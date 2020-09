Chernin Entertainment llevará los podcasts de Spotify a la televisión y cine

Spotify y Chernin Entertainment le darán vida a los podcasts en la televisión y películas

Más podcasts de Spotify pronto podrían convertirse en programas de televisión o películas gracias a una nueva asociación de varios años anunciada hoy entre el proveedor de música en streaming y la productora de cine y televisión, Chernin Entertainment.

El acuerdo permitirá a Chernin identificar y adaptar películas y programas de televisión de la biblioteca de Spotify de más de 250 series de podcast originales, por un total de miles de horas de contenido.

Las dos compañías, a través de Gimlet Media, propiedad de Spotify, ya estaban trabajando juntas en colaboración con Pineapple Street Media en la próxima adaptación de la serie de podcast, The Clearing, sobre el asesino en serie Edward Wayne Edwards.

Acuerdo entre Spotify y Chernin Entertainment

Esos esfuerzos continuarán, mientras que el acuerdo abre a Chernin la biblioteca de podcasts más grande de Spotify de programas de todo el mundo.

La productora es conocida hoy en día por películas como "Ford v Ferrari", la trilogía "El planeta de los simios", "El gran showman" y "Figuras ocultas", así como por programas de televisión como "New Girl" y "See "Y" Se diga la verdad ".

Esta primavera, firmó un acuerdo de primera vista para largometrajes con Netflix, después de perder un acuerdo anterior de primera vista con 20th Century Fox que terminó cuando Disney adquirió las operaciones de largometrajes de Fox.

Esos y otros cambios de la industria han puesto a Chernin en el camino de buscar nuevas fuentes de propiedad intelectual que puedan traducirse en películas, televisión y otros tipos de video digital.

Mientras tanto, el crecimiento del podcasting ha hecho de la programación de audio una nueva fuente viable de contenido original que se puede traducir a otros medios, como el cine y la televisión. Este mercado de podcasting también es uno en el que Spotify ha invertido mucho, con sus adquisiciones de empresas de podcasts, como Gimlet y The Ringer, así como herramientas de podcasting que permiten que más personas se conviertan en creadores, como Anchor.

Spotify le dice a TechCrunch que el acuerdo no incluye ningún compromiso para adaptar una cierta cantidad de podcasts en proyectos de video, pero cree que el volumen será alto, tampoco se revelaron los términos específicos del acuerdo, incluidos los posibles detalles de reparto de ingresos.

Sin embargo, el acuerdo no impide que Spotify trabaje con otras productoras en los programas que Chernin decide transmitir, no especifica ningún compromiso de marketing o promoción. Estos se manejarán proyecto por proyecto, dice Spotify.

La biblioteca de Spotify de 250 programas originales, así como los que continúe lanzando en las próximas semanas y meses, permanecerá en el centro de este acuerdo, pero puede haber escenarios en los que las empresas también colaboren en adaptaciones más allá de ese grupo, nos dice Spotify. .

El objetivo es descubrir qué tipo de programas se traducen bien en películas y televisión, en este frente, Spotify dice que cree que su diversidad de contenido, su capacidad para analizar datos y el acceso de los creadores serán una ventaja.

Próxima adaptación de la serie de podcast, The Clearing

La biblioteca de podcasts original de Spotify incluye programas populares en una variedad de géneros, lo cual es un activo clave en este acuerdo, además, Spotify podrá aprovechar los datos sobre el rendimiento de los programas gracias a su desarrollo previo de herramientas especializadas para análisis.

Por ejemplo, Spotify actualmente permite a los podcasters rastrear el desempeño de su propio programa y otros datos de audiencia anónimos a través del servicio Spotify para Podcasters.

Ahora, la empresa podrá utilizar este mismo conjunto de datos para ayudar a identificar posibles adaptaciones que funcionarían bien. Debido a que Spotify también es propietaria de varias de las empresas de producción de podcasts, también puede ayudar a identificar a los creadores con visión que pueden ser más adecuados para ayudar con adaptaciones más grandes de esta naturaleza.

Esta no es la primera vez que el contenido de un podcast de Spotify se convierte en películas o en televisión. La compañía tiene hoy casi una docena de proyectos en varias etapas de finalización, incluida la adaptación de “Homecoming” para Amazon Prime Video, además de proyectos próximos como “The Two Princes” para HBO Max y “The Horror of Dolores Roach” para Prime Video.

Spotify y Chernin no anuncian ninguno de los primeros proyectos que resultarán de este acuerdo hoy, pero, dados los cronogramas estándar de desarrollo y producción, 2021 sería lo más temprano en que tal contenido haría su debut.

"En Spotify, creemos que el extraordinario crecimiento del audio continuará atrayendo a los grandes creadores del mundo", dijo Dawn Ostroff, directora comercial de contenido y publicidad de Spotify, en un anuncio.