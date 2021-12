¿Starlink, el internet de Elon Musk es el más rápido?

Starlink, el internet de Elon Musk, ha sido considerado como unos de los más rápidos en varias partes del mundo, principalmente en Estados Unidos, donde lidera la lista. Lamentablemente en México todavía no brinda servicio.

Speedtest publicó recientemente los resultados de rendimiento de internet satelital en México y en otras partes del mundo, donde abordan las diferencias de latencia, así como velocidades de carga y descarga de los principales proveedores durante el tercer trimestre de 2021.

Elon Musk da el internet más rápido: Starlink

Velocidad de Starlink, el internet de Elon Musk.

Dicho informe refiere que Starlink, el internet de Musk, siendo el mejor en Estados Unidos, a pesar de que su velocidad ha disminuido. De ofrecer 97.23 Mbps durante el segundo trimestre de 2021 pasó a solo 87.25 Mbps en el tercer trimestre, esto posiblemente al contar cada vez con más clientes.

En segundo lugar, encontramos a HughesNet con 19.30 Mbps, y Viasat en tercero con 18.75 Mbps, que en comparativa con el internet de banda ancha ofrece en promedio 119.84 Mbps.

Respecto a la velocidad de carga media, la compañía de Musk ofrece 13.54 Mbps que se acerca mucho a los 18.03 de la banda ancha fija, mientras que Viasat y HuguesNet solamente llegaron a los 2.96 y 2.54 Mbps respectivamente.

Según Speedtest, esta diferencia en velocidades se debe principalmente a la distancia de los satélites en relación a la Tierra, donde los de Starlink se ubican en una órbita terrestre baja (entre 200 y 1,600 km) y que permite ofrecer latencias medias de 44 ms, mientras que su principal competencia se encuentra a una mayor altura en órbita geosíncrona a unos 35,786 km con latencias de entre 744 y 629 ms.

Starlink en otros países

Starlink, el internet de Elon Musk.

Speedtest señala que en Australia Starlink se posiciona como una alternativa viable, pues ofrece una velocidad media de descarga de 138.12 Mbps contra los 51.17 de la banda ancha fija, aunque pierde en latencia, 42 ms contra 10 respectivamente.

Otro país donde se puede ver esta tendencia es Bélgica, donde ofrece 127.46 Mbps en velocidad de descarga contra las de la banda ancha de 72.90 y rivalizando con la carga siendo solamente un poco más lenta solamente con 16.72 Mbps contra 17.98.

Otras regiones donde también destaca Starlink son en Canadá, donde se mantiene un poco atrás de la velocidad mostrada en la banda ancha fija (84.55 Mbps vs 90.67), en Francia el internet satelital es el más rápido superando a la media nacional (139.39 Mbps vs 75.47), en Alemania en promedio es un 30% más alta (95.40 Mbps vs 60.99), para Nueva Zelanda también es más rápido (127.02 Mbps vs 84.98) y en Reino Unido el internet de Musk es casi dos veces más rápido, donde ofrece 111.66 vs 53.16 Mbps de la banda ancha fija.

¿Cuándo llegará el internet de Elon Musk a México?

Starlink brindará servicio en México.

Es preciso mencionar que Starlink ya se encuentra disponible en México para reservarlo desde principios de noviembre, aunque todavía no hay una entrega de equipos. Se espera que este servicio cuente con velocidades de entre 100 y 200 Mbps.

Los precios para este servicio son de 11,579 pesos por el equipo, 2,229 pesos al mes por el internet, mientras que por envío y gestión hay otra tarifa adicional de 1,420 pesos.

Se espera que Starlink pueda estar disponible en nuestro país a finales de 2022 o inicios de 2023 y si pagamos el depósito inicial de 2,299 pesos se respetará nuestro lugar en la fila en lo que los primeros equipos comienzan a entregarse.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado