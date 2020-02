Su novio la secuestró embarazada, la violó y obligó a vivir con su bebé muerta

Yanelith Coaquira, una joven peruana narro a medios locales la tortura a la que fue expuesta luego de ser víctima de secuestro y abuso sexual mientras estaba embarazada, además de soportar el asesinato de la bebé que esperaba.

Todo comenzó en julio del 2019, cuando luego de enterarse de que llevaba cuatro meses de embarazo, la joven aceptó a propuesta de su novio de irse a vivir a su casa. Ya instalada en aquel domicilio, y en estado de gestación, Yanelith fue golpeada y violada en varias ocasiones por su pareja sentimental, quien al igual que ella era menor de edad, y por el padre del agresor.

“El papá también abusó de mí. Mi enamorado estaba ahí, pero no me defendía. Él no hizo nada porque si se metía no le compraban el celular de última tecnología que quería”, contó Yanelith al programa Día D.

Su bebé fue asesinada al nacer

El 10 de noviembre del año pasado, la joven dio a luz a su hija. Recordó que ese día su pareja la obligó a parir en la habitación donde la mantenía secuestrada. “Sus padre y él atendieron el parto. Ellos lo revisaron y dijeron que era una niña. Me puse feliz, vi su carita y la escuché llorar. Luego creo que me desmayé porque no recuerdo nada".

Yanelith narró su historia al programa peruano Día D.

Cuando despertó, Yanelith encontró a su hija recostada junto a ella, y al revisarla se dio cuenta de que estaba muerta. Su pareja, un adolescente de 16 años, había ahorcado a la bebé con cinta. Le dijo que “demoró en morir como dos horas” y metió el cadáver en una bolsa para luego guardarlo en un cajón de su cómoda.

Tras este trago amargo, los abusos y ultrajes fueron en aumento, hasta que agonizante logró comunicarse con su hermana, le envió fotos de sus heridas y suplicó ser rescatada.

“De vez en cuando me daba un poco de comida. A veces se sentaba frente a mí y comía solo. Un día me dio de beber aceite quemado porque yo estaba muy delgada. Los papás nunca me trajeron comida ni agua”, relató a un periodista.

Yanelith fue finalmente rescatada por la policía de Huancané el 24 de enero. El cadáver de su hija recién nacida fue hallado en estado de putrefacción en el cajón de la cómoda. Cuando la atendieron fue víctima de violencia, pues sus heridas por maltrato físico y psicológico fueron ignorados.

Te puede interesar: Mujer embarazada y madre de otros 5 hijos es BALEADA y asesinada en Estados Unidos

Su pareja fue internada por presuntas infracciones de abuso sexual, secuestro y parricidio, pero solo permanecerá en prisión por tres meses, en tanto que los padres, a quienes la joven llama sus cómplices, permanecen en libertad.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.