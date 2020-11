¡Tamales cruzan el muro! Joven le vende a policía fronterizo de EE. UU.

Un joven mexicano se volvió viral en redes sociales, luego de lograr una exitosa venta de tamales a un agente fronterizo de Estados Unidos, quien le dio una oportunidad a la gastronomía mexicana.

La reja metálica más que una división, confirma que hay formas de lograr una conexión que posiblemente no es la primera vez que sucede.

“Tómalo. Si no te gustan no me lo pagas. Pruébalo primero”, dijo al joven al policía que veía con desconfianza el platillo mexicano.