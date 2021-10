Supermercados incluirán secciones de género neutro para exhibir artículos de niños

California se convirtió en el primer estado en decir que los grandes almacenes deben exhibir productos como juguetes y cepillos de dientes de manera neutral al género, una victoria para los defensores LGBT que dicen que los tonos rosados y azules de los métodos tradicionales de marketing presionan a los niños para que se ajusten a los estereotipos de género.

La nueva ley, firmada por el gobernador demócrata Gavin Newsom el sábado, no prohíbe las secciones tradicionales de niños y niñas en los grandes almacenes. En cambio, dice que las grandes tiendas también deben tener una sección de género neutro para mostrar "una selección razonable" de artículos "independientemente de si se han comercializado tradicionalmente para niñas o para niños".

La nueva orden de las tiendas

El gobernador demócrata Gavin Newsom con niños

Eso no incluye ropa. La ley solo se aplica a juguetes y artículos para el cuidado de niños", que incluyen productos de higiene y dentición. Y solo se aplica a las tiendas con al menos 500 empleados, lo que significa que las pequeñas empresas están exentas.

Un creciente cuerpo de investigación académica ha demostrado que los juguetes especificos de género pueden obstaculizar el crecimiento emocional y psicológico de un niño.

California requiere exhibiciones neutrales en cuanto al género para juguetes

Judith Elaine Blakemore, profesora de psicología mencionó en una entrevista que si desea desarrollar las habilidades físicas, cognitivas, académicas, musicales y artísticas de los niños, es más probable que lo hagan los juguetes queno están fuertemente tipificado por género y decana asociada.

La investigación de Blakemore encontró que "en general, los juguetes más asociados con los niños estaban relacionados con las peleas o la agresión (luchadores, soldados, armas, etc.) y los juguetes más asociados con las niñas estaban relacionados con la apariencia (muñecas Barbie y accesorios, disfraces de bailarinas, etc.) maquillaje, joyas, etc. ".

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!