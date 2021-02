Tarot gratis para hoy 06 de febrero ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 05 de febrero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy, la perspectiva de un nuevo amor anunciado por la alianza del Mago y el Sol llena tu rostro con una sonrisa muy feliz, amigo. Sientes renacer la pasión por tu pareja en tu corazón. Si eres soltero/a, sientes cosquilleo en el estómago por algún completo desconocido/a. El optimismo está a la orden del día en esta bonita jornada que sin duda tendrás que marcar en el calendario.

Cualquiera que trabaje a tu lado tendrá interés en obedecerte. La alianza del Diablo y del Mago es símbolo de una voluntad inquebrantable que te empuja a adoptar un comportamiento autoritario. Menos mal que tienes el carisma necesario para pasar este trago con dulzura. ¿Quién podría resistirse a este entusiasmo y fuerza de convicción? ¡Nadie!.

Tauro, así es tu lectura del tarot

¡Cuidado hoy con la impulsividad en el amor, amigo! Por más que la Sacerdotisa intenta frenar los impulsos del Carruaje, tu te lanzas sin reflexionar en nuevas aventuras. Si estás soltero(a), eso podría darte hermosas satisfacciones al final del día. Pero si vives en pareja, tómate tu tiempo para hacerte una pregunta esencial: ¿está el(la) otro/a dispuesto/a a seguirte en tus arrebatos?.

En el trabajo, posees una bella energía que te permite progresar en tus tareas cotidianas. Bien influenciado/a por el Mago y el Carruaje, te muestras abierto/a a las novedades y dispuesto a alcanzar tus objetivos. Eso esta bien, puede llevarte a tener un pequeño éxito al final del día.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy tus sentimientos se dividen entre el deseo de aislamiento y meditación que te ofrece el Ermitaño y el de expresar tu amor con calidez, como te invita el Sol. En efecto, amigo, esta tirada indica que ganarás exteriorizando tus sentimientos y saliendo de tu caparazón para acercarte a los demás. Sin ser exageradas, tus declaraciones serán sinceras y profundas.

En tu área profesional, buscas sobre todo estabilidad y claridad bajo la influencia de la Justicia. Frente a esta petición, el Ermitaño te propone un contexto socio-profesional más bien sombrío y poco comunicador. Te conviene encerrarte en ti mismo/a y ordenar tu situación. No dudes en distanciarte de los demás para reflexionar con calma, te vendrá muy bien y te dará la seguridad que necesitas.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy, el Ermitaño y el Mundo agitan el espectro de la soledad sobre tu vida afectiva si sigues tratando tus amores con ligereza y superficialidad. Reflexiona sobre si tu pareja exige muestras de compromismo, pues en caso de rechazo por tu parte, él o ella podría hacer las maletas, amigo. Sé más expresivo y menos discreto.

En lo que a tu vida profesional se refiere, eres un Ferrari pero te obligan a conducir por una carretera secundaria. No puedes hacer nada, la energía que desprendes bajo la influencia el Carruaje es formidable pero encuentra obstáculos frente al Ermitaño. Este te pide que bajes el tono, que te tomes un tiempo para mirar el paisaje. Debes reflexionar antes de actuar.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy abres nuevos espacios para la comunicación en tu vida afectiva, amigo. El Mago y el Sumo Sacerdote trabajan juntos para ofrecerte la oportunidad de tener nuevos encuentros. Tu sentido de la escucha y tu entusiasmo favorecen el inicio de relaciones agradables y prometedoras para el futuro. ¡Se audaz, no sufrirás decepciones!.

En tu vida profesional, el Mago anuncia novedades y propósito de cambio, pero el Ahorcado que te representa te impide aprovechar las oportunidades. Aun teniendo todos los elementos en tu mano para evolucionar, algunos acontecimientos exteriores y obligaciones te frenan en tu desarrollo. De todo esto se desprende cierta frustración que, menos mal, no durará.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Bajo la influencia de la Muerte y del Diablo, hoy te transformas en una boa. En otras palabras, amigo, podría decirse que ahogas a los que amas con tu comportamiento celoso y posesivo. Resultado: en vez de retenerles, puede que huyan. respeta la libertad de los demás o te dirigirás directamente hacia una separación.

En cuanto al trabajo, puede que ciertas cosas evolucionen en tu manera de enfrentarte a la rutina: cambio de actividad o de compañeros, reorganización del horario, cambios, acensos. ¡Nada es imposible bajo la influencia de la Muerte! Por suerte, la Emperatriz será tu guía a lo largo del día y te permitirá enfrentarte a esta evolución con habilidad.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy es un día un poco trite en el amor, amigo. Bajo la influencia del Sumo Sacerdote y de la Justicia, tu necesidad de estabilidad se encuentra con cierta soledad. Necesitas reflexionar sobre tu situación para tranquilizarte, para redefinir tus referencias y hacerte a los acontecimientos más recientes. Si quieres, aíslate, pero no sorprendas luego si no eres "molestado(a)" por una dulce compañía.

