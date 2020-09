Starbucks y Burger King desmienten supuesta salida de Argentina

Luego de que surgieran diversos rumores sobre la partida de Starbucks y Burger King de Argentina. El grupo mexicano Alsea, que es el dueño de las licencias de las dos marcas, emitió un comunicado oficial desmintiendo una posible salida del país.

De acuerdo con información del portal “La Nación”, la versión de que Alsea estaba interesado en retirarse de la Argentina empezó a circular a principios de año, cuando la empresa mexicana concretó la compra de la licencia de Starbucks para el mercado francés.

"En respuesta a los rumores que han circulado durante las últimas horas, desde Alsea queremos asegurar que continuamos operando en el país junto a nuestras dos marcas como lo hacemos desde hace más de 14 años", señaló el comunicado.

Alsea analizó su salida de Argentina

Starbucks se queda en Argentina por largo tiempo

En ese momento, Alsea analizó la posibilidad de desprenderse de sus operaciones en Argentina para hacer caja e incluso le otorgó un mandato de venta a un banco local, aunque finalmente la operación fue declarada desierta.

"No le gustó ninguna oferta y en julio decidieron retirar el mandato de venta", explicaron una de las compañías que estuvo sondeando la posibilidad de quedarse con las licencias de Starbucks y Burger King.

Alsea reconoció que evaluaron algunas alternativas antes de confirmar su continuidad en el país. “El objetivo de Alsea es continuar operando en el país, como lo viene haciendo desde el año 2006, con más de 250 locales distribuidos a lo largo de 10 provincias.

13 locales fueron cerrados por la pandemia

Burger King cintinuará operando en Argentina

Las versiones acerca de una posible salida de Alsea también se vieron alimentadas porque la compañía decidió el cierre definitivo de 13 locales de Starbucks y Burger King. Sin embargo, ahora en la empresa ratificaron la continuidad local de las dos marcas.

"Hoy más que nunca estamos comprometidos con la Argentina, operando nuestras tiendas bajo las modalidades de delivery, take away y drive thru, y enfocados en lograr que la empresa siga brindando una atención de excelencia, aportando valor y generando empleo".