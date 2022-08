Suspenden a dos pilotos de Air France por pelear en pleno vuelo.

Air France dice que dos pilotos fueron suspendidos mientras la gerencia decide qué hacer con su "comportamiento totalmente inapropiado" en un vuelo a mediados de junio.

La aerolínea confirmó las suspensiones luego de que La Tribune informara que el capitán y el copiloto se pelearon en la cabina de un vuelo Airbus A320 de París a Ginebra.

¿Por qué se pelearon los dos pilotos de Air France?

Según información obtenida por La Verdad Noticias, el altercado entre los pilotos comenzó cuando el copiloto se negó a seguir una instrucción durante la fase de ascenso posterior al despegue.

Después de lo que un piloto describió como un "golpe involuntario" y el otro una bofetada, los hombres se agarraron por los cuellos y uno de los pilotos supuestamente arrojó un objeto de madera en la cara del otro hombre.

Los miembros de la tripulación de cabina escucharon el altercado e intervinieron para calmar la situación, informa Simple Flying. Un miembro de la tripulación de cabina se quedó en la cabina para mantener la paz durante el resto del vuelo.

Air France dijo que el resto del vuelo transcurrió sin incidentes

Una portavoz de Air France confirmó las suspensiones a Bloomberg y dijo que el resto del vuelo transcurrió sin incidentes.

La autoridad de investigación de seguridad de la aviación civil de Francia, el Bureau d'Enquetes et d'Analyses, dijo que no fue notificado del incidente porque no hubo consecuencias para el vuelo.

