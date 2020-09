Suplementos que toda mujer debería tomar por el bien de la SALUD

Suplementos recomendados para las mujeres. Foto:Promofarma

Además de agregar alimentos más saludables a su lista de compras, los suplementos nutricionales pueden ayudar a llenar los vacíos. Los expertos aconsejan cuáles deberían agregar todas las mujeres a su rutina diaria.

Suplementos para la salud de la mujer

Un multivitamínico

Todos deben tomar un multivitamínico diario de alta calidad. Debe contener una variedad de vitaminas B, calcio, vitamina K, A, D y E, así como magnesio, zinc y ácido fólico. El hierro también debe estar presente específicamente para las mujeres.

Vitamina D

Casi todo el mundo tiene deficiencia de la "vitamina del sol", llamada así porque nuestros cuerpos la producen de forma natural cuando la piel se expone al sol. Se cree que protege contra varios tipos de cáncer y es esencial para la salud en general.

La vitamina D juega un papel crucial en la inmunidad del cuerpo, la salud de los huesos; ayuda a absorber el calcio para fortalecer los huesos, la prevención del cáncer, la regulación del azúcar en sangre y la disminución de la sensibilidad a la insulina", dice Patel.

Vitamina d. Foto:HOLA!

Vitamina C

La vitamina C es esencial para el apoyo del sistema inmunológico y la producción de colágeno; algunos estudios sugieren que podría reducir la aparición de arrugas. La cantidad diaria recomendada de vitamina C es de 75 mg para mujeres adultas que no están embarazadas o amamantando. Según los NIH, el límite superior es de 2.000 mg.

Complejo B

Las ocho vitaminas B son cruciales para la producción de energía y glóbulos rojos. Una revisión de estudios de 2016 dijo que son absolutamente esenciales para todos los aspectos de la función cerebral. Y tienen una serie de beneficios para todo el cuerpo.

Las vitaminas B6 y B12 ayudan a mantener bajos los niveles de homocisteína, lo que ayuda a reducir el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y coágulos de sangre de una mujer.

Complejo B. Foto: Benestan

Hierro

La mayoría de las mujeres tienen pocas reservas de hierro en todo el cuerpo, consumen una cantidad significativa de hierro en sus dietas. Se benefician de los suplementos para ayudar a prevenir la falta de energía, la confusión mental, la caída del cabello y las uñas quebradizas que son el resultado de la falta de hierro.

Magnesio

Si hay un mineral que casi todo el mundo necesita, es el magnesio. Algunas investigaciones sugieren que el 70% de los estadounidenses se quedan cortos. Esto puede provocar problemas digestivos, falta de sueño, cambios de humor y un mayor riesgo de enfermedad cardíaca.

Los niveles bajos de magnesio se han relacionado con muchas afecciones diferentes, incluidos calambres musculares, inquietud e insomnio. Tanto los hombres como las mujeres corren el riesgo de sufrir deficiencia de magnesio. La suplementación puede ayudar a reducir los síntomas o prevenirlos.

Probióticos

Los probióticos son la nueva frontera para muchas afecciones, incluido el intestino irritable, que es más común en las mujeres. También pueden ayudar a mejorar el estado de ánimo, la salud del corazón, la salud de los huesos y más. Las primeras investigaciones indican que los efectos antiinflamatorios de los probióticos podrían inhibir el crecimiento de las células del cáncer de mama.

CoQ10

CoQ10 (Conenzyme Q10) es un poderoso antioxidante generado por el cuerpo para mantener las células sanas y funcionando correctamente. Los niveles disminuyen a medida que envejecemos y la deficiencia de CoQ10 se ha asociado con una serie de enfermedades. Un metanálisis de estudios de 2018 encontró que tomar CoQ10 puede mejorar la función cardíaca y mejorar los síntomas de las enfermedades neurodegenerativas.

Colágeno

Con el tiempo, la capacidad natural de nuestro cuerpo para producir colágeno se desgasta, por lo que es una buena idea considerar un suplemento. Los suplementos de colágeno pueden aliviar el dolor al combatir el envejecimiento del tejido y la artritis, ayudar a la reparación normal de ligamentos, tendones, articulaciones y huesos al tiempo que mejoran el tejido conectivo.

Aceite de pescado (ácidos grasos omega-3)

Los omega 3 son antiinflamatorios y ayudan con el dolor crónico, la salud del corazón y la salud del cerebro. También promueven una piel hermosa y ayudan en el equilibrio hormonal tanto para hombres como para mujeres.

Calcio

Si no consume productos lácteos con regularidad, es posible que necesite un suplemento de calcio. El calcio ayuda a mantener los huesos fuertes, y no consumir suficiente lo pone en riesgo de osteopenia, una condición que puede aumentar su riesgo de osteoporosis.

Zinc

La mayoría de las mujeres evitan los alimentos ricos en zinc. Esto es un problema, porque el zinc juega un papel en el estado de ánimo, la salud ósea, la inmunidad y más.

Fibra

Obtener suficiente fibra es importante para todos. La fibra ayuda a mantener las cosas en movimiento, puede ayudar a reducir el colesterol y también puede ayudarlo a controlar el azúcar en la sangre si tiene diabetes.

Vitamina K2

La vitamina K2 es el nutriente menos conocido con un gran beneficio para la salud del corazón y los huesos, pero casi nadie obtiene suficiente.