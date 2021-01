Tarot gratis para hoy 02 de enero ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Conoce cómo te irá el día de hoy sábado 02 de enero en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 02 de enero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Hoy te cuesta hacerte cargo de tus responsabilidades frente a una situación afectiva delicada. La alianza de los Enamorados y la Templanza muestra que tienes que hacer una difícil elección y no tienes ninguna energía. No dejes que otros decidan por ti, amigo. Con esta pasividad te arriesgas a dejarte llevar por una situación que no te conviene.

En la esfera profesional, sin duda tendrás que elegir entre una actitud calmada o un deseo profundo de cambios. Los Enamorados siembran la duda, mientras que la carta del tarot del Carruaje te empuja a actuar. En este contexto desestabilizante, más vale darse tiempo para reflexionar antes de lanzarte a hablar. Calma los caballos de tu carruaje, estás ante una bifurcación y es peligroso ir demasiado deprisa hacia un camino o el otro.

Aries, así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy conjugas el verbo amar en todos los tiempos, amigo. Estimulado/a por el Mundo y la Emperatriz, sólo te apetece una cosa: rodearte de la mayor gente posible y seducir sin freno. Incluso si sabes que esta euforia durará poco, te sientes preparado/a para cruzar miradas con un/a desconocido/a y dejarte llevar por la pasión.

Por otra parte, tu carrera toma un nuevo impulso bajo la influencia del Loco y el Mundo. En primer lugar, se abre ante ti un nuevo Mundo y puede que te propongan una misión o un contrato en el extranjero. Tu ambición no tiene límites y estás de un humor favorable a la aceptación de un ambicioso proyecto.

Tauro, así es tu lectura del Tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy, cambias de página en tu vida sentimental, amigo. La tirada del Mago y de la Muerte marca una separación que abre la puerta de nuevo a la alegría de vivir y al amor. Se trata del final de un ciclo afectivo del que debes guardar una idea positiva que te permita tomar un nuevo punto de partida. ¡Lánzate!

En el trabajo, tienes tendencia a ver las cosas negras, cuando, por el contrario, son muy positivas. No dejes de lado las oportunidades que te ofrece el Mago. Puede que obtengas los resultados o el éxito que llevas tanto tiempo esperando. Sal de tu madriguera y aprovecha este hermoso día.

Géminis, así es tu lectura del Tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Es momento de reencuentros, de pasión y aceleración en los latidos de tu corazón. El dinamismo del Carruaje y la dulzura de la Templanza aumentan tus amistades y amores. Sientes un impulso que te empuja a acercarte a los demás, a demostrarles tu afecto, a expresar tus emociones. Si te vas de viaje puede que te espere un flechazo, amigo.

Por otra parte, ¿te tienta el trabajar en el extranjero? La alianza del Mundo y el Carruaje indica que podrían proponerte un viaje de negocios o cambiarte de país. Si sale adelante este proyecto, acepta con los ojos cerrados, pues todos los negocios que decidas hacer hoy, se sitúan bajo el signo del éxito. Es una excelente jornada en el plano profesional.

Cáncer, así es tu lectura del Tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy reina el caos en tu vida afectiva, amigo. Unos reclaman más libertad y se apartan de ti, mientras que otros reclaman tu presencia y se pegan a ti. Frente a tanta discusión estéril, te sientes cansado/a y prefieres encerrarte en ti mismo esperando que todo vuelva a su sitio. No está mal.

En tu vida activa, estás disperso/a en todos los sentidos, y con cierta torpeza. La alianza del Diablo y el Loco señalan un comportamiento impulsivo, a veces irresponsable, que muestra la desorganización que domina tu método de trabajo y, sin duda, tu espíritu. Si quieres evitar cometer errores, intenta concentrarte en los proyectos del momento.

Leo, así es tu lectura del Tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Tu vida social hoy es dinámica gracias al movimiento de la Rueda de la Fortuna y el Sol que miran ambos hacia una buena dirección, amigo. Salidas, invitaciones, viajes y encuentros. Ese es el programa. Tus relaciones afectivas se desarrollan en calma, lo que te consuela mucho. Comparte tu buen humor con toda la gente que puedas.

En el trabajo, la Rueda de la Fortuna sostiene al Mago para proporcionarte mayor libertad de acción. Es el día ideal para iniciar desplazamientos o ir a la búsqueda de nuevos encuentros. Has de saber tomar las oportunidades que se te van a presentar en el contexto socio-profesional, ¡no te arrepentirás!

