Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Una mujer esta agradecida con la vida y con su celular, pues su iPhone le salva la vida en Las Vegas. No todos los héroes usan capa y son de carne y hueso. En esta ocasión es un Iphone 7 Plus de color 'Oro rosa' el que se llevó los reflectores como héroe.

Su iPhone le salva la vida en Las Vegas

El domingo pasado en Las Vegas, un estadounidense disparó desde un hotel hacía un concierto donde había un concierto de música country matando a muchas personas. Dentro de este ataque fueron 59 personas las que perdieron la vida y pudieron haber sido más sino hubiera sido por un nuevo héroe, un Iphone. Pues a una de las asistentes a este concierto, su iPhone le salva la vida en Las Vegas. Ya que el Iphone se interpuso entre la bala y ella, evitando que la mujer saliera herida. Lo único que pasó fue que el dispositivo quedó destrozado en la parte inferior por el impacto. Fue el portal 'Las Vegas Now' quienes relataron la historia contada por un taxista que transportó a esa mujer. Diciendo que ella misma le mostró el Iphone que le permitió salvarse del tiro de Stephen Paddock. Quien es hasta ahora el sospechoso de esta masacre, ya que desde el piso 32 del Mandalay Bay Hotel & Casino disparó a las 22 mil personas que se encontraban reunidas. Por el momento las autoridades no han podido descubrir el motivo de este ataque. La sobreviviente de esta ataque aún no declara nada. Sin embargo se tiene la fotografía que tomó el taxista como prueba de sus historia.