Sufre convulsiones y daño neuronal tras vacunarse con Pfizer contra el COVID-19

Todo se dio a conocer con el video de una mujer convulsionando después de haber sido inoculada con la vacuna COVID-19 de Pfizer, ahora se sabe que la persona del video está siendo analizada por los médicos por “reacciones neurológicas”.

Brant Griner, hijo de la mujer, emitió una apelación en Facebook la semana pasada, después de que su madre comenzara a experimentar problemas médicos graves varios días después de recibir la vacuna. En una publicación se puede ver a la mujer temblando incontrolablemente mientras intentaba caminar, usando paredes cercanas y una puerta para sostenerse mientras avanzaba poco a poco.

“Mamá está empeorando hoy y todavía no tengo respuestas de los médicos sobre cómo solucionarlo. Por favor ore por ella. No soporto ver a mi mamá de esta manera. Eso me hace querer llora. sabiendo que no puedo hacer nada para ayudarla. Por favor, no tome la vacuna COVID-19”, escribió.

El mensaje y el video que lo acompaña se ha compartido casi 160 mil veces y ha acumulado más de 35 mil comentarios.

Griner dijo que su madre había estado ansiosa por recibir la vacuna porque había querido hacer todo lo posible para reducir la posibilidad de transmitir el virus a sus propios padres ancianos.

“No soy de ninguna manera una persona anti-vacunas. Mi mamá no lo estaba, estaba a favor de la vacuna antes de que esto sucediera", dijo Griner.

Griner describió a su madre como una mujer de 45 años “muy saludable” que nunca antes había sufrido ningún tipo de enfermedad o afección grave.

Según la residente de Luisiana, se despertó con dolor de cabeza un día después de recibir la inyección. Varios días después, comenzó a sufrir "movimientos similares a convulsiones" en su pierna izquierda. Al cuarto día, ella “no tenía control” sobre sus piernas y fue llevada de urgencia a la sala de emergencias.

El hospital determinó que ella estaba experimentando una "reacción neurológica", dijo, y agregó que los médicos creen que la condición médica fue causada por "los metales en la vacuna".

Aunque los dolores de cabeza han sido una ocurrencia diaria, las convulsiones han sido esporádicas, explicó Griner. El domingo fue el primer día en que no experimentó dolor de cabeza y los movimientos incontrolables de sus piernas también parecían ser menos severos.

La Verdad Noticias supo que la mujer ha sido dada de alta del hospital, pero está siendo sometida a pruebas y sus médicos esperan que se recupere por completo, siempre que no haya daño cerebral permanente.

