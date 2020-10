Suspende China a altos mandos de salud por nuevo brote de Covid-19

Cuando se pensó que China estaba libre y salvado del Covid-19, hoy autoridades anunciaron el despido de dos altos mandos de salud uno era jefe de un hospital pulmonar de Qingdao, mientras que el otro era el director de la comisión municipal de salud, por un nuevo brote de este coronavirus.

De acuerdo a información de las autoridades correspondientes, estos sujetos fueron separados de sus cargos por no saber manejar la contingencia del Covid-19 en la ciudad, lo que provocó un nuevo brote, según, el número de casos hasta el último reporte y creación de esta nota es de 13, cifras que no se registraban desde hace varias semanas.

Por brote de coronavirus, mando de salud está bajo investigación

Suspende China a altos mandos de salud por nuevo brote de Covid-19

Según autoridades de Qingdao, en la provincia de Shandong, contabiliza a día de hoy un total de 13 casos activos de coronavirus, 12 de los cuales se detectaron en el periodo del domingo al martes y están "vinculados" al hospital pulmonar antes mencionado, dirigido por el despedido Deng Kai.

Es importante mencionar que el gobierno municipal informó, sin dar más detalles, que el ex director de la comisión de salud, Sui Zhenhua, se encuentra bajo investigación, pues se habla que realizó faltas en el manejo de la pandemia, como negligencia y necesidad al no ser estricto con las medidas sanitarias, sin embargo esto no ha sido confirmado.

Suspende China a altos mandos de salud por nuevo brote de Covid-19

Los casos de Covid-19 seguirán aumentando

En este sentido y de acuerdo al seguimiento que La verdad noticias ha dado sobre los casos en esta parte del mundo, desde el inicio de la pandemia en enero, Qingdao, China ha registrado un total de 78 casos domésticos de coronavirus, uno de ellos letal, y 37 contagios de pacientes que ingresaron desde el extranjero.

Te puede interesar: Rebrote de coronavirus en la ciudad Qingdao en China

Hasta el momento, la OMS ha contabilizado en todo el mundo, más de un millón de fallecidos por Covid-19, mientras que la cifra de contagios es de 38.6 millones y las personas recuperadas es de 26.7 millones y se espera que todas las cifras antes mencionadas aumenten el doble para el próximo año.