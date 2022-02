Tailandia recomienda usar cubrebocas en San Valentín durante encuentros íntimos

Se ha pedido a los tailandeses usar la mascarilla facial en los encuentros sexuales/Foto: France 24

En Tailandia se están preparando para celebrar el Día de San Valentín el próximo 14 de febrero. Ante esto, las autoridades sanitarias de dicha nación han emitido algunas recomendaciones para evitar propagar el COVID-19 durante esta fecha del amor y la amistad.

El gobierno le ha pedido a las parejas que estén planeando una cita que utilicen cubrebocas en todo momento, incluso si pretenden tener relaciones sexuales. Además, los expertos consideran que antes de salir con alguien deben realizarse una prueba de antígenos y "evitar posiciones sexuales cara a cara y besos profundos".

Así lo informó el director de la Oficina de Salud Reproductiva, Bunyarit Sukrat. Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, el COVID-19 en Tailandia ha afectado a gran parte de la población, ya que los casos de contagio han pasado de 8 mil a comienzos de mes a casi el doble y las autoridades temen que el día de los enamorados agrave la tendencia.

Tailandia pide usar cubrebocas durante los encuentros sexuales

Puedes usar cubrebocas en los encuentros íntimos para evitar propagar el virus/Foto: Noticias en la mira

Aunque el COVID-19 no es una enfermedad sexual, es posible atrapar el virus a través de la respiración cercana e intercambiando saliva, dijo Sukrat al portal AFP. La celebración de San Valentín es muy popular en Tailandia y se considera una fecha favorable para las bodas.

“Si es posible, usar mascarillas faciales mientras se practica sexo puede ayudar a disminuir el riesgo de COVID", señaló Bunyarit, recomendando también el empleo de anticonceptivos si se quieren evitar embarazos indeseados.

¿Para qué sirve el cubrebocas durante la pandemia del coronavirus?

El país asiático ha sido severamente afectado por la pandemia/Foto: NatGeo

Los cubrebocas pueden ayudar a que una persona enferma de COVID-19 no contagie a otras personas. Pero usar cubrebocas cuando nosotros no tenemos la enfermedad no siempre puede evitar que nos contagiemos.

Cabe destacar que en Tailandia la variante Ómicron también ha afectado a su población. Por lo que desde que inició la pandemia en 2020 hasta ahora, ha registrado 2.58 millones de contagios y más de 22 mil muertes.

