Suicidio doble en Italia: víctima y acosador se quitan la vida tras sentirse expuestos

Acosador se suicida al ser expuesto en la televisión italiana

En Italia se ha presentado un suicidio doble, la víctima y el victimario decidieron quitarse la vida por razones distintas pero ambos al sentirse expuestos. Los hechos apuntan a que un hombre de 65 años (victimario) se estuvo haciendo pasar durante todo un año por una chica de veinte años sumamente enamorada para poder hablar con un joven de apenas 24 años.

De acuerdo a la Fiscalía de Forlí, ya se abrió una investigación para esclarecer si Roberto Zaccaria, el acosador antes mencionado, se quitó la vida tras ser expuesto en un programa de televisión de Italia.

Tal y como te estamos informando en La Verdad Noticias, este señor fue contactado por un equipo de cámaras que lo atosigaron y expusieron hasta que finalmente reconoció que había utilizado una identidad falsa para hablar con Daniele de 24 años, quien lamentablemente se había quitado la vida un año antes al descubrir que su amada era en realidad un señor que casi le triplicaba la edad.

Poco antes de que se suicidara, no dudó en defender su postura alegando que no era un acosador, sino que simplemente había decidido jugarle una broma al joven, además de mencionar que si el chico tenía problemas mentales como para suicidarse, no era problema suyo.

Vecinos reconocen al acosador que cometió suicidio

Vecinos reconocen al acosador que cometió suicidio

Posterior a que la imagen de Zaccaria fuera divulgada por la televisión, poco a poco sus vecinos de Forlimpopoli lo empezaron a reconocer y empezaron a pegar carteles y pintadas con amenazas con la frase: “Malnacido, debes morir y arder en el infierno”.

El suicidio del joven de 24 años

El suicidio del joven de 24 años

Medios locales han informado que los padres de Daniele no sabían de la existencia de esa relación a distancia, sino hasta que su hijo cometió suicidio y les dejó una nota en la que explicó que su presunta novia llamada Irene, ya le había prometido que se casarían y hasta tendrían hijos, quitándose así la vida al descubrir tan grande engaño.

