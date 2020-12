Tarot gratis para hoy 06 de diciembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Conoce cómo te irá el día de hoy domingo 06 de diciembre en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 06 de diciembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Bajo la influencia del Juicio y el Carruaje, las influencias buscan el efecto sorpresa en el terreno sentimental. Un nuevo encuentro, una cena sorpresa con tu pareja, una fiesta sorpresa. Te esperan situaciones inesperadas al final del día, amigo. Con esta perspectiva, estás de buen humor y muy entusiasta, para la alegría de tu entorno afectivo.

Presta atención a los acontecimientos inesperados que podrían hacer evolucionar tu situación en tu área de profesión. El Juicio trae buenas noticias y la Fuerza te ofrece toda la energía y voluntad necesarias para aprovechar tu suerte. Si te procuras los medios y abres los ojos, este día podría dar un giro muy gratificante.

Aries, así es tu lectura del Tarot

TE PUEDE INTERESAR: Significado de las cartas del Tarot “EL MUNDO”

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes la sensación de que tus intercambios afectivos van en un solo sentido, amigo. Das sin recibir nada a cambio y, a pesar del afecto que profesas por las personas que quieres, te invade cierto cansancio. La alianza del Ahorcado y la Estrella indica que no te interesa demasiado el contar con los demás.

En el trabajo, te anima cierta sobre actividad interior que genera angustias y te bloquea en tu desarrollo. Esto no es sorprendente ya que El Ahorcado y la Fuerza generalmente no favorecen en tal aspecto y te impiden valorar convenientemente tus capacidades. Con estas vibraciones, conviene que asumas tus responsabilidades sin pararte ante la mínima contrariedad. No te quedes parado/a, actúa, eres más fuerte de lo que crees.

Tauro, así es tu lectura del Tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Te falta hoy confianza en ti mismo/a en tus relaciones afectivas, amigo. Te gustaría avanzar, pero no te atreves a dar el primer paso. Los Enamorados frenan tus impulsos y el dinamismo de la Emperatriz, crean dudas en tu comportamiento y te incitan a hacerte miles de preguntas más que a decir lo que sientes en el corazón. Es una pena, pues tu encanto se esconde ahí, tras todas estas incertidumbres.

En el trabajo, puede que te veas desbordado/a por preguntas sobre el fundamento de tus decisiones y la validez de tus relaciones con el entorno. Los Enamorados te hacen dudar de cada una de tus iniciativas, lo que puede que te haga ir más lento. Esta lentitud en tus proyectos afectará especialmente los acuerdos: asociaciones, contratos, colaboraciones. Si quieres progresar, ¡muestra tu confianza!

Géminis, así es tu lectura del Tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy, un gran optimismo caracteriza tus amores, amigo. Impulsado/a por las favorables influencias del Sol y del Carruaje, avanzas con valentía hacia el éxito amoroso, hacia el encuentro de alguien interesante si estás soltero(a), hacia el amor radiante si vives en pareja. Reina una atmósfera muy estimulante en tu entorno afectivo, te toca aprovecharte de tu suerte y vivir esta jornada con pasión y locura.

En tu vida activa, puede que brutales acontecimientos socaven parte de tu trabajo hoy, pero bajo la claridad de la carta del Tarot del Sol aliado con la Torre, sabrás recuperarte para comenzar desde bases más sólidas. No lamentes que tus planes se estropeen. Si tienes confianza en ti, rápidamente te introducirás en un nuevo proyecto que promete un éxito brillante.

Cáncer, así es tu lectura del Tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Tu sentido para escuchar y compartir te promete hoy relaciones felices, amigo. Eres el/la amigo/a en quien se puede confiar, el padre que parece comprender mejor que nadie un problema, el/la amante que parece conocer desde siempre por el alto grado de complicidad. La alianza del Emperador y la Templanza es promesa de un equilibrio afectivo sin falsedades.

En tu área profesional, el ambiente está cargado de electricidad en tu entorno profesional. Bajo la influencia del Emperador, unos se dejan llevar inútilmente, mientras que otros juegan a tener siempre razón. Tranquilo/a y un poco desafiante, prefieres jugar la carta de la indiferencia y encerrarte en tu espacio de trabajo. Es una sabia decisión que te servirá para pasar un día casi tranquilo en este aspecto de tu vida.

Leo, así es tu lectura del Tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

¡Todo va muy bien, Señora Emperatriz! Hoy, la dama del Tarot se asocia con el Mundo para duplicar tu encanto y hacer de ti el ser más simpático de la tierra, amigo. Conversas mucho, quieres saberlo todo de las personas cercanas, entenderlo todo sobre el amor, y, sobre todo, seducir con inteligencia al mundo que te rodea.

En el trabajo, no te faltará creatividad para transformar tu rutina. Tu comunicación con tu entorno social y profesional será perfecta. Seguro, tienes la disposición perfecta para hacer que las cosas evolucionen y que tus compañeros, socios o clientes se unan a ti en tus ideas.

