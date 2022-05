Suiza aprueba que todos los ciudadanos sean donantes de órganos al morir

Suiza ha aprobado una reforma legal que indica que todos los ciudadanos serán potencialmente donantes de órganos tras su muerte, esto a menos que hayan manifestado en vida lo contrario o que su familia se oponga.

La Ley de Trasplantes se aprobó con un 60% de los votos, e introdujo el concepto “presunto consentimiento”, con lo cual ahora queda implícito que las personas serán donantes y en caso que no lo deseen tendrán que expresarlo.

Es por ello que, las personas que no deseen donar sus órganos al morir, deberán de inscribirse en un registro nacional para hacer constar su decisión.

En cuanto a las personas que no deseaban donar sus órganos y fallecieron sin antes dar a conocer su decisión, las autoridades consultarán a sus familiares para determinar si se procede o no con la donación. Si la persona fallecida no tiene familiares, o conocidos cercanos, entonces sus órganos no se usarán, así lo señala la reforma legal.

Suiza ya había aprobado la reforma para los donantes de órganos

Se estima que se hacen 450 trasplantes al año en el país

Cabe indicar que en octubre del 2021, el gobierno y el Parlamento del país ya habían aprobado esta reforma, señalando que muchas personas morían al no recibir un trasplante a tiempo, sin embargo personas que se oponían a la reforma juntaron las firmas necesarias para que esta fuera sometida a una consulta popular.

Es importante señalar que se estima que en Suiza cada año se llevan a cabo 450 trasplantes de órganos, pero se calcula que en la lista de espera hay cerca de 1,400 pacientes. Además se cree que entre uno o dos paciente muertes a la semana por no recibir el órgano debido a la falta de donantes, de ahí deriva la importancia de la donación de órganos.

¿Qué implica la donación de órganos?

Un donante puede salvar hasta a 50 personas

La donación de órganos toma órganos y tejidos sanos de una persona para trasplantarlos en otras. Los especialistas dicen que los órganos de una persona donante pueden salvar o ayudar hasta 50 personas, es por ello que en el país de Suiza ha aprobado que en todos los ciudadanos sean donantes de órganos al morir, a menos que hayan manifestado lo contrario en vida.

