Spotify presentará los podcasts en listas de reproducción

Si alguna vez has deseado que los episodios de podcast fueran más fáciles de navegar, Spotify está trabajando en un nuevo formato que hace precisamente eso. A partir de hoy, la empresa está probando programas organizados como listas de reproducción. En lugar de una pista que se reproduce para cada episodio, se dividirán como una combinación de segmentos de música y hablados. No hay un nombre elegante para el formato, pero Spotify lo pone a disposición de todos los usuarios de Anchor en EE. UU., Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda e Irlanda, incluso durante la fase beta.

Anchor es una suite de producción todo en uno para podcasts. Adquirida por Spotify en 2019, la compañía ya había creado una aplicación simple que permite a los creadores de todos los niveles grabar, distribuir y monetizar podcasts desde cualquier dispositivo. También es gratis. Desde entonces, Anchor ha introducido nuevas funciones como la capacidad de convertir videollamadas en episodios. Junto con Spotify, también probó un botón "crear podcast" dentro de la aplicación de transmisión principal. Ahora Anchor y Spotify te permitirán agregar cualquier canción de la biblioteca del servicio como parte de tu programa.

La interfaz simplificada de estilo de arrastrar y soltar tiene sus limitaciones, pero ese es el punto con Anchor. Con el nuevo formato de podcast, los creadores pueden buscar canciones y agregarlas a cualquier episodio de un programa. Por supuesto, pueden reordenar fácilmente las pistas y los segmentos grabados según sea necesario. Y lo más importante, pueden obtener cualquier éxito pop sin tener que preocuparse por posibles problemas de derechos de autor.

Una vez publicadas, tú, como oyente, puedes interactuar con las canciones como cualquier otra música en la plataforma de Spotify. Puedes dar me gusta, guardar y acceder a información detallada sobre cada pista, todo sin tener que salir de la página de un programa o buscarlo manualmente a la antigua.

Ver episodio organizado como lista de reproducción

Para ver el episodio organizado como una lista de reproducción, todo lo que tienes que hacer es tocar uno de la página del programa o presionar la barra del reproductor en la parte inferior de la pantalla después de haber comenzado uno. Luego, puedes saltar por los diferentes segmentos y canciones, guardándolos en tu propia biblioteca y listas de reproducción si encuentras algo que te guste. Los suscriptores premium escucharán pistas completas durante los episodios de los programas, pero los usuarios gratuitos solo obtendrán una vista previa de 30 segundos.

Para los artistas musicales, Spotify dice que cualquier transmisión acumulada a través de este formato de programa se compensará como de costumbre. Contarán lo mismo que si un oyente hubiera buscado un artista o hubiera encontrado su música en una lista de reproducción de solo música. Y, para ser claros, los creadores no están editando aquí. Con esta herramienta, si un podcaster agrega una canción a un programa, se muestra como una pista completa. No hay clips de 10 o 15 segundos que resalten una línea específica o un riff de guitarra. De todos modos, no hay muchas herramientas de edición disponibles en Anchor.

Para iniciar el formato de podcast-as-playlist, Spotify presenta siete programas originales que lo usan. Como era de esperar, todos se centran en la música. Por ejemplo, Murder Ballads examina la historia y las historias detrás de melodías misteriosas y violentas, Our Love Song hace que las parejas cuenten sus historias románticas y 10 Songs That Made Me presenta a un artista o celebridad que completó una colección de pistas que tienen un profundo significado personal. Estos programas serán exclusivos de Spotify, ya que utilizan la biblioteca de música del servicio para la mayor parte de su contenido.

Ahora podrás guardar música de tus podcasts favoritos en Spotify con ayuda de Anchor

Spotify dice que los oyentes han estado diciendo "durante años" que querían una mejor manera de guardar música de sus podcasts favoritos. Esto ciertamente logra eso, además de que organiza los segmentos de una manera que es fácil de navegar y familiar: la lista de reproducción. Y cualquiera puede hacer un programa que use este nuevo formato en Anchor. Entonces, si has estado pensando en crear su propia versión de Song Exploder o Dissect como una inmersión profunda en un artista, álbum, canción o género, la lista de excusas para no hacerlo es mucho más corta.