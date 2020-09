Swing y Vizcarra, ¿le tienen miedo a la Comisión de Fiscalización? | Swing y Vizcarra, ¿le tienen miedo a la Comisión de Fiscalización?

Luego de que se dio a conocer que el presidente de Perú y el cantante Richard Swing fueron citados por la Comisión de Fiscalización para aclarar unas inconsistencias en el gobierno actual, hoy se supo que estos dos personajes no acudirán, donde Swing hasta se burló y Vizcarra en un comunicado afirmó que no se presentará, “pues no es su obligación”.

Richard Swing se burló de la Comisión de Fiscalización por segunda vez consecutiva, además de que no ha ido al Congreso. Ahora se citará de grado o fuerza. Solo falta que haga lo mismo el presidente Vizcarra, aunque en esta ocasión el grupo de trabajo que lidera Edgar Alarcón (UPP) exige a los legisladores que vayan a su despacho en el palacio para contestar al citado cantante inspirador y sus amigos del tenis.

Recordemos que esta cita, se debe a dos casos diferentes, el primero es porque el gobierno del presidente Vizcarra le pagó a este cantante, músico y productor musical, Richard Swing, más de S/30 mil por dictar charlas motivacionales durante la cuarentena, cantidad exorbitante en plena crisis.

Sin embargo, lo extraño para Fiscalización, es que descubrieron que el gobierno del presidente actual, le había pagado a Swing por otros contratos ya firmados y esto se puede comprobar y ver en la página oficial del Gobierno, donde aparecen los contratos, así como las diversas sumas de dinero.

El otro contrato pago, fue por el servicio de organización y ejecución de evento de integración institucional, por el que habría cobrado la suma de S/33,400 con fecha del 12 de febrero de este año.

Otro documento figura por el servicio de ejecución de eventos organizados por la oficina general de recursos humanos, firmado el 30 de octubre del año pasado por S/27 mil. Además de estos, otros siete contratos firmados en años anteriores por elevadas sumas de dinero.

Por este motivo es que la Comisión de Fiscalización está citando al cantante y a Vizcarra para que den una explicación al respecto.