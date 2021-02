Tarot gratis para hoy 01 de febrero ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 01 de febrero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

¡Hoy tendrás muchos encuentros excitantes, amigo! Llevado por el Carruaje en un remolino de vida, tus relaciones se iluminan con el Sol que refleja miles de facetas de tu personalidad y te hace más seductor/a que nunca. Pero cuidado con parecer demasiado exuberante; la exageración acabará con la sinceridad en tus relaciones. Controla los impulsos y no abuses.

En el trabajo, darás muestras de tener un dinamismo y un saber específico con el cuál llegas a tus objetivos. El Carruaje y la Emperatriz te apoyan en todo lo que hagas relacionado a negocios. Tus iniciativas están protegidas, tu creatividad exacerbada, y todo ello debe permitirte ir más lejos. ¿Por qué no te lanzas a planear un nuevo proyecto una vez acabes con el trabajo del día?

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy, expresarás tus sentimientos con amor con la ayuda de la Fuerza y el Sol, amigo. Tus relaciones se inclinan por la intensidad y la pasión, sea o no reciente tu relación. Sin embargo, tal poder no existe sin riesgo de problemas. Quizá exijas a tu pareja demasiadas pruebas de amor. Sé menos exigente y evitarás conflictos.

En el trabajo, aférrate a tu experiencia para reaccionar de manera constructiva frente a un acontecimiento inesperado que podría anunciar cambios de infraestructura. La alianza entre el la Muerte y la Fuerza indica una brutal evolución de la situación pero también de tu control de la situación, lo que te permitirá adaptarte sin problemas a la nueva tirada.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Frustración, desánimo, renuncia. Estas palabras califican tu estado de ánimo de hoy, amigo. La alianza del Ahorcado y la Luna indica que tienes la impresión de vivir una historia sin salida, de encontrarte bloqueado/a en tu vida afectiva. Esta tirada confirma la necesidad de una ruptura y anuncia que tus esperanzas de reconcialiación se verán frustradas. Es un día difícil.

En el trabajo, tienes la impresión de ser el punto de todas las críticas y agresiones. El duo bastante negativo que forman la Torre y el Ahorcado marca un periodo de ruptura, de renuncia y sobre todo, de desánimo. Ten fe en ti mismo/a. Conseguirás animarte.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hay predomina la soledad en tu vida sentimental, amigo. El Ahorcado, que representa tu estado de ánimo, indica que hay algo que te impide ir hacia los demás, mientras que la Sacerdotisa, que simboliza el contexto afectivo, muestra mucha reserva en el comportamiento de las personas que te rodean. Es por tanto una jornada un poco triste. Ánimo, mañana será otro día.

En el trabajo, la reflexión vence a la acción. Das prioridad al análisis, la estrategia y la sabiduría, pasas horas a solas reflexionando sobre las opciones que se te ofrecen. Este comportamiento, que puede parececer negativo a los ojos de tus compañeros de trabajo, contribuye a garantizar el éxito de tus negocios. Además, no te dejes influenciar por los que te piden que tomes decisiones rápidas.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Sientes un enorme peso sobre tus hombros hoy, como muestra la tirada del Ermitaño con la Muerte, y sientes una inmensa soledad, amigo. Incluso rodeado/a de gente, tienes la impresión de estar solo/a en el mundo. Sin duda, sientes el golpe de una ruptura o decepción. Tranquilízate y mira hacia tu futuro con otros ojos.

Hoy, no esperes estar muy ocupado/a en el trabajo. La Sacerdotisa y el Ermitaño son la prueba de una jornada tranquila y silenciosa. No te cruzarás con mucha gente y los que se crucen contigo no harán ningún esfuerzo por acercarse a ti. Tu progreso es lento, los retrasos frecuentes y las posibilidades de evolución, raras. ¡Mañana será otro día!

Leo, así es tu lectura del tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

En el amor, los contratiempos tienen hoy tendencia a agotarte, amigo. Los Enamorados que representan el contexto sentimental revelan comportamientos dudosos y poco fiables por parte de las personas que te rodean. Todo esto te inquieta, hasta el punto de que las relaciones con algunas personas podrían verse bloqueadas por falta de confianza. Un consejo: acaba con tus dudas e intenta comunicarte.

Por otro lado, te sientes frustrado/a en tu actividad profesional. Las negociaciones tardan en llegar a un acuerdo, tus proyectos se estancan y tienes la desagradable sensación de depender de una jerarquía para evolucionar. Deja de verlo todo negro (los Enamorados) y explota los tesoros de tu imaginación (la Estrella) para lograr una idea creativa que entusiasmará a tus actuales detractores.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Eres dinámico/a en el amor, amigo, tanto, que podrías avanzar hacia una nueva oportunidad afectiva. Has de saber que los Enamorados te situarán ante una elección: frenar tu Carro y continuar sabiamente por tu camino habitual, o cambiar de ruta hacia un destino incierto. Prudencia en la pareja, ésta podría no apreciar este humor vagabundo.

