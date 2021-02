Suu Kyi, líder derrocada de Myanmar, ya había advertido sobre poder del ejército

Aung San Suu Kyi, la ganadora del Premio Nobel de la Paz que se convirtió en líder de Myanmar en 2016 luego de cinco décadas de gobierno militar, ha advertido repetidamente que las reformas democráticas del país solo tendrán éxito si el poderoso ejército acepta los cambios.

El lunes 1 de febrero, esas advertencias demostraron ser proféticas. Como hemos informado en La Verdad Noticias, los militares detuvieron a Suu Kyi y a otros políticos de alto rango y anunciaron que tomarían el control del país durante un año bajo el estado de emergencia.

Fue una brusca interrupción en los pasos tentativos hacia la democracia de la nación del sudeste asiático en la última década.

Suu Kyi ha pasado gran parte de su vida luchando contra el gobierno militar. Nació el 19 de junio de 1945, en la ciudad que ahora se llama Yangon, del carismático héroe de la independencia, el general Aung San, quien fue asesinado cuando tenía solo 2 años.

Myanmar, de mayoría budista, entonces llamado Birmania, logró la independencia seis meses después de su muerte. La madre de Suu Kyi, Khin Kyi, sirvió en el Parlamento posterior a la independencia, se convirtió en ministra del gobierno y luego fue embajadora en India en la década de 1960.

El ejército organizó un golpe de estado y tomó el poder en Myanmar

Suu Kyi vivió principalmente en el extranjero cuando era una adulta joven. Obtuvo una licenciatura en filosofía, política y economía en la Universidad de Oxford y luego trabajó para las Naciones Unidas en Nueva York y Bután. Se casó con el académico británico Michael Aris y tuvo dos hijos.

Mientras tanto, su tierra natal estaba bajo el control de un líder militar, Ne Win, un ex camarada de su padre que había tomado el poder en 1962.

Aung San Suu Kyi se convirtió en el rostro de la oposición

Las protestas contra el gobierno militar habían ido en aumento antes de que Suu Kyi regresara a Myanmar en 1988 para cuidar a su madre moribunda. Era poco conocida, pero pronto se convirtió en el rostro de la creciente oposición.

Desafiando una brutal represión militar que según algunas estimaciones mató a miles de personas, ayudó a fundar la Liga Nacional para la Democracia.

Colocada bajo arresto domiciliario en 1989, Suu Kyi estuvo detenida durante 15 de los siguientes 22 años, principalmente en su destartalada casa junto al lago en Yangon. Incluso cuando estaba libre, no se atrevió a salir del país para ver a su esposo e hijos en Gran Bretaña por temor a que los militares impidieran su regreso. Su esposo murió de cáncer en 1999 sin que ella pudiera visitarlo.

Al otorgarle a Suu Kyi el Premio Nobel de la Paz en 1991 por su lucha no violenta, el presidente del Comité Nobel noruego, Francis Sejersted, la comparó no solo con su padre, sino también con Mohandas Gandhi de la India.

Su reputación de gracia bajo el fuego creció durante su encierro. El público de Myanmar la llamó "La Dama", un signo de respeto y deliberadamente indirecto, para evitar la atención de la omnipresente policía secreta.

La líder Aung San Suu Kyi fue detenida por el ejército.

El ejército finalmente aflojó su control sobre la política, permitiendo elecciones en 2010 y, finalmente, que Suu Kyi ocupara un cargo gubernamental.

Continuó viajando, sin temer que los generales le impidieran regresar. Con más de 20 años de retraso, pronunció su conferencia Nobel en Noruega en junio de 2012.

Su partido arrasó en las elecciones de 2015, pero no pudo convertirse en presidenta debido a una disposición agregada por el ejército a la constitución de 2008 diseñada para excluirla del cargo más alto del país. En cambio, se convirtió en líder nacional de facto con el título de consejera de estado, un puesto creado para ella.

No tenía control directo sobre el ejército, que conservaba un poder significativo. El ritmo de la reforma se ralentizó. Su gobierno liberó a la mayoría de los presos políticos, pero no a todos, y se realizaron nuevos arrestos de periodistas y activistas bajo las leyes de la era colonial que no habían cambiado.

Los críticos dicen que ayudó a encubrir la historia sangrienta de los generales que reemplazó y que hizo pocos avances en la lucha contra la pobreza extrema, el sistema judicial disfuncional y la infraestructura en ruinas del país.

Los partidarios vieron su postura como pragmática en un país donde el ejército mantuvo su dominio incluso después de la transición del país a un gobierno civil.

“Me preocupa cuánto apoyo hay en el ejército para los cambios. Al final, ese es el factor más importante, hasta qué punto los militares están preparados para cooperar con los principios de la reforma ", dijo Suu Kyi en una entrevista con The Associated Press en 2012.

Pero su imagen como un ícono de la democracia fue más dañada por el manejo de su gobierno de los abusos cometidos por el ejército contra la minoría musulmana rohingya, quienes fueron llevados a campamentos miserables por oleadas de asesinatos que comenzaron en 2012.

En 2017, el ejército lanzó una operación de contrainsurgencia que involucró violaciones masivas, asesinatos y el incendio de pueblos enteros. Más de 700.000 rohingya huyeron al vecino Bangladesh, donde continúan viviendo en campamentos de refugiados abarrotados, temerosos de regresar a un país que les niega derechos básicos, incluida la ciudadanía.

Aung San Suu Kyi defendió repetidamente a los militares, incluso en la Corte Internacional de Justicia, y no habló por los rohingya, lo que consternó a sus partidarios globales.

TE PUEDE INTERESAR: Golpe de Estado en Myanmar: ejército arresta a políticos y a Nobel de la Paz

Cuando se le preguntó una vez en una entrevista de la BBC sobre su reputación alguna vez santa, Suu Kyi respondió: “Solo soy una política. No soy como Margaret Thatcher, no, pero por otro lado, tampoco soy la Madre Teresa. Nunca he dicho que lo fuera. Mahatma Gandhi, en realidad, era un político muy astuto".

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Google News y mantente informado.