alianza de la Torre y la Emperatriz. Evita también negociar, pues tu actitud inflexible jugará en tu contra. Superada la primera fase del bloqueo, conseguirás sin duda iniciar un diálogo constructivo. Dicho esto, conténtate con llevar tus asuntos al día, teniendo el mínimo contacto comercial posible.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Te espera un día un poco triste en el amor, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño y de los Enamorados, te preguntas sobre tu vida sentimental y tienes tendencia a encerrarte en ti mismo(a). Es por tanto un sentimiento de soledad y aislamiento el que predomina hoy. Tienes que reflexionar serenamente sobre la situación para sacarle provecho. Hazte preguntas, si quieres, pero que sean las correctas.

En tu área profesional, buscas sobre todo estabilidad y claridad bajo la influencia de la Justicia. Frente a esta petición, el Ermitaño te propone un contexto socio-profesional más bien sombrío y poco comunicador. Te conviene encerrarte en ti mismo/a y ordenar tu situación. No dudes en distanciarte de los demás para reflexionar con calma, te vendrá muy bien y te dará la seguridad que necesitas.

Géminis, así es tu lectura del tarot

La Torre anuncia hoy obstáculos emocionales, amigo. Mientras que el Ermitaño es señal de un poderoso sentimiento de soledad y melancolía, te sientes abandonado/a por tu entorno, incomprendido/a por los que amas y totalmente desarmado/a frente a tu futuro sentimental. Aíslate, toma distancia y medita claramente sobre las opciones de vida que se perfilan en el horizonte.

En el trabajo, no es el momento ideal para expresar tus ideas y deseos. El Sumo Sacerdote y el Ermitaño te invitan a poner orden en tu situación, a reflexionar para buscar soluciones a tus eventuales dificultades. Si tienes la oportunidad, intenta aislarte hoy. Cierra la puerta de tu oficina y cuelga este cartel: "No molestar, estoy reflexionando".

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Un impulso ciego te empuja hacia un amor imposible. Puede que te lances a los brazos de un desconocido y te encuentres al día siguiente en la cama de alguien que ni siguiera se acuerda de tu nombre. Cuidado con las desilusiones, amigo. La alianza del Loco y el Diablo te enseña que puedes perder la cabeza fácilmente.

En el trabajo, sueñas con volar con tus propias alas, de mandar a paseo a cualquiera que intente darte una orden o arruinar un proyecto personal en el que crees profundamente. La alianza de la Muerte y del Loco muestra que has llegado al final. Es difícil trabajar en estas condiciones. ¡Modera tus pretensiones o pon pies en la tierra!.

Leo, así es tu lectura del tarot

¡La fogosidad es algo bueno en el amor, pero la agresividad es otra cosa! Hoy te acecha el peligro, amigo. La energía el Carruaje del Emperador es tan poderosa que podría provocar en ti un humor conquistador y un comportamiento dominante. Te conviene, por tanto, cultivar la acción y el entusiasmo en tus relaciones sin presionar al otro. ¡Has de saber moderar tu autoridad!.

Profesionalmente, das muestras de un dinamismo a prueba de bombas bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna. Pero cuidado con cambiar demasiado las costumbres de los que colaboran en tu espectro. Bajo la influencia del Emperador se encuentran un poco aferrados a sus principios, tus colaboradores podrían desestimar tu petición si intentas, de una manera u otra, desestabilizar un universo seguro.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Con tu temperamento despistado y un poco disperso de hoy, no comprendes la frialdad excesiva de tu entorno, amigo. Te apetece distraerte, salir a ver mundo, pero tu entorno te responde con una imagen seria y poco inclinada al movimiento. Bajo la influencia de la Sacerdotisa, parece que tu universo afectivo está bloqueado, nada avanza ni se mueve. Qué pena que no puedas aprovechar tu dinamismo.

En el trabajo, el Mago y la Sacerdotisa te proponen actuar con mucho cuidado y reflexión. Estarás en posición de alcanzar tus objetivos del día canalizando tu energía, a veces desbordante, y tomándote el tiempo necesario para analizar cada problema. ¡Bravo!.

Libra, así es tu lectura del tarot

Más tolerante que de costumbre, tu entorno afectivo hace lo posible por comprenderte y apoyarte hoy, amigo. Bajo la influencia bienhechora de la Templanza, las personas que te rodean evitan volver a discutir, tu pareja te escucha más y descifra con éxito tus cambios de humor, tus amigos intentan satisfacer tus exigencias. En resumen, estás un poco mimado/a. ¡Qué mejor!.

