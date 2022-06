Suspenden a policía que lideró la respuesta al tiroteo en una escuela de Texas

El jefe de la fuerza policial del distrito escolar de Uvalde, que supervisó la respuesta al tiroteo en la escuela en el que murieron 19 niños y dos maestros el mes pasado en Texas, fue suspendido.

El anuncio del miércoles se produjo un día después de que el jefe del departamento de seguridad pública de Texas calificó la respuesta policial al ataque del 24 de mayo en la Escuela Primaria Robb como un "fracaso abyecto".

Tras el tiroteo la policía local ha estado bajo un intenso escrutinio

Pete Arredondo, jefe de la fuerza policial del distrito escolar de Uvalde, Texas.

La policía local ha estado bajo un intenso escrutinio desde que se supo que hasta 19 oficiales esperaron durante una hora afuera de un par de aulas contiguas donde se estaba produciendo el tiroteo y no hicieron nada mientras los niños yacían muertos o agonizantes adentro.

Un equipo táctico de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos finalmente logró ingresar y mató al adolescente armado. La práctica policial generalmente es confrontar de inmediato a un atacante escolar, incluso si pone en peligro la vida de los oficiales.

“Desde el comienzo de este horrible evento, compartí que el distrito esperaría hasta que se completara la investigación antes de tomar decisiones de personal”, dijo el superintendente del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde, Hal Harrell, en un comunicado.

“Debido a la falta de claridad que queda y al momento desconocido de cuándo recibiré los resultados de las investigaciones, he tomado la decisión de colocar al Jefe (Pete) Arredondo en licencia administrativa a partir de esta fecha”.

¿Qué ha cambiado tras el tiroteo en Uvalde, Texas?

Como mencionamos en La Verdad Noticias, el ataque a la escuela primaria, que ahora será demolida , sacudió a Estados Unidos y revivió una vez más el debate sobre la violencia armada. El Senado de los EE.UU. ahora parece estar cerca de aprobar la primera legislación importante de control de armas del país en décadas.

Arredondo, de 49 años, dijo anteriormente que no se consideraba el comandante a cargo en la escena del ataque y que no ordenó a los oficiales que se detuvieran. Pero dijo que los oficiales no pudieron encontrar una llave para abrir la puerta hasta 77 minutos después de que comenzara el tiroteo.

Su abogado, George Hyde, le dijo al Texas Tribune que otra de las agencias locales, estatales o federales que llegó al lugar debería haber asumido el mando.

Pero Steven McCraw, jefe del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo que Arredondo estaba a cargo y tomó “decisiones terribles” que costaron un tiempo valioso. Calificó la respuesta como "un fracaso abyecto".

McCraw dijo el martes en una audiencia en el Senado de Texas que la puerta estaba abierta y que no había evidencia de que los oficiales intentaran ver si estaba asegurada mientras otros buscaban una llave. Mientras tanto, al menos dos niños adentro usaron sus teléfonos móviles para pedir ayuda.

Más temprano el miércoles, el senador texano Roland Gutiérrez, un demócrata que representa a Uvalde, demandó al Departamento de Seguridad Pública del estado para acceder a los registros completos del tiroteo en la escuela de Texas y dijo que la respuesta a la masacre “ha estado llena de información errónea y mentiras descaradas” de el comienzo.

