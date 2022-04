Suspenden la ejecución de mujer latina condenada a pena de muerte en Texas

La Corte de Apelaciones de Texas frenó este martes la ejecución de Melissa Lucio, mujer mexicana de 52 años acusada de matar a su hija Mariah y cuya ejecución, con una inyección letal, estaba prevista para el próximo miércoles.

La corte ordenó a la Cámara Baja del Congreso texano que “examinen la posible inocencia” de Melissa Lucio ante las múltiples dudas despertadas por su condena en 2007. Asimimo se ordenó que los miembros del jurado (que la hayan condenado) se retracten públicamente de su veredicto.

Sus abogados afirman que hay nuevas pruebas de que las lesiones de Mariah, incluido un golpe en la cabeza, fueron causadas por una caída por una escalera.

Mujer latina habría golpeado y torturado a su hija

Abogados de Lucio dicen que la condena a muerte se basó en una confesión forzada.

La mujer había sido encontrada culpable en 2008 del asesinato de su hija de 2 años, Mariah Elizabeth Álvarez. En su momento, el jurado del condado de Cameron determinó que la madre había "golpeado y torturado" a su hija hasta la muerte.

La causa de Lucio tiene el apoyo de celebridades como Kim Kardashian, una personalidad televisiva que promueve una reforma al sistema judicial, y Amanda Knox, una estadounidense que fue condenada por un asesinato en Italia y luego exonerada.

Asimismo, los abogados de Lucio dicen que la condena a muerte se basó en una confesión forzada, producto de un prolongado interrogatorio y de un historial de abusos sexuales, físicos y psicológicos de que fue víctima Lucio.

Dicen también que evidencia falsa o poco seria hizo que los jurados creyesen que las lesiones de Mariah pudieron haber sido causadas solo por maltratos físicos y no por complicaciones derivadas de una caída.

“Sabía que las acusaciones que me hacían no eran ciertas. Mis hijos siempre fueron mi mundo y, si bien mis decisiones en la vida no fueron buenas, jamás lastimaría a ninguno de mis hijos de esa manera”, dijo Lucio en una carta a legisladores texanos.

Ejecución de Melissa Lucio violaría el derecho internacional

un jurado de Texas declaró a Melissa Lucio culpable por la muerte de su hija.

Amnistía Internacional insta a la población a hacer un llamamiento con el objetivo de detener la ejecución de Melissa Lucio pues, en su opinión, viola el derecho internacional.

El pasado 22 de marzo, el equipo legal de la señora Melissa Lucio, mujer mexico-estadounidense, presentó una solicitud de clemencia al gobernador de Texas, Greg Abott, y a la junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas, en un último intento por frenar su ejecución programada para el próximo 27 de abril.

En 2008, un jurado de Texas declaró a Melissa Lucio culpable por la muerte de su hija de dos años por lo que la condenaron a pena de muerte.

El médico forense señaló que la niña murió de una hemorragia cerebral causada por un golpe con un objeto contundente en la cabeza. A pesar de que el historial médico de la niña incluía dificultades para caminar y caídas, el forense declaró que las lesiones en la cabeza no podían haber sido resultado de una caída por las escaleras dos días antes, revira Amnistía Internacional.

La organización señala que, en el interrogatorio en el que se basa la sentencia, Melissa Lucio estaba embarazada de mellizos, privada del sueño, aislada de su familia, había renunciado a su derecho a un abogado y fue interrogada por cinco agentes durante cinco horas, el 18 de febrero.

