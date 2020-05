Suecia rebasa a EU y se posiciona como el país con más mortalidad por coronavirus

Suecia superó a Gran Bretaña, Italia y Bélgica en términos de la tasa de mortalidad per cápita más alta de coronavirus en el mundo. Daily Telegraph lo informó en línea, citando datos recopilados por el sitio web Our World in Data, según el cual Suecia tuvo 6,08 muertes por millón de habitantes por día en un promedio móvil de siete días entre el 13 de mayo y el 20 de mayo.

Esto, según la misma fuente, es el más alto del mundo, por encima del Reino Unido, Bélgica y los Estados Unidos, que tienen.

En las últimas 24 horas, 106 mil nuevos casos de coronavirus han sido reportados a la OMS, el número más alto en un día desde que comenzó la pandemia. Casi dos tercios de estos se han registrado en solo cuatro países ". El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo en la sesión informativa habitual sobre Covid-19, reiterando que "el camino aún es largo".

Suecia y los "remedios" contra el coronavirus de EU

“La hidroxicloroquina aún no se ha demostrado que sea efectiva contra el coronavirus. En cambio, hay varios estudios que advierten sobre los efectos secundarios", esto fue dicho por el Dr. Mike Ryan de la OMS en la sesión informativa habitual sobre Covid-19.

Sin embargo, Ryan enfatizó que las autoridades de salud de cada país son libres de elegir los medicamentos que se utilizarán en la terapia contra el coronavirus.

Trump critica fuertemente a Suecia por no declarar cuarentena por coronavirus.

"Hemos recibido la carta" de Donald Trump y "la estamos examinando". El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo acerca de la carta del 18 de mayo en la que el presidente estadounidense enumera las razones del "fracaso de la respuesta" de la OMS a Covid-19 y habla de "una alarmante escasez de independencia de la República Popular de China" amenazando una vez más con recortar los fondos estadounidenses a la agencia de la ONU.