En tu actividad, la incertidumbre te paraliza y te impide razonar con calma sobre los cambios que se presentan. La alianza de la Muerte y los Enamorados muestran que vives esta etapa como si se tratase de una prueba. Existe el riesgo de que el desánimo le coma terreno al optimismo, lo que sería un error. Recupera el entusiasmo y le podrás dar la vuelta a la situación en tu beneficio.

Libra, así es tu lectura del tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy no das rodeos para decir la verdad a las personas que quieres, amigo. Consideras que tienes que ser sincero/a en tus relaciones y rechazas toda manifestación de hipocresía. La tirada de la Justicia y la Templanza muestra que algunos apreciarán tu franqueza, pero otros se sentirán heridos. Sin embargo, sabes que ese es el precio que tendrás que pagar par alcanzar el equilibrio afectivo que necesitas.

En el trabajo, la Justicia te invita a seguir un camino de renovación. Pago de facturas, litigios, conflictos relacionales en el seno de tu grupo o con tus superiores. Con la Fuerza apoyándote, posees armas excelentes para actuar con eficacia y hacer valer tus argumentos llegado el caso. Tu tarea de renovación se ve facilitada por tu energía interna, ¡bravo!

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

En el amor, vives hoy según tus impulsos, amigo. Y como estos prontos no son lógicos bajo la influencia de los Enamorados, desconfía de lo que digas o hagas. Es el momento de pensarte las cosas siete veces antes de hablar. Tu desafío del día: controlar tus impulsos y canalizar tus energías hacia lo que te parece constructivo para el futuro.

Profesionalmente, rencuentras la confianza haciendo que desparezcan las diferentes barreras que había hasta ahora. La alianza de la Muerte y el Carruajeindica un nuevo punto de partida para tus asuntos después de un periodo de cierto estancamiento. No hace falta nada más para devolverte a tu camino. Tus objetivos están al alcance de tu mano y sólo necesitas un empujón para alcanzarlos.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy entras en el Mundo después de un periodo de relativa soledad simbolizada por la Muerte, quién aquí te representa. Un impulso dinámico e irresistible te empuja para que seas emprendedor, tanto en el amor como en amistad, y para que contagies a todos tu buen humor, amigo. Vives una verdadera liberación que te conduce hacia la felicidad.

Profesionalmente, podrías cerrar de un portazo la puerta de la Torre para salir a conquistar un nuevo Mundo. Tu situación actual no te permite escapar y eres consciente de ello. Sueñas con viajar, con estudiar, con aventuras profesionales diferentes. Dirige tu barco hacia donde mejor te parezca, pues todo movimiento hacia delante será positivo.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Acuario, así es tu carta del tarot

Hoy el aire es cálido en el amor, demasiado para tu gusto, amigo. Para ti, que aspiras a cierta claridad en los sentimientos bajo la influencia de la Justicia, no es fácil entender esta pasión que anima tu entorno afectivo. El Diablo se lo lleva todo a su paso: serenidad, calma, voluptuosidad. Lo que le impulsa es la agresividad y la posesividad. ¡A ver cómo desenredas las piezas de la pasión!

Tu vida laboral está situada bajo el signo de la ambición. El Diablo, asociado con el Mago, te ayuda a actuar con eficacia e inteligencia, pero por tu propia cuenta. Así, este comportamiento a veces excesivo y solitario puede ser apreciado de otra forma por tu entorno si no trabajas solo/a. Hoy, ten cuidado con los celos y los conflictos.

Acuario, así es tu carta del tarot

TE PUEDE INTERESAR: Significado de las cartas del Tarot “EL MUNDO”

Piscis, así es tu lectura del tarot

En el amor, vives hoy según tus impulsos, amigo. Y como estos prontos no son lógicos bajo la influencia de los Enamorados, desconfía de lo que digas o hagas. Es el momento de pensarte las cosas siete veces antes de hablar. Tu desafío del día: controlar tus impulsos y canalizar tus energías hacia lo que te parece constructivo para el futuro.

Por otra parte, ¿te tienta el trabajar en el extranjero? La alianza del Mundo y el Carruaje indica que podrían proponerte un viaje de negocios o cambiarte de país. Si sale adelante este proyecto, acepta con los ojos cerrados, pues todos los negocios que decidas hacer hoy, se sitúan bajo el signo del éxito. Es una excelente jornada en el plano profesional.

Piscis, así es tu lectura del tarot

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Google News y mantente informado.