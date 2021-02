Tarot gratis para hoy 05 de febrero ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 05 de febrero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Si sueñas con hacer oficial tu relación amorosa o situación, el Sumo Sacerdote y el Juicio te invitan a hacerlo hoy, amigo. Parece que tu vida sentimental puede ofrecerte la felicidad y la tranquilidad buscada. Tu pareja te ama sinceramente y compartís bonitos momentos de complicidad y armonía. ¡No sigas buscando, la(le) has encontrado!.

En el trabajo, tampoco hay un ambiente demasiado entusiasta. Por suerte, tu entorno profesional muestra su comprensión y bondad bajo la influencia del Sumo Sacerdote. Puedes contar con los demás para subirte la moral y apoyarte llegado el caso. No dudes en seguir los consejos de los que comparten contigo las preocupaciones cotidianas, podrían ser muy útiles.

Tauro, así es tu lectura del tarot

¡Espíritu de contradicción en tu vida afectiva, amigo! El Emperador y la Sacerdotisa desarrollan un espíritu de crítica y ponen distancia entre tú y los demás. No puedes impedir oponerte a las ideas y maneras de tu entorno. Autoritario y de mal humor, puede que provoques las iras de tu pareja o un/a pretendiente. Un consejo: mantente al márgen de las discusiones.

En lo profesional, la transformación de un proyecto en el que trabajas te provoca ansiedad. Sin embargo, la alianza de la Muerte y del Emperador indica un cambio a tu favor. Una vez pasada la tormenta, te darás cuenta de que el paisaje que se abre ante ti refuerza tu posición y te asegura un futuro más sereno.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy llevas tus relaciones afectivas con mano de hierro. La asociación del Emperador y la Torre reflejan relaciones de fuerza. Eres igual de testarudo/a e intratable que tu pareja, amigo, y ninguno de los dos quiere rendirse. Haz un esfuerzo, porque nadie dice que vayas a ganar en el juego.

En tu actividad, este día está situado bajo el signo del éxito y el poder. El Mundo te abre las puertas del éxito mientras que el Emperador te permite saciar tu sed de conquista. Tus proyectos van por buen camino bajo la influencia de estos dos arcanos. Tu determinación se ve acompañada por una inteligencia muy delicada que te permite alcanzar tus objetivos.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

En el amor, no hay hoy tranquilidad ni romanticismo, amigo. Bajo la influencia del Diablo y el Emperador, te guían más bien la pasión y el poder de dominación. Líbido exacerbado, posesividad, celos, no tienes reparo en tu entorno afectivo. Cuidado, pues este ambiente de imprudencia e impaciencia puede disgustar a tu pareja o puede que las personas cercanas no te comprendan.

Tu vida laboral está situada bajo el signo de la ambición. El Diablo, asociado con el Mago, te ayuda a actuar con eficacia e inteligencia, pero por tu propia cuenta. Así, este comportamiento a veces excesivo y solitario puede ser apreciado de otra forma por tu entorno si no trabajas solo/a. Hoy, ten cuidado con los celos y los conflictos.

Leo, así es tu lectura del tarot

Tu popularidad alcanza hoy la cima, amigo. Tu dulzura, tu sensibilidad, tu apertura de espíritu te aseguran unas relaciones ricas y profundas, incluso si son más intelectuales que carnales. Atraes la simpatía de todo el mundo, incluso de los que no te conocen. Aprovecha la dinámica feliz de la alianza del Mundo y de la Estrella para entablar nuevas amistades.

En el trabajo, debes hacer frente a numerosas peticiones del exterior: clientes, compañeros de trabajo, superiores. Así, bajo la influencia del Ermitaño, no tienes disposición a reaccionar positivamente ante estas peticiones. Con humor apesadumbrado, prefieres aislarte para avanzar tranquilamente, a tu ritmo. Con este comportamiento, te arriesgas a dejar de lado estupendas oportunidades o consejos. ¡Qué pena! amigo.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy reina la incertidumbre a tu alrededor, amigo. Bajo la influencia de los Enamorados, el contexto afectivo es más bien inestable. Te parece que tus amigos, tu pareja o tus padres dudan mucho cuando se trata de expresar sentimientos. Frente a ese comportamiento, prefieres huir bajo la influencia del Ermitaño, y sin duda tienes razón. De nada sirve intentar obtener hoy pruebas de amor, no es el día.

Una difícil elección profesional podría incitarte a dar prioridad a la solución fácil sobre la otra, más rentable a largo plazo, pero que te obligaría a tragarte tu ego. La alianza del Diablo y de los Enamorados es símbolo de un orgullo que te ciega y te impide ver las cosas claras. Lo que tú quieres es un resultado inmediato. Reflexiona al respecto.