Virgo, así es tu lectura del Tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Más tolerante que de costumbre, tu entorno afectivo hace lo posible por comprenderte y apoyarte hoy, amigo. Bajo la influencia bienhechora de la Templanza, las personas que te rodean evitan volver a discutir, tu pareja te escucha más y descifra con éxito tus cambios de humor, tus amigos intentan satisfacer tus exigencias. En resumen, estás un poco mimado/a. ¡Qué mejor!

En tu vida laboral, situada bajo la influencia de la Templanza y el Loco, buscas seguridad y relaciones duraderas. Lentamente pero con seguridad, consolidas tus experiencias para ser inamovible en tu puesto o profesión. Ciertamente, estás pasando por dificultades, pero si tienes confianza en ti, todo debería salir bien.

Libra, así es tu lectura del Tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy tienes mucha capacidad de sacrificio, amigo. La alianza del Ahorcado y la Templanza muestra que sabes ser menos orgulloso o abandonar algunas de tus prerrogativas para mantener la armonía en una relación afectiva o amorosa. Si tu objetivo es conservar el amor de esa persona, harás lo que sea para satisfacerla. ¡Qué bello espíritu de abnegación!

Por otro lado, el desánimo cae sobre tu vida profesional. El Mundo indica que te mereces cumplidos y gratificaciones por tu trabajo, pero el Ahorcado se esfuerza por retrasar el momento en que tus compañeros tengan en cuenta tus buenos resultados. En lugar de ser pesimista y verlo todo negro, sigue en esta línea y ten confianza en el futuro.

Escorpio, así es tu lectura del Tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Evolucionas en un ambiente afectivo benévolo y seguro hoy, amigo. "No hay más que orden y belleza, lujo, calma y voluptuosidad", te recita dulcemente el dúo formado por la Templanza y la Estrella. Tus relaciones se desarrollan a través de intercambios sinceros y profundos. Las personas cercanas hacen ver lo que te quieren de forma desinteresada, lo que refuerza tu amor por ellos y la confianza en ti.

En cuanto al trabajo, el ambiente está en calma. Acabas de pasar por un momento de tranquilidad y la actividad vuelve pero despacio. Dicho esto, la tirada de la Muerte y de la Templanza debe incitarte a considerar el porvenir profesional con confianza. No habrá destellos inmediatamente, pero el periodo se presenta prometedor y gratificante. ¡No pierdas la cabeza!

Sagitario, así es tu lectura del Tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

¡Te encuentras un poco a disgusto en tu universo afectivo, amigo! Entre la necesidad de claridad que te provoca la Justicia, y la indecisión que reina a tu alrededor bajo la influencia de los Enamorados, hay un conflicto de interés que no sabes hoy cómo resolver. Pides estabilidad, rigor, honestidad y te responden con mensajes vagos y sentimientos inciertos. El malestar se instala en ti.

En el trabajo, no puedes apoyarte hoy en nada ni en nadie. El humor de tu entorno es incierto, nadie se atreve a tomar decisiones a tu alrededor. Ante esta apatía general y esta incapacidad de tomar el toro por los cuernos, el Ermitaño te invita a desandar lo andado y hacer una pausa. No es el momento de tomar la iniciativa, es momento de soledad y reflexión.

Capricornio, así es tu lectura del Tarot

Acuario, así es tu carta del tarot

Hoy te beneficias de un cálido ambiente afectivo, relajante y tranquilo. La alianza de la Estrella y la Luna te ofrece un cielo luminoso donde tus sentimientos brillan como astros. El amor está ahí, la amistad también y los nuevos encuentros te aportan mucha satisfacción, amigo. Aprovecha este día dedicado a la felicidad para tomar confianza en tu poder de seducción.

En el trabajo, brillas por tu auto control a lo largo del día. La Estrella tranquiliza el fuego interior que te impulsa bajo la influencia del Emperador. Menos exigente y conciliador/a que de costumbre hacia tu persona, diriges tu barco con eficacia y seriedad con un ambiente de confianza que facilita la realización de tus objetivos. ¡Si sigues así llegarás lejos!

Acuario, así es tu lectura del Tarot

TE PUEDE INTERESAR:Significado de las cartas del Tarot “LA JUSTICIA”

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy te encuentras en una buena etapa afectiva, pero te falta el saber hacer necesario y diplomacia, amigo. Demasiado rigor y autoridad te impiden transmitir tu mensaje con dulzura. Resultado: relaciones de fuerza con tus interlocutores. En la pareja, esa falta de flexibilidad podría causar conflictos o disputas pasajeras.

Por otra parte, bajo la influencia del Sol y la Justicia, hay un acontecimiento oficial que marca tu jornada profesional. Puede tratarse de la firma de un contrato o negocio, de un compromiso formal, de un avance financiero, etc. Este acuerdo te permite iniciar un proyecto ambicioso con toda confianza, pues el Sol vela por tu éxito.

Descubre más sobre los significados de las cartas del Tarot en nuestra página de La Verdad Noticias.

Piscis, así es tu lectura del Tarot

¿Qué compromisos cumplió AMLO durante estos dos años de Gobierno? Síguenos en Google News y mantente informado.