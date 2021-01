Tarot gratis para hoy 07 de enero ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Conoce cómo te irá el día de hoy jueves 07 de enero en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 07 de enero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy, la Rueda de la Fortuna y de la Muerte te prometen excitantes encuentros que te harán olvidar tus pequeñas desgracias, amigo. Tu vida afectiva parte de cero y a buen paso. Ponte tus mejores galas y sal esta noche. Vas a eclipsar a todo el mundo con tu faceta seria y a la vez fantasiosa.

En tu entorno profesional, volverás a sentir tu libertad de acción en la escena competitiva. Puede que un reciente mal resultado haya limitado tus prerrogativas, pero ha llegado el momento de remontar la pendiente. La alianza de la Torre y la Rueda de la Fortuna te ofrece una oportunidad para recomenzar desde nuevas bases que te harán más independiente con relación a la estructura que te mantiene.

Tauro, así es tu lectura del tarot

En el amor, no hay euforia en el aire, amigo. Hay que confesar que la pareja Ermitaño-Sacerdotisa te predispone más a la soledad que a la apertura al mundo. Ya se trate de aislamiento forzado o deseado, deberás aprovechar este día de silencio e introspección para analizar tu situación afectiva. No te dejes llevar por la melancolía y trata de ver el lado bueno de las cosas.

En el aspecto profesional, te cuesta soportar a tus compañeros y superiores empujado/a por el deseo de independencia y soledad que te otorga la tirada del Loco y el Ermitaño. En consecuencia, estás de mal humor. Intenta ser más cooperativo/a si quieres que las cosas progresen y quieres sentir menos frustración en tu profesión.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy cada uno va a lo suyo en tu vida sentimental, amigo. Bajo la influencia de la carta del Tarot del Ermitaño prefieres aislarte para reflexionar serenamente sobre tu situación afectiva del momento. Por su parte, las personas de tu alrededor, representadas por el Loco sienten una gran necesidad de libertad y autonomía. Así cada uno va a los suyo, sin preocuparse por los demás. ¡Cuidado con la soledad!

En el aspecto profesional no tienes los pies en la tierra. Tu imaginación desenfrenada por la Luna te llena de ideas fantasiosas que se aplican mal a la realidad encarnada por el Loco. De ahí el aturdimiento, los errores de apreciación, los actos irreflexivos que te harán pasar por una persona inestable o extravagante. Si quieres ser más eficaz, sé más realista y menos idealista.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

El Sol tiene una cita con la Luna en tu cielo sentimental, amigo y los rayos de estos dos astros convergen en su dirección, para uniros a los dos en un mismo impulso de amor. Cupido apunta con sus flechas y da en el blanco. Si estás disponible amorosamente, hoy existe la posibilidad de tener un encuentro. ¡No te quedes en casa, sal a pasear!

En tu área profesional, es mejor que hoy avances a solas. El trabajo en equipo no te sirve de nada, puesto que tu entorno profesional, marcado por la Luna, no tiene las ideas muy claras y tiene tendencia a interpretar tu frialdad como agresión. Conviene que te aisles lo más posible, sin inquietar a tus compañeros de trabajo. Haz uso de tu diplomacia antes de ir corriendo a encerrarte en tu oficina o dentro de tus pensamientos.

Leo, así es tu lectura del tarot

En el amor, dudas de todo y de todo el mundo hoy, y puede que tengas razón. El Diablo es señal de pasiones turbadoras, de maquinaciones y artimañas. Los Enamorados te hacen desconfiar y te hacen elegir entre varias opciones. No dejes que abusen de ti, amigo, no juzgues a la gente como mejor de lo que son, pues en tu entorno afectivo, los hay que intentan desplazarte, ¡estate atento(a)!

El Diablo tiene tendencia a exacerbar los celos y la ambición de las personas que te rodean. Por más que quieres hacer que las cosas avancen en el trabajo, constatas que siempre aparecen obstáculos que frenan tu actividad. Tienes que hacer uso de tu delicadeza y saber hacer para evaluar tus dificultades de relación. En todo caso, no dejes que tus emociones dirijan el baile.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Jornada sombría en el aspecto afectivo, amigo. Ni el Ermitaño que te representa, ni el Ahorcado que simboliza el contexto sentimental, te ayudarán a vivir relaciones agradables con los que amas. Por el contrario, vivirás momentos de soledad y decepciones. Es verdad que es un poco triste, pero te permitirá relativizar las cosas de menor importancia.