Virgo, así es tu lectura del Tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy decides controlar la marea de tus sentimientos. El Emperador te da la voluntad para concretar tus proyectos personales y echar el ancla en tus relaciones, mientras que la Luna desarrolla tu sensibilidad e imaginación. Para seducir, no dudas en mostrarte original, amigo. Pero bajo tu aparente fantasía, se presiente que tu corazón late con sinceridad y que busca una relación sólida.

Profesionalmente, los proyectos que estás llevando actualmente asientan tu poder e influencia. Tu plan de carrera parece ya trazado. Pero, de todas maneras, desconfía de tu tendencia a querer controlar a los demás e imponer tus ideas por la fuerza más que por un proceso democrático. La Estrella te invita a buscar el consenso, mientras que el Emperador indica un comportamiento autoritario.

Libra, así es tu lectura del Tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy estás especialmente sociable, abierto/a y receptivo/a a nuevos encuentros y experiencias, amigo. Toda invitación para salir será bienvenida pues estás deseando compartir información, puntos de vista, sentimientos. La alianza del Juicio y la Templanza marca una dinámica positiva en tu vida social y un deseo de vivir relaciones equilibradas y sanas.

En tu actividad, la renovación y la novedad no te asustan. Estás preparado/a para experimentar con métodos de trabajo inéditos, a probar material de alta tecnología, a contactar con clientela desconocida. La tirada del Juicio y la Estrella simboliza tu fe en el futuro, incluso si te piden explotar un terreno fuera de tu campo habitual de competencias.

Escorpio, así es tu lectura del Tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy se te promete felicidad y armonía. El Sumo Sacerdote y el Sol te ofrecen relaciones serias y fluidas. No necesitas grandes cosas para ser feliz, amigo. Te bastan pequeñas atenciones de las personas cercanas para sentirte querido/a y devolver toda la ternura de la que eres capaz.

En el trabajo, las cosas avanzan por buen camino. Bajo la protección del Sumo Sacerdote y el Carruaje, los acontecimientos se transforman a tu favor y tus relaciones profesionales te ayudan a alcanzar tus objetivos. En este contexto, no dudas en resolver los problemas que estaban en suspenso desde hace tiempo. Es el momento de pagar tus deudas, de solicitar un préstamo o de contactar con todas las administraciones.

Sagitario, así es tu lectura del Tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Sientes un enorme peso sobre tus hombros hoy, como muestra la tirada del Ermitaño con la Muerte, y sientes una inmensa soledad, amigo. Incluso rodeado/a de gente, tienes la impresión de estar solo/a en el mundo. Sin duda, sientes el golpe de una ruptura o decepción. Tranquilízate y mira hacia tu futuro con otros ojos.

Por otro lado, una repentina toma de conciencia profesional podría hacer tambalear tu carrera. La tirada de la Torre y el Ermitaño sugiere fragilidad en tu situación, especialmente debido a tu dificultad actual para trabajar en equipo. Deberás reconstruir la confianza perdida de tus compañeros y demostrar a los demás tu voluntad para colaborar en próximos proyectos.

Capricornio, así es tu lectura del Tarot

Acuario, así es tu carta del tarot

Te quieren, amigo, te quieren mucho. Puede que no te des cuenta bajo la influencia desestabilizadora de los Enamorados, que tiene tendencia a hacerte dudar de todo, pero cuentas a tu alrededor con sólidos apoyos. El Sumo Sacerdote representa a este/a amigo(a), este familiar, o la pareja que te prestará su atención en caso de necesidad. No estás solo(a), así que ¿por qué tantas dudas?

En el aspecto profesional, el extranjero está en primer plano, debido al arcano del Mundo, mientras que el Sumo Sacerdote te asegura el éxito de tus empresas, aunque sean muy ambiciosas. No tengas miedo de tener grandes aspiraciones. Amplía tus horizontes, fíjate altos objetivos, exige una participación en los beneficios. La jornada se sitúa bajo el signo de la concretización y el éxito. Así que, avanza con toda confianza.

Acuario, así es tu lectura del Tarot

Piscis, así es tu lectura del tarot

Una gran necesidad de libertad (el Loco) puede hacerte pasar de largo hoy ante una prometedora relación (el Sol), amigo. Tienes tanto miedo de que te echen el guante que tienes tendencia a salir corriendo en cuanto una persona que no te es indiferente comparte los mismos sentimientos. Podrías arrepentirte.

En tu vida profesional, el Loco anuncia muchas complicaciones ligadas a un exceso de despreocupación y mala gestión ya se de unos u otros. El Ahorcado que te representa a ti, te incita a huir de tus responsabilidades frente a estas dificultades y a encerrarte en ti mismo/a para analizar la situación. No tienes ni el valor ni la confianza en ti suficiente para luchar, se trate de lo que se trate.

Piscis, así es tu lectura del Tarot

