Surge #LADY40PESOS; se niega a pagar corte de cabello y GOLPEA a la empleada

En redes sociales se hizo viral el video en donde se ve a una mujer y a su familiar, agredir físicamente a una empleada de la estética ubicada en Morelia, Michoacán, a la que acudieron para cortarse el cabello.

La agresora se negó a pagar el servicio y fue entonces que inició la discusión; los usuarios la apodaron #Lady40Pesos.

En el video que te presentamos en La Verdad Noticias se logra ver a dos mujeres dentro de la estética insultando a la estilista; incluso una de ellas saca dinero de su bolsa para enseñarle que trae dinero pero que aún así no va a pagar el corte.

“No me los pague, yo no me voy a morir de hambre por 40 pesos”, dice la mujer encargada de la estética.