Tanzania rechaza vacunas COVID-19 por “PELIGROSAS”; aseguran que Dios los curará

El presidente de Tanzania, John Magufuli, afirmó este miércoles que el país no necesita un confinamiento ante el COVID-19 ya que “Dios protegerá a su pueblo”. Al mismo tiempo que afirmó que las vacunas son peligrosas.

En cambio, instó a los tanzanos a protegerse de la enfermedad mediante el uso de medidas domésticas, como la inhalación de vapor.

El mandatario ha minimizado durante mucho tiempo la gravedad del COVID-19, que ha matado a más de 2,1 millones de personas en todo el mundo. Anteriormente había cuestionado la eficacia de las pruebas aportadas e instó a las personas a orar para protegerse del coronavirus.

El presidente de Tanzania se ha resistido a imponer cierres estrictos para contener el virus y su gobierno se ha enfrentado a críticas por su secretismo con respecto al brote en la nación de África Oriental, que no ha publicado estadísticas oficiales de COVID-19 durante más de seis meses.

“Las vacunas son peligrosas. Si la gente blanca pudiera inventar vacunas, se habría encontrado una vacuna contra el SIDA, una vacuna contra la tuberculosis podría haberla eliminado a estas alturas; se habría encontrado una vacuna contra la malaria; ya se habría encontrado una vacuna contra el cáncer”, dijo Magufuli en un discurso el miércoles en su ciudad natal de Chato, al noroeste de Tanzania.

También instó al Ministerio de Salud a ser cauteloso con las vacunas desarrolladas en el extranjero.

El presidente no ofreció evidencia para respaldar sus dudas sobre la seguridad de las vacunas COVID-19, que se están administrando en más de 50 países, según Our World in Data, después de obtener la aprobación regulatoria.

Expertos de Tanzania contrastas medidas del presidente

Un microbiólogo que solicitó el anonimato citando temor a represalias del gobierno describió la declaración del presidente como "peligrosa" y dijo que podría ayudar a revertir el esfuerzo del país durante décadas para erradicar enfermedades prevenibles mediante vacunas.

“La lucha contra COVID-19 necesita medidas de salud pública informadas. La negación, la desinformación y la inacción solo ponen a los ciudadanos de Tanzania, especialmente a los vulnerables, a un riesgo innecesario de enfermedad grave o muerte por COVID-19”, declaró el científico.

La advertencia de Magufuli se produce un día después de que la Iglesia católica de Tanzania emitiera una alerta sobre un aumento de presuntas infecciones por COVID-19 en el país. En una carta dirigida a los líderes eclesiásticos, el presidente de la conferencia episcopal (TEC) advirtió de una posible nueva ola de contagios.

El secretario de TEC, el padre Charles Kitima, dijo a los medios de comunicación que la Iglesia Católica había notado un aumento inusualmente agudo en el número de servicios funerarios que se celebraban.

Dijo que, por lo general, habría una o dos misas de réquiem por semana en las parroquias urbanas, pero que ahora estaban llevando a cabo las misas todos los días.

Desde el aparente resurgimiento de casos en las últimas semanas, Magufuli ha enviado mensajes contradictorios al público, en ocasiones instando a las personas a seguir los consejos de los expertos, pero también burlándose de quienes usan máscaras para frenar la propagación del virus.

A pesar de la evidencia anecdótica que sugiere un posible resurgimiento de infecciones, no hay cifras oficiales que indiquen cuán extendido podría ser, ya que el Ministerio de Salud dejó de publicar actualizaciones periódicas sobre las estadísticas de COVID en abril pasado.

Como informamos en La Verdad Noticias, Tanzania ha reportado 509 infecciones por COVID-19 y 21 muertes en total, según datos de la Organización Mundial de la Salud, aunque se habla que el país registra un mayor número de casos.

