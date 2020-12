Tarot gratis para hoy 07 de diciembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Conoce cómo te irá el día de hoy lunes 07 de diciembre en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 07 de diciembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy se te promete felicidad y armonía. El Sumo Sacerdote y el Sol te ofrecen relaciones serias y fluidas. No necesitas grandes cosas para ser feliz, amigo. Te bastan pequeñas atenciones de las personas cercanas para sentirte querido/a y devolver toda la ternura de la que eres capaz.

En el trabajo, el Mago y el Sumo Sacerdote te llevan a analizar con sabiduría los acontecimientos que tendrán lugar en tu jornada de trabajo. Tu gran objetividad te permitirá superar los problemas que se te presenten. En todo caso, das prioridad a la armonía frente a la discordia si la situación se complica.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy es un día un poco triste en el amor, amigo. Bajo la influencia de las cartas del tarot del Sumo Sacerdote y de la Justicia, tu necesidad de estabilidad se encuentra con cierta soledad. Necesitas reflexionar sobre tu situación para tranquilizarte, para re definir tus referencias y hacerte a los acontecimientos más recientes. Si quieres, aíslate, pero no sorprendas luego si no eres "molestado(a)" por una dulce compañía.

En el trabajo, tienes necesidad de calma y discreción. El Sumo Sacerdote y la Sacerdotisa te invitan a actuar solo/a a lo largo del día. Si trabajas en equipo, esta actitud reservada no será necesariamente mal interpretada, pues dispones de una gran facultad de transmitir tus mensajes con dulzura. "No te preocupes, necesito estar solo/a hoy.", será tu frase del día.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy es difícil nadar en la felicidad en el plano afectivo, amigo. La Justicia impone cierto rigor en tus relaciones, lo que se traduce en cierta austeridad y mucha distancia entre ti y las personas a las que amas. Las exigencias de la familia, de los amigos, incluso de tu pareja, crean complicaciones y desacuerdos que te obstaculizan. Aíslate para poner orden en tu cabeza.

En tu área profesional, priman la búsqueda del equilibrio y la seguridad a lo largo de todo el día. La Justicia y la Emperatriz te predisponen a afirmar o aclarar tu situación socio-profesional. Despliegas por lo tanto toda tu inteligencia y conocimiento para proteger lo que tanto te ha costado conseguir o para arreglar los conflictos que pueden desestabilizarte.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Sé hoy más enrollado(a), amigo. La alianza de la Justicia y el Loco te invita a cultivar el arte de la tolerancia en tus relaciones afectivas y para ello, has de reforzar tu compromiso hacia la persona amada. Si tienes una relación en secreto, es el momento de hacerla oficial. Eso te quitará un peso de encima. ¡Tírate al agua y luego a su cuello!

Hoy el Mago y la Justicia pueden permitirte llegar a un acuerdo o a una estabilidad en una situación que antes era indecisa. La disciplina y el rigor que te rodean te apoyarán en la seguridad y refuerzo de tus experiencias sociales, materiales o profesionales.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy te encuentras muy sociable, amigo, tu carácter se presta a la amistad y el amor. La alianza del Mago y la Templanza es indicio de un encuentro si es que eres soltero/a; y de una relación armoniosa con tu pareja si ya la tienes. Todo va bien cuando pones de tu parte.

En tu vida profesional, el Mago anuncia novedades y propósito de cambio, pero el Ahorcado que te representa te impide aprovechar las oportunidades. Aun teniendo todos los elementos en tu mano para evolucionar, algunos acontecimientos exteriores y obligaciones te frenan en tu desarrollo. De todo esto se desprende cierta frustración que, menos mal, no durará.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Las obligaciones familiares y el deber conyugal se te hacen insoportables hoy, como refleja la tirada del Loco y la Muerte. Por otra parte, estás a punto de mandarlo todo a volar para tener algunas horas de soledad bien merecidas, amigo. ¿Quieres que te dejen tranquilo/a?, díselos, pero con flores; ¡será mejor!

Por otra parte, tu vida profesional atraviesa un periodo de dudas. La alianza de la Estrella y el Loco es señal de un malestar liado a una creatividad mal controlada. Tienes tendencia a dispersarte en demasiadas direcciones o proyectos a la vez, sin conseguir terminar ninguno de forma satisfactoria. Concéntrate en el corazón de tu profesión sin dejarte llevar por tu imaginación.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy te encuentras en una buena etapa afectiva, pero te falta el saber hacer necesario y diplomacia, amigo. Demasiado rigor y autoridad te impiden transmitir tu mensaje con dulzura. Resultado: relaciones de fuerza con tus interlocutores. En la pareja, esa falta de flexibilidad podría causar conflictos o disputas pasajeras.

