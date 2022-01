Sujeto armado toma de rehenes a 6 personas en una sinagoga en Texas

Los hechos ocurrieron durante un livestream en Facebook/Foto: RT

En Texas, un sujeto armado ingresó la tarde de este sábado a una sinagoga de la ciudad de Colleyville y tomó como rehenes a seis personas que se encontraban en el lugar realizando un servicio en “livestream”.

La Policía de Colleyville comunicó que su unidad SWAT está llevando a cabo operaciones cerca del edificio y pidió a los residentes que eviten la zona. La sargento Dara Nelson detalló que las autoridades locales están colaborando con el FBI y sus negociadores "son los que tienen contacto con la persona en el edificio".

Por ahora, no hay "ninguna amenaza para el público en general", agregó, señalando que en este momento no hay heridos, informa la CNN. Al momento de escribir esta información en La Verdad Noticias, los rehenes no han sido liberados.

Hombre armado podría ser antisemita

Se cree que el sujeto podría ser un terrorista/Foto: Informazione

En un video, transmitido en directo en Facebook, se puede escuchar a un individuo enfadado despotricando, a veces hablando de religión, mencionando repetidamente a su hermana y al islam. "Si alguien intenta entrar en este edificio, les digo [...] todos morirán", dijo, según se escucha en la transmisión en vivo.

Además, declaró varias veces a los congregados en la sinagoga Congregation Beth Israel que lamenta lo que está pasando y que no quería que alguien saliera, pero señaló que está dispuesto a morir.

Antes de que Facebook cortara la transmisión, dijo: "Voy a morir". Sin embargo, las imágenes no muestran lo que está ocurriendo en el edificio. De acuerdo con el medio ABC News, los rehenes son un rabino y otras 5 personas, por lo que se cree que el presunto terrorista podría ser antisemita.

Sujeto que tiene a los rehenes en Texas pide la liberación de su hermana

Las autoridades están tratando de rescatar a los rehenes/Foto: Twitter

Al parecer, el hombre está exigiendo que su hermana, una terrorista convicta, sea liberada de prisión. Dijo que el sospechoso afirmó tener bombas en lugares desconocidos, pero no está claro hasta qué punto está armado.

Por su parte, un funcionario apuntó al medio que el hombre declara ser el hermano de Aafia Siddiqui, que tenía presuntos vínculos con Al Qaeda y fue declarada culpable de agresión e intento de asesinato de un soldado estadounidense en el 2010 y sentenciada a 86 años de prisión.

Actualmente, permanece encarcelada en la Base de la Fuerza Aérea de Carswell, cerca de la ciudad texana de Fort Worth, de acuerdo con la fuente. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado su identidad. Cabe destacar que la Casa Blanca comunicó que está vigilando la situación de los rehenes en la sinagoga de Texas.