En el trabajo, posees un magnetismo y un valor fuera de lo normal para alcanzar los objetivos que te has fijado. Además, tu camino se ve facilitado por la dulce Templanza que lima las asperezas y los puntos de vista de cada uno. Hoy llegarás lejos, mucho, y tomarás decisiones que satisfacerán a muchos. ¡Felicidades!.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy te espera un encuentro embriagador si te vas de viaje o te cruzas en el camino de un/a extranjero(a). El Mundo te abre las puertas del desconcierto mientras que el Juicio te asegura vivir relaciones basadas en la sinceridad. ¡No hay más que fabulosos encuentros en perspectiva, amigo! Si hay en el programa una fiesta, no dudes en ir. ¡No será una decepción!.

En el trabajo, vas a tener, a tu pesar, muchas relaciones con el mundo exterior. El Mundo, que simboliza el contexto socio-profesional del día, es señal de apertura, mientras que el Ahorcado que te caracteriza refleja retraimiento. En una situación tan contradictoria, conviene que te liberes del yugo de tus propios bloqueos y te dejes llevar por las oportunidades propuestas por los demás. ¡Ánimo, abrirse es progresar!.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy no es el mejor día para mantener el equilibrio en tu vida afectiva, amigo. El Ahorcado en asociación con el Sumo Sacerdote puede hacer que temas amores incómodos y relaciones tumultuosas. Soltero(a), evita las discusiones tontas con personas tercas. Si tienes pareja, no saques inútilmente temas que provocan discusiones. En resumen, da prioridad a la retirada frente al juego kamikaze.

En tu área profesional, es posible que el Ahorcado haga nacer en ti el desánimo o la frustración a lo largo del día. Con la iniciativa del Mago, no te faltarán ideas ni espíritu de iniciativa, pero no alcanzarás el éxito esperado. Tu buena voluntad no tendrá igual y sin duda tendrás que someterte a las contigencias de tu entorno socio-profesional. No te decepciones, mañana será otro día.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

¡Luces, cámara, acción! Llevado por el Carruaje y el Jucio en una visión optimista y entusiasta del amor, interpretas "Un hombre y una mujer", versión siglo XXI. Tendrás nuevos encuentros, tu corazón se embala con la mínima sonrisa, y te cuesta concentrarte. ¡Alto ahí, amigo, no vayas tan deprisa!.

Por otra parte, ¿te tienta el trabajar en el extranjero? La alianza del Mundo y el Carruaje indica que podrían proponerte un viaje de negocios o cambiarte de país. Si sale adelante este proyecto, acepta con los ojos cerrados, pues todos los negocios que decidas hacer hoy, se sitúan bajo el signo del éxito. Es una excelente jornada en el plano profesional.

Acuario, así es tu carta del tarot

Hoy, hay Fuerza en ti y tienes el Mundo a tus pies, amigo. Tu encanto funciona a las mil maravillas y nadie puede resistirse al magnetismo sensual que desprende tu persona. Puedes sentirte tentado/a de abusar de tu poder de seducción para obtener lo que quieras de tus amigos y relaciones. Si funciona, ¡pues mejor para ti!.

Por otra parte, tu vida profesional se beneficia del impulso de la Fuerza y los hábitos del Loco. Inicias nuevos proyectos con entusiasmo y confianza en tus capacidades. Te reafirmas en tu papel y demuestras a tu entorno que tienes la capacidad de asumir nuevas responsabilidades.¡Sorprendes a todo el mundo!.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy, a pesar de un contexto afectivo muy prometedor bajo la influencia de la Fuerza, no conseguirás superar tus dudas y preguntas, amigo. ¡Qué pena! Tu entorno está ahí para afirmar tu amistad y tu amor. ¿Por qué no escuchar las palabras tiernas que te dirigen? Necesitarás la perseverancia de tu entorno para recuperar hoy la confianza.

En el trabajo, la Fuerza está en ti. ¡pero también el Diablo! Este último te ofrece el gusto del poder y la dominación. Poco preocupado/a por el amor propio de tus compañeros de trabajo, intentas brillar tu solo/a en la escena profesional y atribuirte todo el mérito de tu éxito. Aprende a compartir o te buscarás enemigos en el trabajo.