Hoy el Mago y la Justicia pueden permitirte llegar a un acuerdo o a una estabilidad en una situación que antes era indecisa. La disciplina y el rigor que te rodean te apoyarán en la seguridad y refuerzo de tus experiencias sociales, materiales o profesionales.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy, bajo la influencia del Ermitaño, no te encuentras a gusto en tus relaciones afectivas, amigo. La gente que te rodea te llena de cuidados y gestos amables, y eso te llega a lo más profundo de tu corazón. La Estrella, que simboliza el contexto sentimental, es de lo más agradable. Te quieren, te escuchan y te perdonan tus pequeños errores del día.

Por otra parte, la Estrella protege tu vida laboral, todo lo que puedas imaginar. Si te entra la duda debido a los Enamorados, también hay que decir que el contexto socio-profesional es excelente durante todo el día, portador de esperanza para el futuro. Has de saber contrastar las incertidumbres que solo retrasan la buena marcha de tus negocios. ¡El futuro es prometedor y no deberías sentirte culpable por creerlo así!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Es hoy tiempo de sosiego, de renovación espiritual, amigo. La alianza del Sumo Sacerdote y de la Muerte favorece los momentos de cariño y ternura. Vives horas felices, consiguiendo alejarte de todo aquel que pueda ser fuente de dolor o enfados. La sinceridad prima tus relaciones y no dejas de repetirte que eso te va muy bien.

En el aspecto profesional, el extranjero está en primer plano, debido al arcano del Mundo, mientras que el Sumo Sacerdote te asegura el éxito de tus empresas, aunque sean muy ambiciosas. No tengas miedo de tener grandes aspiraciones. Amplía tus horizontes, fíjate altos objetivos, exige una participación en los beneficios. La jornada se sitúa bajo el signo de la concretización y el éxito. Así que, avanza con toda confianza.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Es posible que vivas hoy momentos difíciles en el amor, amigo. Cierto descaro por tu parte, o por lo menos algo que se le parece, provocara la ira de la persona amada. Ten cuidado con tu impulsividad o ligereza si quieres evitar una querella que podría tener graves consecuencias. Mantente al margen de los conflictos y, si es posible, repliégate en ti mismo/a.

En tu área profesional, se ven muchos imprevistos y dificultades que te desestabilizan. La Torre y los Enamorados te ponen en una situación socio-profesional muy delicada, llena de dudas y de oposiciones. Susceptible y agresivo/a, te costará mucho creer que no todo el mundo te quiere y no dudarás en entrar en conflicto con quien ose a ponerse en tu camino. Debes controlar tus emociones, sino, prepárate para la catástrofe.

Acuario, así es tu carta del tarot

Hoy te espera un día encantador lleno de imprevistos en el aspecto amoroso, amigo . El Juicio te trae muchas sorpresas y buenas noticias que apreciarás como se merecen. La Fuerza te ofrece la ocasión de aprovechar estas oportunidades, especialmente si vives solo/a.

En el trabajo, las cosas se mueven más o menos sin tu participación. Bajo la influencia dinámica del Juicio, aparecen cambios en este sector de tu vida. Incluso si estas transformaciones no te conciernen directamente, haz un esfuerzo por participar. Es cierto, el Ermitaño te representa aquí, pero no es una razón para aislarte de todo.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Cultiva hoy el arte de la diplomacia y la benevolencia en relación con las personas cercanas, amigo. Llegado el caso, has de saber que la alianza de la Muerte con la Torre es señal de una ruptura brutal que sigue a una violencia verbal incontrolada. Dicho de otro modo, más vale evitar tal riesgo mostrándote amable, comprensivo/a y divertido/a. No será fácil, pero no tienes otra elección.

En el trabajo, corres el riesgo de enfrentarte a profundas transformaciones en tu universo profesional. La Muerte es señal de que las cosas van a cambiar. Puede que todo esto te perturbe, incluso te bloquee momentáneamente, pero ten confianza en el futuro. Las situaciones cambian y evolucionan para abrir nuevas perspectivas.

