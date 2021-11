Starbucks y Amazon se unen para crear un nuevo concepto de cafetería

Dos de las marcas más conocidas del planeta se están uniendo. Starbucks anunció que se ha asociado con Amazon para crear una nueva experiencia de café en la ciudad de Nueva York que atienda a los clientes que tienen prisa o, a la inversa, a aquellos que buscan un espacio de trabajo de vanguardia para refugiarse.

Estos nuevos cafés "Starbucks Pickup" utilizan tanto la función "pedir por adelantado" en la aplicación Starbucks como la capacidad "Just Walk Out" de Amazon Go para hacer que el pago sea más fácil que nunca.

La nueva forma de tomar un café

La tecnología de Amazon Go se une a Starbucks y este es el resultado

El menú completo de bebidas y productos de panadería de Starbucks estará disponible en las tiendas para su compra, así como una selección de otros alimentos y bebidas en el mercado de Amazon Go en el lugar. Algunas opciones incluyen ensaladas de Amazon, barras de proteínas, sándwiches calientes, sushi e incluso comida de proveedores locales de Nueva York como Ess-a-Bagel y Magnolia Bakery.

Al ingresar al café, los clientes pueden ver el estado de su pedido en un tablero superior si han pedido una bebida con anticipación. Luego, usarán el "Código en la tienda" en la aplicación Amazon Shopping, Amazon One o una tarjeta de crédito para ingresar al mercado y al salón.

A partir de ahí, la tecnología Amazon Just Walk Out recogerá cualquier artículo que obtenga del mercado y lo cargará en su cuenta de Amazon, sin necesidad de buscar dinero en efectivo o pagar en el mostrador.

Starbucks y Amazon Go abren autoservicio en Nueva York

Y aunque estos lugares suenan ideales para una pausa para el café súper rápida, los cafés también están diseñados como lugares de trabajo para aquellos que buscan reunirse con amigos o trabajar fuera de las casas que han tenido adentro durante tanto tiempo. El área para sentarse incluye tomas de corriente y puertos USB para que las personas puedan cargar sus dispositivos mientras trabajan (y beber sus bebidas preferidas, por supuesto).

La primera ubicación de Starbucks Pickup con Amazon Go está en 59th Street entre Park Avenue y Lexington Avenue en Manhattan. Para fines de 2022, está programado que se abran dos ubicaciones más en otros lugares de la ciudad de Nueva York.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!