Somalia: la desnutrición está matando a cientos de niños, dice la ONU.

Unos 730 niños han muerto en centros de nutrición en Somalia este año, dijo el martes la agencia de las Naciones Unidas para la infancia, UNICEF.

El anuncio se produce un día después de que la ONU advirtiera sobre una próxima hambruna en el Cuerno de África. La región se enfrenta a su quinta temporada de lluvias fallida consecutiva.

"La desnutrición ha alcanzado un nivel sin precedentes", dijo el representante de UNICEF en Somalia, Wafaa Saeed.

¿Cuántos niños han muerto por hambruna en Somalia en lo que va del 2022?

Saeed dijo que entre enero y julio de este año, "alrededor de 730 niños han muerto en centros de nutrición en todo el país". Ella estaba hablando con los periodistas en Ginebra a través de un enlace de video desde Mogadishu.

"Esto es menos del uno por ciento de los niños que fueron admitidos, curados y dados de alta. Pero también creemos que este número podría ser mayor, ya que muchas muertes de niños no se informan".

Los precios que pagan los grupos de ayuda por los suministros de agua de emergencia también han aumentado entre un 55% y un 85% desde principios de año, dijo UNICEF. Las autoridades dijeron que la violencia promulgada por el grupo islamista al-Shabab también es en parte culpable.

Según la funcionaria de Unicef, alrededor de 1,5 millones de niños están en riesgo de desnutrición aguda. Alrededor de la mitad de ellos son menores de cinco años. Agregó que 385,000 niños de Somalia podrían necesitar tratamiento por desnutrición aguda severa.

Petroc Wilton del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU habló con el medio DW luego de su viaje al país.

Wilton advirtió que la hambruna "va a afectar primero a los más vulnerables. Y esos son los niños pequeños. Son los ancianos. Son los que viven con discapacidades. Son los que han sido desplazados internamente por el conflicto".

“No podemos esperar a que actúe una declaración de hambruna”, dijo el funcionario del PMA, y agregó que “en 2011, la última gran hambruna en Somalia que se cobró más de un cuarto de millón de vidas, la mitad de las personas que fallecieron habían muerto. antes de la declaración oficial".

"Esta es una sequía inusualmente severa, pero Somalia es muy propensa a sequías, inundaciones, tormentas tropicales, siguen ocurriendo", dijo Wilton.

La sequía lleva a Somalia a una crisis

Como mencionamos en La Verdad Noticias, Somalia está al borde de su segunda hambruna en poco más de una década gracias a una sequía y al alza de los precios mundiales de los alimentos.

Saeed explicó el martes que la sequía había causado una crisis de agua y saneamiento debido a la sequía de las fuentes de agua.

"Muchos de ellos también se han secado debido al uso excesivo, y tenemos alrededor de 4,5 millones de personas que necesitan suministros de agua de emergencia", dijo.

"No importa la cantidad de comida que coma un niño desnutrido, si no recibe agua limpia, no podrá recuperarse", dijo Saeed.

También advirtió sobre los peligros de los brotes de enfermedades entre los niños que sufren de desnutrición aguda.

La ONU ha pedido a los líderes mundiales que respondan a la crisis antes de que sea demasiado tarde y eviten que se repita la hambruna mortal que asoló la región en 2011.

Las agencias de la ONU han advertido que alrededor de la mitad de la población de Somalia se enfrenta a niveles críticos de hambre y que las personas que viven en Kenia y Etiopía también se verán afectadas.