Libra, así es tu lectura del tarot

Sorpresas, encuentros inesperados, intuición, diplomacia, convivencia, no te faltará nada hoy en tu vida sentimental. Tanto si vives en pareja como si estás soltero(a), este día se presenta cargado en el aspecto afectivo. Es posible que tenga lugar una gran declaración por parte de tu pareja o una amistad bajo la inffluencia del Juicio y el Sumo Sacerdote. ¡Presta atención!.

En el ámbito profesional, el éxito te invita a su mesa bajo la forma de una feliz noticia que te trae la tirada del Sol asociado al Juicio. Todo se conjuga en tu vida activa para favorizar la concretización de tus proyectos, la conclusión de tus planes y el éxito de tus empresas. Pon champán a enfriar, puede que celebres una gran victoria.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Más tolerante que de costumbre, tu entorno afectivo hace lo posible por comprenderte y apoyarte hoy, amigo. Bajo la influencia bienhechora de la Templanza, las personas que te rodean evitan volver a discutir, tu pareja te escucha más y descifra con éxito tus cambios de humor, tus amigos intentan satisfacer tus exigencias. En resumen, estás un poco mimado/a. ¡Qué mejor!.

Por otra parte, tu actividad profesional se beneficia de la alianza del Mundo y la Templanza, unión de encanto, apertura y reconocimiento. Si trabajas con el extranjero, tus negocios florecerán y puede que un importante contrato sea la clave de esta jornada. Te comunicas con facilidad, consigues fácilmente meterte en el bolsillo a tus interlocutores y convencer a tus socios para que te sigan.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

¡Hoy vivirás el amor con todo sentimiento! La alianza de la Fuerza y el Diablo auguran relaciones apasionadas, aceleración de los latidos de tu corazón, relaciones intensas. ¡Qué buen programa, amigo! Pero no agobies a tu pareja con tantos cariñitos, declaraciones y besos. Si no moderas tus impulsos, puede que la agotes y consigas el efecto contrario del que buscabas.

En el frente laboral, el Mundo y la Fuerza te impulsan a la cima de la montaña. Nada te parece imposible, y todo el mundo reconoce tu talento. ¡Se huele una gratificación! Surfea la ola sin escrúpulos, pues este éxito sólo te lo debes a ti mismo/a y a tus esfuerzos.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy el Sol brilla a tu alrededor, amigo. Aunque el Ahorcado te desestabilice con su influencia y te haga verlo todo negro, no dudes en desobecerle un poco. Intenta verlo todo un poco más rosa, pues todo el mundo te quiere hoy. Puede que tu entorno afectivo te haga vivir momentos inolvidables siempre que salgas de tu posición reservada. Venga, un poco de animación en el amor, no te arrepentirás.

En el trabajo, la concretización de tus objetivos y el éxito están al alcance de tu mano. Solo de ti depende el liberarte de las dudas que te inspiran los Enamorados para obtener satisfacciones. El Sol brilla en el cielo e ilumina el contexto socio-profesional. ¿Por qué vas a querer darle la espalda cuando te propone éxitos? ¿Acaso le tienes miedo al éxito?.

Acuario, así es tu carta del tarot

Hay hoy mucha tensión en tu vida sentimental, amigo. Bajo la influencia del Emperador, tu entorno afectivo es un poco demasiado autoritario para tu gusto, y esto tiende a bloquearte. Hay cierto alejamiento en tus relaciones. Un consejo: no entres en el juego de discusiones que te irritan; si tienes la posibilidad, mantente al margen.

En el trabajo, eres el rigor personalizado bajo la influencia del Emperador y la Justicia. No se te escapa ningún error, ninguna debilidad, no toleras ningún fallo. Todo esto está bien, siempre y cuando reconozcas tu culpa de vez en cuando. Intenta mostrarte tolerante y escucha a los demás.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Actuar antes de reflexionar, este es hoy tu lema. amigo. Bajo la doble y dinámica influencia de la Fuerza y el Carruaje, vas por delante siempre en el amor, sin prestar mucha atención a los peligros que te amenazan. Cuidado, especialmente si tienes pareja. Ésta no apreciara tus impulsos del corazón. No te vendría mal cierta moderación en tus juegos de seducción.

En tu área profesional, posees una gran voluntad y capacidad de trabajo. Bajo la influencia de la Justicia y el Carruaje, que te apoyan, debes aprovechar esta energía para estabilizar tu situación. Es el día ideal para limar asperezas con tus compañeros de trabajo, para enterrar definitivamente las diferencias que tienen como profesionistas, para ordenar tus papeles. Puede que no suene muy emocionante, pero da seguridad a la larga.

