Sustituye el sexo con mujeres por donar esperma; Tiene 18 hijos y tres en camino

Un joven de 27años llamado Kyle Gordy que vive en Los Ángeles, California en Estados Unidos y se dedica a donar espermatozoides desde hace dos años.

Kyle, decidió enfocarse en su instinto de procrear luego de que terminó varias relaciones sentimentales; En dos años, ha procreado a 18 hijos y tres más, están por nacer.

Mediante su sitio de internet y sus redes sociales, Gordy, promueve sus servicios, pero empezó a “ser papá” hace dos años y para sorpresa de muchos, tiene una larga lista de mujeres interesadas.

“Soy un chico popular. 1000 personas se me acercan cada mes. Soy de alta demanda. No puedo evitar donar de dos a cinco personas cada mes. Siempre quise hijos, pero me aburro de las relaciones rápidamente” confesó Kyle Gordy.