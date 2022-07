Sujeto que planeaba tiroteo masivo en almacén de Amazon es arrestado

Elementos de policía de San Antonio, Texas, lograron la captura de un hombre luego de que sus compañeros de trabajo avisaran al 911 que Rodolfo V. Aceves planeaba llevar a cabo un tiroteo masivo en un almacén de Amazon.

Según indicaron medios locales, los uniformados acudieron al lugar el pasado 27 de junio cerca de las 10:30 de la mañana, en donde varias personas afirmaron haber escuchado decir al potencial homicida que quería llevar a cabo la matanza dentro de las instalaciones.

Las balaceras masivas en Estados Unidos han incrementado su cantidad, lo que ha preocupado a las autoridades y se implementó un nuevo plan de control de armas con el objetivo de salvar vidas y evitar nuevas masacres.

Rodolfo V. Aceves sí fue capturado en ese momento por elementos de la policía luego de dejar evidencia de que sí quería llevar a cabo la matanza, pues los uniformados determinaron que el hombre presentaba una “amenaza potencial legítima”,

“Esta es la esencia de ‘see something, say something'. Si no fuera por el testigo que se presentó, este incidente podría haber resultado en un desenlace trágico”.