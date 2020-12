Sudán en medio de la hambruna; madre ve MORIR de hambre a sus hijos

Después de casi una semana de esconderse del conflicto, Kallayn Keneng vio morir a sus dos hijos pequeños en medio de la hambruna que se vive al sur de Sudán. "Lloraron y lloraron y dijeron: 'Mamá, necesitamos comida'", dijo la mujer a un medio local al asegurar que no tenía nada para darles de comer.

La mujer se encuentra demasiado frágil para enterrar a su hijo de 5 y 7 años después de días sin comer, cubrió sus cuerpos con pasto y los dejó en el bosque.

Ahora, la mujer de 40 años espera ayuda alimentaria, una de las más de 30 mil personas que se dice que probablemente pasará hambre en el condado de Pibor al Sur de Sudán. El nuevo hallazgo de expertos internacionales en seguridad alimentaria significa que esta podría ser la primera parte del mundo en hambruna desde que se declaró una en 2017 en otra parte del país que estaba sumida en una guerra civil.

Sudán del Sur es uno de los cuatro países con áreas que podrían caer en una hambruna, advirtió Naciones Unidas, junto con Yemen, Burkina Faso y el noreste de Nigeria.

El gobierno también espera que el 60% de la población del país, o alrededor de 7 millones de personas, pueda enfrentar un hambre extrema el próximo año, con las áreas más afectadas en los estados de Warrap, Jonglei y Northern Bahr el Ghazal.

Sudán del Sur ha estado luchando por recuperarse de una guerra civil de cinco años. Los expertos en seguridad alimentaria dicen que la magnitud de la crisis del hambre se debe principalmente a los combates. Eso incluye episodios de violencia este año entre comunidades con presunto apoyo del gobierno y la oposición.

El gobierno "no solo niega la gravedad de lo que está sucediendo, sino que niega el hecho básico de que sus propias políticas y tácticas militares son responsables", dijo Alex de Waal, autor de "Mass Starvation: The History and Future of Famine".

Más de 2 mil personas han muerto este año en violencia localizada que ha sido "armada" por personas que actúan en su propio interés, dijo el jefe de la misión de la ONU en Sudán del Sur, David Shearer.

La violencia ha impedido que las personas cultiven, ha bloqueado las rutas de suministro, ha incendiado mercados y ha matado a trabajadores humanitarios. Las familias de Lekuangole dijeron que sus cultivos fueron destruidos por los combates. Ahora subsisten de hojas y frutos.

El personal de la clínica de salud en Lekuangole registró a 20 niños con desnutrición severa en la primera semana y media de diciembre, más de cinco veces la cantidad de casos para el mismo período del año pasado, dijo una enfermera, Gabriel Gogol.

Las inundaciones han cortado la mayor parte del acceso por carretera a la ciudad de Pibor y su mejor atención médica, lo que obligó a algunos niños gravemente enfermos a viajar durante tres días a lo largo del río en endebles balsas de plástico.

Los funcionarios del condado de Pibor dicen que no entienden por qué el gobierno de Sudán del Sur no está reconociendo la magnitud del hambre.

"Si la gente dice en (la capital) que no hay hambruna en Pibor, está mintiendo y quiere que la gente muera", dijo David Langole Varo, que trabaja para el brazo humanitario del gobierno en el área administrativa del Gran Pibor.

En la ciudad de Pibor, las madres y los niños desnutridos esperan durante horas fuera de las clínicas de salud, esperando comida.

El Programa Mundial de Alimentos ha enfrentado desafíos en la entrega de ayuda este año. Aproximadamente 635 toneladas métricas de alimentos fueron robadas del condado de Pibor y del estado de Jonglei, suficientes para alimentar a 72 mil personas, y una gota de comida en Lekuangole mató a una anciana en octubre.

El PMA dijo que necesita más de 470 millones de dólares durante los próximos seis meses para abordar la crisis del hambre. Las familias ahora se preocupan por un resurgimiento de las luchas a medida que se acerca la estación seca.

Sentada en una clínica dirigida por Médicos sin Fronteras en la ciudad de Pibor, Elizabeth Girosdh vio a sus gemelos de 8 meses pelear por su leche materna. La mujer de 45 años perdió sus cultivos durante los enfrentamientos en su aldea de Verteth en junio. Uno de los gemelos está gravemente desnutrido.