En el trabajo, los retrasos y los obstáculos retrasan tu desarrollo a lo largo del día. Provocados por los Enamorados y la Sacerdotisa, estos inconvenientes generan en ti serias dudas. Aunque esto pueda parecerte hoy difícil, oblígate a expresar tus angustias y tus inquietudes hacia tu entorno profesional o familiar. Puede que los consejos te ayuden a salir del agujero.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy te beneficias de un cálido ambiente afectivo, relajante y tranquilo. La alianza de la Estrella y la Luna te ofrece un cielo luminoso donde tus sentimientos brillan como astros. El amor está ahí, la amistad también y los nuevos encuentros te aportan mucha satisfacción, amigo. Aprovecha este día dedicado a la felicidad para tomar confianza en tu poder de seducción.

En el trabajo, conduces tu barco con control y serenidad. Apoyado/a por la Estrella y el Sumo Sacerdote, avanzas con ritmo tranquilo hacia los objetivos que te has fijado para el día. Afirmas tu confianza en ti mismo/a y sabes comunicarla a los demás si trabajas en equipo o en familia. Tienes la oportunidad de observar cómo algunas situaciones en suspenso se desarrollan favorablemente.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

En el amor, elegirás la opción "placeres a la carta" en vez del menú tradicional, amigo. Para que seas feliz, el Sumo Sacerdote modera el lado pasional y agresivo del Diablo y mantiene el equilibrio en tus ambiciones afectivas. Te dedicas con buen humor a los placeres que te ofrece este día. Estás abierto/a y seductor(a), sin transtornarlo todo a tu alrededor.

Por otra parte, la Estrella y el Diablo son señal de una verdadera pasión por tu profesión. Resuelves una montaña de trabajo por hacer sin sentir la más mínima fatiga. Te aplicas a fondo en tus proyectos, creando de un golpe condiciones para un éxito arrollador también a nivel personal. Incluso si no solo te motiva el dinero, has de saber que tus esfuerzos serán recompensados en su justa medida.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

No te fíes hoy de los demás, amigo. La alianza del Diablo y la Luna muestra una situación problemática, un ambiente eléctrico, un riesgo de estafa. Corres el riesgo de enamorarte de la persona incorrecta o de dejarte seducir por alguien que no tendrá intenciones muy claras. En efecto, puede que el Diablo te juegue malas jugadas. ¡Ten prudencia!.

Profesionalmente, el Mundo y el Diablo te transforman en un/a lobo/a ambicioso/a. Orgullos/a seguro/a de ti mismo/a, no dudas en poner la zancadilla a tus rivales para alcanzar tu objetivo e intentas brillar por tus talentos personales, sin tener en consideración el ego de tus compañeros de trabajo. Si todo sale bien, no hay problema. Si no, cuidado.

Acuario, así es tu carta del tarot

Hoy tu vida afectiva alcanza un punto de equilibrio, amigo. La señora Justicia y el señor Mundo te orientan hacia la estabilidad, la fidelidad, y puede que a hacer oficial una relación secreta hasta ahora. Te sientes estable sobre tus pies y no tienes miedo de mirar hacia el futuro de tu relación amorosa con confianza. Hay matrimonio en el aire.

En tu área profesional, tienes tendencia a dudar de ti mismo/a y del buen fundamento de tus iniciativas bajo la influencia desestabilizadora de los Enamorados. Por suerte, la Justicia te aporta su apoyo de energía y te permite encontrar soluciones favorables a tus problemas empresariales. ¿No te tranquiliza ver por fin firmado el contrato que tanto esperabas? Acepta que todo va mejor de lo previsto.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida sentimental sufre muchos altibajos y te obliga a ser prudente, amigo. Bajo la influencia de la Muerte, se presiente una ruptura con el pasado. Puede que alguien a quien amabas se aleje de ti sin saberlo tu siquiera. No cuentes demasiado con tu buena suerte para arreglar los problemas afectivos. Afronta tus responsabilidades, posees todas las armas para hacer girar la Rueda a tu favor.

En tu vida profesional, la tirada de la Luna y el la Muerte marca el fin de una situación, de un contrato, de un proyecto. Es necesario que pases esta página que te pesa mucho. El futuro parece incierto y sin salida y estos pensamientos te deprimen. En lugar de mirar al pasado, considera esta ruptura como una oportunidad de empezar desde cero.