En el trabajo, te anima cierta sobre actividad interior que genera angustias y te bloquea en tu desarrollo. Esto no es sorprendente ya que El Ahorcado y la Fuerza generalmente no favorecen en tal aspecto y te impiden valorar convenientemente tus capacidades. Con estas vibraciones, conviene que asumas tus responsabilidades sin pararte ante la mínima contrariedad. No te quedes parado/a, actúa, eres más fuerte de lo que crees.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy tus amores están situados a la vez bajo el signo del dinamismo y de la reflexión, amigo. Te abres a los demás, pero debes pensarte las cosas siete veces antes de hablar. La Sacerdotisa vela por ti. Todo esto crea una jornada afectiva bastante equilibrada que te permite satisfacer cierta necesidad de contacto sin caer sin embargo en la exuberancia y el exceso.

En el trabajo, sientes la necesidad de sopesar los pros y los contras de cada iniciativa. Evidentemente, todo esto tiene tendencia a retrasar tu desarrollo, pero te tranquiliza. No te preocupes, esta puesta en tela de juicio, potenciada por los Enamorados, no puede perjudicarte, y el Mago toma el relevo para ofrecerte dinamismo y deseos de novedad.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy sientes una gran pena en tu corazón, amigo. La alianza del Sol y de la Muerte te pide que traces una línea sobre una situación que te entristece, la pérdida de un amor, un/a amigo/a, una ruptura. Sea cual sea la causa de tu desasosiego, sólo volverás a sonreir si crees en el futuro.

En tu vida profesional, no puede haber nada mejor que la asociación de la Fuerza y el Sol para protegerte hoy. Estas dos cartas combinan energía y poder de realización en el trabajo. La puerta del éxito y la prosperidad está hoy abierta para ti. Te toca arriesgar con coraje y sobriedad. El éxito que esperas se encuentra sin duda al final del camino.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy es hora de romper provisionalmente o definitivamente con un elemento de tu pasado afectivo. Tu lo sabes bien, hay algo que no te conviene y sientes la necesidad de cortar esa rama muerta de tu jardín del Edén. Para ello posees una energía y una voluntad sin tacha que roza la impulsividad. En estas circunstancias, más vale evitar la crisis de autoridad, amigo. ¡Opta por la liberación!

En tu vida profesional, la tirada de la Luna y el la Muerte marca el fin de una situación, de un contrato, de un proyecto. Es necesario que pases esta página que te pesa mucho. El futuro parece incierto y sin salida y estos pensamientos te deprimen. En lugar de mirar al pasado, considera esta ruptura como una oportunidad de empezar desde cero.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy, el Mago y la Rueda de la Fortuna se asocian para que vivas un nuevo impulso en tu vida amorosa, amigo. Mucho movimiento y muchas oportunidades en tu universo afectivo contribuirán a que estés muy alegre a lo largo del día. Has de saber sin embargo, que esto no se traducirá necesariamente en relaciones estables y duraderas. Parece que es una llama fugaz.

Por otra parte, soplan vientos de independencia en tu vida profesional. La asociación del Loco y la Rueda de la Fortuna te incita a volar con tus propias alas y a multiplicar las iniciativas personales, estrategia que será sin duda recompensada. Tu entusiasmo te lleva directamente hacia ambiciosos objetivos y realizaciones positivas para tu carrera y desarrollo personal.

Acuario, así es tu carta del tarot

Hoy quieres que haya movimiento en tu vida sentimental, amigo. Bajo la influencia del Juicio y la Emperatriz, no dudas en dejarte llevar por un torbellino de encuentros y placeres. Con fogosidad y entusiasmo, aceptas las invitaciones y las salidas de todo tipo. Esto presagia encuentros, éxito y, quien sabe, amor.

En el aspecto profesional, tendrá lugar un acontecimiento inesperado o una decisión que te reconfortará. La tirada de la Templanza y del Juicio es señal de una mayor libertad de acción adquirida con buenos resultados. Continúa con esta confianza en ti y en tus capacidades y obtendrás el éxito deseado.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy no estás en la mejor forma dentro del aspecto afectivo, amigo. Por más que la Emperatriz busca tu sonrisa, tu te empeñas en apoyarte en el Ahorcado que consume tu buen humor y contraría tus relaciones. A pesar de la buena voluntad de tu entorno, las relaciones con las personas cercanas son vividas como obligaciones o cargas. Intenta superar todo esto si no quieres debilitar tus lazos afectivos.

En el trabajo, no te faltará creatividad para transformar tu rutina. Tu comunicación con tu entorno social y profesional será perfecta. Seguro, tienes la disposición perfecta para hacer que las cosas evolucionen y que tus compañeros, socios o clientes se unan a ti en tus ideas.

